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रिपोर्टर की डायरी : नेपाल में बाढ़ के बाद अपनों की तलाश जारी

हरेक परिवार की कहानी एक जैसी. किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की मां तो किसी की बेटी गायब है.

Nepal Flood
नेपाल में बाढ़ (ETV Bharat)
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By Surendra Phuyal

Published : August 31, 2026 at 5:49 PM IST

6 Min Read
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काठमांडू : नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क की यात्रा से घर लौटने के चार दिन बाद, मैं काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, जहां नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में घायल हुए लगभग 60 लोगों का इलाज चल रहा था.वहां मेरी मुलाकात कल्पना और कोपिला श्रेष्ठ से हुई. दोनों सगी बहने हैं. वे अपने परिवार के उन दस सदस्यों को बेताबी से ढूंढ रही थीं जो उस भयानक बाढ़ में बह गए थे.

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह बाढ़ बुधवार को हिमालय में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लांगटांग लिरुंग चोटी के पास बर्फ और चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा टूटने से आई थी, जो लांगटांग नेशनल पार्क का हिस्सा है.बर्फ और चट्टान का वह विशाल टुकड़ा नीचे घाटी में गिरा, जिससे बाढ़ आ गई और नेपाल-तिब्बत सीमा के साथ-साथ नेपाल में भी रास्ते में आने वाले कस्बों और हर चीज को बहा ले गया.नेपाल और चीन के तिब्बत में 675 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.कल्पना और कोपिला अस्पताल की दीवार पर अपने प्रियजनों की तस्वीरें लगा रही थीं, जो बाढ़ में लापता हुए अन्य लोगों की तस्वीरों से भरी हुई थी.दीवार से बच्चों और बड़ों के मुस्कुराते चेहरे मुझे देख रहे थे, जो उनके परिवार के सदस्यों की बढ़ती निराशा के बिल्कुल उलट था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कोई खबर नहीं मिल रही थी.नेपाल ने कई आपदाएं देखी हैं, लेकिन यह सबसे बुरी आपदाओं में से एक है.

मैंने कल्पना की मदद उसके लापता परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगाने में की.तस्वीरें लगाते समय कांपती उंगलियों के साथ उसने कहा, "मैं सोशल मीडिया पर अपनी बहनों और उनके परिवारों की तस्वीरें शेयर करके थक चुकी हूं."

उसने शिकायत की, "पुलिस 24 घंटे बाद बेत्रावती गांव पहुंची – मुझे नहीं लगता कि सरकार लापता लोगों का पता लगाने के लिए काफी कुछ कर रही है."नुवाकोट-रसुवा बॉर्डर पर स्थित बेत्रावती को उत्तर गया भी कहा जाता है और यह काठमांडू से 60 किलोमीटर उत्तर में है.

उसकी बहन कोपिला ने कहा: "मुझे नहीं लगता कि अगर वे मिल भी जाएं, तो जिंदा होंगे. हमें अधिक उम्मीद नहीं है. लेकिन उन्हें खोजने में मदद के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं."उसने कहा कि वह बस यह जानना चाहती थी कि क्या हुआ था.

अस्पताल के बाहर, दूसरे लोग भी अपने लापता अपनों की तस्वीरों और जानकारी वाले पोस्टर लगाने में व्यस्त थे.एक पोस्टर में दो दक्षिण अफ्रीकी हिंदुओं की तस्वीरें थीं, वे बॉर्डर पर गियिरोंग पोर्ट से लापता हो गए थे.एक और परेशान महिला दीवार के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे.उसने कहा, "मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूं जो ड्राइवर था.""वह अपने ट्रक के साथ लापता हो गया, वह तिब्बत बॉर्डर की ओर जाने वाले नदी के किनारे बने हाईवे पर ट्रक चला रहा था."

सभी कहानियां एक जैसी हैं.बिना किसी चेतावनी के अचानक आए बाढ़ के पानी में लोग बह गए. वीडियो में देखा गया कि तेजी से बहते बाढ़ के पानी में पूरे इलाके डूब गए. लोगों को बचने का बहुत कम या कोई मौका नहीं मिला और घर समेत कई इमारतें बह गईं.

