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बार-बार बोल रहा था 'आंटी', कोर्ट ने कहा - आंटी बोलने वाली महिला को भरना पड़ेगा हर्जाना

लंदन : ब्रिटेन की 'नेशनल हेल्थ सर्विस' (एनएचएस) में कार्यरत भारतीय मूल की एक स्वास्थ्य सहायिका ने घाना मूल के एक नर्स सहकर्मी द्वारा उन्हें बार-बार ‘आंटी’ कहे जाने के खिलाफ उत्पीड़न का मामला जीत लिया है.

‘वाटफोर्ड एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल’ न्यायाधीश जॉर्ज एलियट ने माना कि इल्डा एस्टेव्स को उम्र और लिंग के आधार पर परेशान किया गया था. उन्होंने वेस्ट लंदन एनएचएस ट्रस्ट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता की ‘‘भावनाएं आहत किये जाने’’ के लिए कुल 1,425.15 पाउंड का हर्जाना दे.

पिछले साल इस मामले की सुनवाई पूरी करने वाले और पिछले माह फैसला सुनाने वाले तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा कि घाना की संस्कृति में ‘‘आंटी’’ शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान का प्रतीक है. हालांकि, वार्ड में टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्टाफ नर्स चार्ल्स ओप्पोंग की थी और उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.

फैसले में कहा गया, ‘‘हमें लगता है कि चार्ल्स ओप्पोंग का उद्देश्य संभवतः हास्य का एक आपत्तिजनक प्रयास था.’’

इसमें कहा गया, ‘‘हमने पाया कि शिकायतकर्ता ने इसे आपत्तिजनक माहौल बनाने के रूप में महसूस किया. हमने पाया कि कार्यालय और गलियारों में तथा कार्यभार सौंपते समय की गई टिप्पणियां ऐसी थीं कि उनसे आपत्तिजनक माहौल पैदा हुआ. हमने पाया कि टिप्पणियों का ऐसा प्रभाव होना उचित था. इसलिए, इस आधार पर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न का दावा सही साबित होता है.’’