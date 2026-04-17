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Andaman Sea Tragedy: समुद्र के रास्ते अवैध प्रवास जानलेवा, हर साल डूब रहे हजारों शरणार्थी

21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह (Aceh ) से लगभग 16 नॉटिकल मील (29 किलोमीटर) दूर पानी में नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के लोगों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को उनकी पलटी हुई नाव से बचाया. ( File/ AFP )

संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी और माइग्रेशन एजेंसियों के मुताबिक, हाल ही में मलेशिया जाते समय अंडमान सागर में एक नाव पलटने के बाद रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिकों समेत कम से कम 250 लोग लापता हैं.

म्यांमार के रखाइन प्रांत से अगस्त 2017 के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन एक बड़ी घटना थी, जिससे शरणार्थी संकट पैदा हुआ, क्योंकि 10 लाख से अधिक लोगों को बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों (भारत, थाईलैंड, मलेशिया) में भागने पर मजबूर होना पड़ा. दरअसल, रखाइन के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से 1982 के एक कानून ने नागरिकता और अधिकार छीन लिए थे. संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसे जातीय सफाई (Ethnic Cleansing) का सबसे बड़ा उदाहरण बताया था.

हिंसा और अत्याचार के बाद 8 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए. आज, उनमें से लाखों लोग कॉक्स बाजार जिले में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप कुटुपालोंग (Kutupalong) का घर है.

रोहिंग्या को गैर-कानूनी तरीके से कैसे भेजा जाता है

अंडमान सागर में एक और बड़ी चुनौती है, खासकर रोहिंग्या शरणार्थियों का अनियमित प्रवास. म्यांमार के रखाइन में 2017 में सैन्य कार्रवाई की वजह से 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए. म्यांमार में दशकों से हो रहे अत्याचार से बचकर, कई लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली, जो रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा मेजबान देश है, जहां 11 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग रहते हैं.

रोहिंग्या इस गैर-कानूनी प्रवास का सहारा क्यों ले रहे हैं: बांग्लादेश में बहुत ज्यादा भीड़ वाले रिफ्यूजी कैंप और रोजी-रोटी के कम मौकों की वजह से, रोहिंग्या को खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसमें अक्सर तस्कर करने वाले मदद करते हैं.

21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह के पास समुद्र में रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव पलटी (File/ AFP)

मानव तस्करी नेटवर्क का काम: मानव तस्करी नेटवर्क बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से समुद्री रास्तों पर काम करते हैं, जो एक मुख्य प्रस्थान बिंदु है, और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक जाते हैं. 2022 और 2023 के बीच, इन रास्तों पर नावों की आवाजाही 340% से अधिक बढ़ गई, अकेले 2024 में 7,500 से ज्यादा लोगों ने पार करने की कोशिश की, और यात्रा की खतरनाक स्थितियों के कारण 650 से ज्यादा लोगों के मारे जाने या लापता होने की खबर है. मई 2025 में, म्यांमार के तट पर नाव दुर्घटनाओं में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें से आधे से ज्यादा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से रवाना हुए थे.

प्रवास का सफर: प्रवास का सफर बांग्लादेश के तट पर टेकनाफ (Teknaf) से शुरू होता है. वहां, शरणार्थी छोटी, भीड़ भरी नावों पर नाफ नदी (Naf River) की खतरनाक धाराओं का सामना करते हैं जो अक्सर पलट जाती हैं. जो बच जाते हैं वे तस्करों के हाथों में पड़ जाते हैं, जो छिपे हुए मैंग्रोव इनलेट्स से अंडमान सागर की ओर चुपके से निकल जाते हैं, और कोस्ट गार्ड से बचने के लिए सैकड़ों लोगों को मछली पकड़ने वाली नावों पर भर देते हैं.

समुद्र में गैर-कानूनी प्रवासियों को ले जाने वाले घोस्ट शिप: समुद्र में पहुंचने के बाद, परिचालन चरण शुरू होता है जिसे 'घोस्ट प्रोटोकॉल' (Ghost Protocol) कहते हैं. इसमें ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को निष्क्रिय करना शामिल है — यह एक तरीका है जिसे तकनीकी रूप से 'गोइंग डार्क' (going dark) कहा जाता है. इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोंडर को बंद करके, मानव तस्कर जहाज के रूट और स्थिति का पता लगाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं. रडार से गायब होने की वजह से, जहाज तैरती हुई जेलों में बदल जाते हैं. Wi-Fi, ट्रेस करने की क्षमता और कानूनी सुरक्षा से वंचित, शरणार्थी मछली पकड़ने के अड्डों में जमा हो जाते हैं. कनेक्टिविटी की यह कमी कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि तस्करों की एक सोची-समझी चाल है ताकि परिवारों से पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गलत व्यवहार और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग को रोका जा सके. इस तकनीकी उलझन में, क्रू खुद ही गुलाम बन जाते हैं, जिन्हें धोखे से भर्ती किया जाता है और बिना पैसे के महीनों तक सफर करने के लिए मजबूर किया जाता है. गोइंग डार्क की प्रैक्टिस मदद की किसी भी संभावना को खत्म कर देती है: जहाज के डूबने की स्थिति में, बचाने वालों को गाइड करने के लिए कोई सिग्नल मौजूद नहीं होता है.

जानलेवा अंडमान सागर रूट: 2025–2026 के आंकड़ों से पता चलता है कि हर पांच में से एक व्यक्ति लापता या मरा हुआ बताया जाता है. पिछले साल 600 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन असली संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.