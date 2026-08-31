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रिपोर्टर की डायरी : नेपाल में बाढ़ के बाद अपनों की तलाश जारी

नेपाल में बाढ़ ( ETV Bharat )

By Surendra Phuyal 6 Min Read

काठमांडू : नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क की यात्रा से घर लौटने के चार दिन बाद, मैं काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, जहां नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में घायल हुए लगभग 60 लोगों का इलाज चल रहा था.वहां मेरी मुलाकात कल्पना और कोपिला श्रेष्ठ से हुई. दोनों सगी बहने हैं. वे अपने परिवार के उन दस सदस्यों को बेताबी से ढूंढ रही थीं जो उस भयानक बाढ़ में बह गए थे. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह बाढ़ बुधवार को हिमालय में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लांगटांग लिरुंग चोटी के पास बर्फ और चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा टूटने से आई थी, जो लांगटांग नेशनल पार्क का हिस्सा है.बर्फ और चट्टान का वह विशाल टुकड़ा नीचे घाटी में गिरा, जिससे बाढ़ आ गई और नेपाल-तिब्बत सीमा के साथ-साथ नेपाल में भी रास्ते में आने वाले कस्बों और हर चीज को बहा ले गया.नेपाल और चीन के तिब्बत में 675 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.कल्पना और कोपिला अस्पताल की दीवार पर अपने प्रियजनों की तस्वीरें लगा रही थीं, जो बाढ़ में लापता हुए अन्य लोगों की तस्वीरों से भरी हुई थी.दीवार से बच्चों और बड़ों के मुस्कुराते चेहरे मुझे देख रहे थे, जो उनके परिवार के सदस्यों की बढ़ती निराशा के बिल्कुल उलट था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कोई खबर नहीं मिल रही थी.नेपाल ने कई आपदाएं देखी हैं, लेकिन यह सबसे बुरी आपदाओं में से एक है. मैंने कल्पना की मदद उसके लापता परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगाने में की.तस्वीरें लगाते समय कांपती उंगलियों के साथ उसने कहा, "मैं सोशल मीडिया पर अपनी बहनों और उनके परिवारों की तस्वीरें शेयर करके थक चुकी हूं." उसने शिकायत की, "पुलिस 24 घंटे बाद बेत्रावती गांव पहुंची – मुझे नहीं लगता कि सरकार लापता लोगों का पता लगाने के लिए काफी कुछ कर रही है."नुवाकोट-रसुवा बॉर्डर पर स्थित बेत्रावती को उत्तर गया भी कहा जाता है और यह काठमांडू से 60 किलोमीटर उत्तर में है. उसकी बहन कोपिला ने कहा: "मुझे नहीं लगता कि अगर वे मिल भी जाएं, तो जिंदा होंगे. हमें अधिक उम्मीद नहीं है. लेकिन उन्हें खोजने में मदद के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं."उसने कहा कि वह बस यह जानना चाहती थी कि क्या हुआ था. अस्पताल के बाहर, दूसरे लोग भी अपने लापता अपनों की तस्वीरों और जानकारी वाले पोस्टर लगाने में व्यस्त थे.एक पोस्टर में दो दक्षिण अफ्रीकी हिंदुओं की तस्वीरें थीं, वे बॉर्डर पर गियिरोंग पोर्ट से लापता हो गए थे.एक और परेशान महिला दीवार के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे.उसने कहा, "मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूं जो ड्राइवर था.""वह अपने ट्रक के साथ लापता हो गया, वह तिब्बत बॉर्डर की ओर जाने वाले नदी के किनारे बने हाईवे पर ट्रक चला रहा था." सभी कहानियां एक जैसी हैं.बिना किसी चेतावनी के अचानक आए बाढ़ के पानी में लोग बह गए. वीडियो में देखा गया कि तेजी से बहते बाढ़ के पानी में पूरे इलाके डूब गए. लोगों को बचने का बहुत कम या कोई मौका नहीं मिला और घर समेत कई इमारतें बह गईं.