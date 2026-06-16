प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल
यह लगातार आठवां जी7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है.
Published : June 16, 2026 at 5:14 PM IST
इविन लेस बेंस (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने और अहम वैश्विक मुद्दों पर विश्व के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मंगलवार को फ्रांस पहुंचे.
यह लगातार आठवां जी7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "जी7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के इविन पहुंचा। विश्व के नेताओं से बातचीत करने और अहम वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्सुक हूं."
Reached Evian, France for the G7 Summit.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues.
India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet.@G7 pic.twitter.com/By29Zuhs71
उन्होंने कहा कि भारत "एक अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है." बता दें कि, मोदी जिनेवा से इविन पहुंचे. जिनेवा हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने मोदी का स्वागत किया था. दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया और भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया की 'ऐतिहासिक और सार्थक' यात्रा की. उन्होंने कहा, ‘‘इस यात्रा के नतीजे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे. व्यापारिक संबंध मजबूत होने से हमारे युवाओं को बहुत फायदा होगा. गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार."
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