कुछ ही दिन पहले, मैं नेपाल के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों - रसुवा और नुवाकोट - से काठमांडू लौटा था.उस समय, मैंने काठमांडू के ठीक उत्तर में मौजूद हिमालय की चोटियों और घाटियों की अद्भुत सुंदरता को देखा था.मैं अक्सर अकेले ही लांगटांग नेशनल पार्क की यात्रा करता हूं. यह पार्क माउंट लांगटांग लिरुंग जैसी शानदार हिमालयी चोटियों और गोसाईंकुंड व सूर्यकुंड जैसी शांत और पवित्र झीलों का घर है. नेपाली हिंदू और बौद्ध दोनों ही इन झीलों को भगवान शिव या गुरु रिम्पोचे जैसे देवताओं का निवास स्थान मानते हैं और इनका बहुत सम्मान करते हैं.मानसून की बारिश ने नुवाकोट और रसुवा की ऊंचाइयों पर मौजूद हरी-भरी पहाड़ियों और घाटियों, तथा भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों की घाटियों को भिगो दिया था.लोग खुश और उत्साहित थे.

चार दिनों के अंदर ही, यह जगह पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गई थी, जैसे किसी फ़िल्म का कोई दृश्य हो.अचानक आई बाढ़ वाले दिन, मैंने स्याब्रु बेन्सी शहर में छेवांग लामा को फोन किया, जो पूरी तरह तबाह हो गया था. उन्होंने कहा, "हमारा पीसफुल होटल और पूरा शहर खत्म हो गया है. मेरी पत्नी, बेटा और मां भी लापता हैं... कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी नहीं बचा है."

एक और दोस्त, सुब्बा तमांग ने बताया कि उनकी बहन, भाभी और कई अन्य रिश्तेदार और दोस्त अपने घरों के साथ बह गए.26 अगस्त को आई अचानक बाढ़, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह माउंट लांगटांग (ऊंचाई लगभग 7000 मीटर) के उत्तरी हिस्से में कहीं ग्लेशियर के ढहने से आई थी, ने एक नई तरह की जलवायु आपदा को जन्म दिया.

माउंट लांगटांग के उत्तरी हिस्से में ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद भारी मात्रा में बर्फ और हिम के पिघलने के तुरंत बाद यह स्थिति आई. लेंडे खोला का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा. यह एक छोटी नदी है, जो नीचे बहकर भोटे कोशी (जिसे आगे चलकर त्रिशूली, नारायणी या गंडकी कहा जाता है और अंत में गंगा में मिलती है) में गिरती है. इससे भोटे कोशी में सुनामी जैसी भयानक अचानक बाढ़ आ गई.सबसे पहले, इसने नेपाल-चीन सीमा पर स्थित ग्यारोंग पोर्ट के विशाल गेट को नष्ट कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई, जिसमें माउंट कैलाश जा रहे विदेशी तीर्थयात्री, पर्यटक और रास्ते में आने वाली कोई भी अन्य चीज शामिल थी.यह सब सिर्फ 30 मिनट के भीतर हुआ.

पिछले साल भी इस इलाके में ऐसी ही आपदा आई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी.2015 के भूकंप के दौरान, माउंट लांगटांग लिरुंग के दक्षिणी हिस्से से एक विशाल ग्लेशियर के गिरने से लगभग 400 लोगों वाला पूरा गांव तबाह हो गया था.यह अचानक आई बाढ़ हिमालयी नदी में सुनामी जैसी है और इसने बहुत कम समय में भारी तबाही मचाई. ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते ग्लेशियरों के बीच, दक्षिण एशिया में हिमालयी समुदायों को शायद ऐसी अचानक आने वाली बाढ़ के डर के साथ ही जीना पड़े.इस बाढ़ के बाद, पहाड़ अब कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे.

ये भी पढ़ें : नेपाल और तिब्बत में बाढ़ : अचानक आई इस आपदा के पीछे क्या कारण हैं ?

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