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'आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा': SCO की बैठक में पाकिस्तान के सामने गरजे राजनाथ

दुशांबे में SCO काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य. ( @MEAIndia/X via PTI )

By PTI 7 Min Read

दुशांबे (ताजिकिस्तान): भारत ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद का "कोई औचित्य नहीं" हो सकता और इस खतरे से निपटने में "कोई दोहरा मापदंड" नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे "इकोसिस्टम को ध्वस्त करने" के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया.

ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आतंकवाद समाजों में कट्टरपंथ फैलाता है और युवाओं को उन अवसरों से वंचित करता है जिनके वे हकदार हैं.