ETV Bharat / international

Andaman Sea Tragedy: समुद्र के रास्ते अवैध प्रवास जानलेवा, हर साल डूब रहे हजारों शरणार्थी

अंडमान सागर में हाल ही में नाव पलटने की घटना के बाद से 250 लोग लापता हैं, जिनमें ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी हैं.

REFUGEES DROWNING AT SEA DURING ILLEGAL MIGRATION SOME OF THE MAJOR TRAGEDIES
21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह (Aceh ) से लगभग 16 नॉटिकल मील (29 किलोमीटर) दूर पानी में नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के लोगों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को उनकी पलटी हुई नाव से बचाया. (File/ AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 1:00 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी और माइग्रेशन एजेंसियों के मुताबिक, हाल ही में मलेशिया जाते समय अंडमान सागर में एक नाव पलटने के बाद रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिकों समेत कम से कम 250 लोग लापता हैं.

म्यांमार के रखाइन प्रांत से अगस्त 2017 के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन एक बड़ी घटना थी, जिससे शरणार्थी संकट पैदा हुआ, क्योंकि 10 लाख से अधिक लोगों को बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों (भारत, थाईलैंड, मलेशिया) में भागने पर मजबूर होना पड़ा. दरअसल, रखाइन के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से 1982 के एक कानून ने नागरिकता और अधिकार छीन लिए थे. संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसे जातीय सफाई (Ethnic Cleansing) का सबसे बड़ा उदाहरण बताया था.

हिंसा और अत्याचार के बाद 8 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए. आज, उनमें से लाखों लोग कॉक्स बाजार जिले में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप कुटुपालोंग (Kutupalong) का घर है.

रोहिंग्या को गैर-कानूनी तरीके से कैसे भेजा जाता है
अंडमान सागर में एक और बड़ी चुनौती है, खासकर रोहिंग्या शरणार्थियों का अनियमित प्रवास. म्यांमार के रखाइन में 2017 में सैन्य कार्रवाई की वजह से 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए. म्यांमार में दशकों से हो रहे अत्याचार से बचकर, कई लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली, जो रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा मेजबान देश है, जहां 11 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग रहते हैं.

रोहिंग्या इस गैर-कानूनी प्रवास का सहारा क्यों ले रहे हैं: बांग्लादेश में बहुत ज्यादा भीड़ वाले रिफ्यूजी कैंप और रोजी-रोटी के कम मौकों की वजह से, रोहिंग्या को खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसमें अक्सर तस्कर करने वाले मदद करते हैं.

21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह के पास समुद्र में रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव पलटी
21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह के पास समुद्र में रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव पलटी (File/ AFP)

मानव तस्करी नेटवर्क का काम: मानव तस्करी नेटवर्क बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से समुद्री रास्तों पर काम करते हैं, जो एक मुख्य प्रस्थान बिंदु है, और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक जाते हैं. 2022 और 2023 के बीच, इन रास्तों पर नावों की आवाजाही 340% से अधिक बढ़ गई, अकेले 2024 में 7,500 से ज्यादा लोगों ने पार करने की कोशिश की, और यात्रा की खतरनाक स्थितियों के कारण 650 से ज्यादा लोगों के मारे जाने या लापता होने की खबर है. मई 2025 में, म्यांमार के तट पर नाव दुर्घटनाओं में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें से आधे से ज्यादा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से रवाना हुए थे.

प्रवास का सफर: प्रवास का सफर बांग्लादेश के तट पर टेकनाफ (Teknaf) से शुरू होता है. वहां, शरणार्थी छोटी, भीड़ भरी नावों पर नाफ नदी (Naf River) की खतरनाक धाराओं का सामना करते हैं जो अक्सर पलट जाती हैं. जो बच जाते हैं वे तस्करों के हाथों में पड़ जाते हैं, जो छिपे हुए मैंग्रोव इनलेट्स से अंडमान सागर की ओर चुपके से निकल जाते हैं, और कोस्ट गार्ड से बचने के लिए सैकड़ों लोगों को मछली पकड़ने वाली नावों पर भर देते हैं.

समुद्र में गैर-कानूनी प्रवासियों को ले जाने वाले घोस्ट शिप: समुद्र में पहुंचने के बाद, परिचालन चरण शुरू होता है जिसे 'घोस्ट प्रोटोकॉल' (Ghost Protocol) कहते हैं. इसमें ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को निष्क्रिय करना शामिल है — यह एक तरीका है जिसे तकनीकी रूप से 'गोइंग डार्क' (going dark) कहा जाता है. इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोंडर को बंद करके, मानव तस्कर जहाज के रूट और स्थिति का पता लगाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं. रडार से गायब होने की वजह से, जहाज तैरती हुई जेलों में बदल जाते हैं. Wi-Fi, ट्रेस करने की क्षमता और कानूनी सुरक्षा से वंचित, शरणार्थी मछली पकड़ने के अड्डों में जमा हो जाते हैं. कनेक्टिविटी की यह कमी कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि तस्करों की एक सोची-समझी चाल है ताकि परिवारों से पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गलत व्यवहार और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग को रोका जा सके. इस तकनीकी उलझन में, क्रू खुद ही गुलाम बन जाते हैं, जिन्हें धोखे से भर्ती किया जाता है और बिना पैसे के महीनों तक सफर करने के लिए मजबूर किया जाता है. गोइंग डार्क की प्रैक्टिस मदद की किसी भी संभावना को खत्म कर देती है: जहाज के डूबने की स्थिति में, बचाने वालों को गाइड करने के लिए कोई सिग्नल मौजूद नहीं होता है.

जानलेवा अंडमान सागर रूट: 2025–2026 के आंकड़ों से पता चलता है कि हर पांच में से एक व्यक्ति लापता या मरा हुआ बताया जाता है. पिछले साल 600 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन असली संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह (Aceh ) से लगभग 16 नॉटिकल मील (29 किलोमीटर) दूर पानी में नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के लोगों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को उनकी पलटी हुई नाव से बचाया.
21 मार्च, 2024 को पश्चिम आचेह (Aceh ) से लगभग 16 नॉटिकल मील (29 किलोमीटर) दूर पानी में नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के लोगों ने रोहिंग्या शरणार्थियों को उनकी पलटी हुई नाव से बचाया. (File/ AFP)

दुनिया भर में समुद्र में शरणार्थियों का डूबना: 2014 से, समुद्र में घूमने वाले लोगों की मौत का सबसे आम कारण डूबना है. पिछले 10 वर्षों में प्रवासी मार्गों पर 36,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. डूबने से होने वाली ज्यादातर मौतें भूमध्य सागर में हुईं, कुल 28,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, लेकिन अटलांटिक रूट (4,126), यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको बॉर्डर क्रॉसिंग (5,213), हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन के बीच अदन की खाड़ी क्रॉसिंग (1,031) और कैरिबियन से यूनाइटेड स्टेट्स (539) के रूट पर भी हजारों लोग मारे गए हैं. डूबने से हुई सभी मौतों में से, 23,000 से ज्यादा लोग समुद्र में लापता हैं और उन्हें मरा हुआ मान लिया गया है, जिनमें से कई बड़े जहाजों के डूबने की वजह से गायब हो गए, जिसका मतलब है कि उनका शव कभी नहीं मिला.

दुनिया भर में डूबने से होने वाली मौतें (2014-2024)

अफ्रीकाअमेरिकाएशियायूरोपभूमध्य सागरकुल
44063,032 228524926,913 36,885

समुद्र में डूबने वाले शरणार्थियों की बड़ी त्रासदियां

19 अक्टूबर, 2001: SIEV-X नाम की एक इंडोनेशियाई मछली पकड़ने वाली नाव ऑस्ट्रेलिया जाते समय डूब गई. इस नाव में 421 यात्री थे, जिनमें ज्यादातर इराकी और अफगान थे. इनमें से 353 की मौत हो गई, जिनमें से 146 बच्चे थे. यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में शरणार्थियों से जुड़ी सबसे जानलेवा घटना थी.

17 दिसंबर, 2011: 250 लोगों को ले जा रही शरणार्थियों की नाव जावा के पास पलट गई. इस त्रासदी में 50 से कम लोग बचे.

18 अप्रैल, 2015: भूमध्य सागर में हादसा: लीबिया के तट से 70 मील दूर भूमध्य सागर में नाव पलटने से 800 से ज्यादा शरणार्थी मारे गए. इस हादसे में सिर्फ 28 लोग ही बचे थे. UNHCR के अनुसार, यह हादसा भूमध्य सागर में प्रवासियों और शरणार्थियों की जान का सबसे बड़ा नुकसान है.

28 अप्रैल, 2015: अप्रैल सबसे खतरनाक महीना: अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने बताया कि भूमध्य सागर में समुद्र में लापता प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए अप्रैल रिकॉर्ड पर सबसे खतरनाक महीना था. लगभग 1250 पुरुष, महिलाएं और बच्चे डूब गए थे.

14 जून 2023: हाल के दिनों में भूमध्य सागर में हुए सबसे खतरनाक जहाज हादसों में से एक में लगभग 650 शरणार्थियों और प्रवासियों की जान चली गई, जब ग्रीस के पाइलोस तट पर एक मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर पलट गया. जहाज पर सवार लगभग 750 लोगों में से सिर्फ 104 ही बच पाए.

31 दिसंबर 2021: 31 दिसंबर को, जब दुनिया भर के लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, स्पेन के सर्च और रेस्क्यू NGO ओपन आर्म्स ने लीबिया के तट पर अंतरराष्ट्रीय जल में बह रहे 169 लोगों को बचाया.

यह भी पढ़ें- अंडमान सागर हादसा: शरणार्थियों को ले जा रहा जहाज पलटा, 250 लोगों के मरने की आशंका

TAGGED:

ROHINGYA EXODUS
ROHINGYA ILLEGAL MIGRATION
ANDAMAN SEA ROUTE
ANDAMAN SEA TRAGEDY
REFUGEES DROWNING AT SEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.