'आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा': SCO की बैठक में पाकिस्तान के सामने गरजे राजनाथ
ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ (SCO) बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की मौजूदगी में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया.
By PTI
Published : October 20, 2026 at 8:57 PM IST
दुशांबे (ताजिकिस्तान): भारत ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद का "कोई औचित्य नहीं" हो सकता और इस खतरे से निपटने में "कोई दोहरा मापदंड" नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे "इकोसिस्टम को ध्वस्त करने" के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया.
ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आतंकवाद समाजों में कट्टरपंथ फैलाता है और युवाओं को उन अवसरों से वंचित करता है जिनके वे हकदार हैं.
राजनाथ सिंह ने उस सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी उसी मेज पर बैठे थे. सिंह ने कहा, "आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता, इससे निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, और आतंकवादियों को वित्तपोषित (फंडिंग) करने, उनका समर्थन करने या उन्हें सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए."
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के कारण मासूमों की जान जाती है और यह निवेश व व्यापार को बाधित करता है. मंत्री ने एससीओ (SCO) सदस्यों से "आतंकवाद के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए ठोस प्रयास करने" का आह्वान किया और इस खतरे को शांति व विकास के लिए "सबसे गंभीर खतरों में से एक" बताया.
अपने संबोधन में, सिंह ने अगस्त-सितंबर 2026 में बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की चर्चाओं को भी याद किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर से जुड़े मुद्दों पर एससीओ द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
उन्होंने कहा, "भारत का मानना है कि एससीओ को संप्रभु समानता, आम सहमति और आपसी सम्मान के सिद्धांतों के पालन में कुशल और दृढ़ रहना चाहिए. संस्थानों की अधिक संख्या का मतलब अनिवार्य रूप से बड़ी उपलब्धियां नहीं होता." उन्होंने आगे कहा कि नए तंत्रों को स्पष्ट रूप से पहचानी गई जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दोहराव से बचना चाहिए और एससीओ सदस्यों को व्यावहारिक लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता देनी चाहिए.
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा पर चिंताओं और उभरते तकनीकी अंतरों से घिरे अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल से निपटने के लिए एससीओ को आम सहमति बनानी चाहिए और उसे ठोस कार्रवाई में बदलना चाहिए.
Happy to represent India at the 25th SCO Council of Heads of Government meeting at Dushanbe, Tajikistan today. The meeting took place in a warm & cordial atmosphere. India reassured the forum of its utmost commitment for regional peace, sustainable development and lasting stability. https://t.co/TDlRgTWiC9— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
उन्होंने कहा, "मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, व्यापार और निवेश को सुगम बनाने तथा विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है." सिंह ने 2026-2030 की अवधि के लिए बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के लिए एक कार्य योजना को अपनाने के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया. इसके साथ ही उन्होंने ताशकंद में यूनिवर्सल सेंटर और दुशांबे में एंटी-ड्रग सेंटर को इस समूह के स्थायी निकायों के रूप में स्थापित करने के लिए बिश्केक शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया.
उन्होंने कहा कि इन स्थायी निकायों की प्रभावशीलता कार्यों के कुशल समन्वय और समय पर क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी. साझा समृद्धि के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत उन पहलों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ती हैं, व्यापार को सुगम बनाती हैं और विकास के नए रास्ते बनाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह जैसी पहलें मध्य एशिया को बड़े बाजारों से जोड़ने में काफी मदद कर सकती हैं.
हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान व आपसी परामर्श पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं इन सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं, वे लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होंगी.
सिंह ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल दस्तावेजों को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और पूरे क्षेत्र में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए इंटरऑपरेबल डिजिटल समाधानों को अपनाकर भौतिक संपर्क से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया.
राजनाथ सिंह ने कहा, "हमारी सफलता का आकलन इस बात से होना चाहिए कि हम युवाओं के लिए कितने अवसर पैदा करते हैं, अपने उद्यमियों के लिए कौन से नए बाजार खोलते हैं, अपने किसानों और छोटे व्यवसाय मालिकों को कौन सी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराते हैं, और विभिन्न समाजों के बीच कैसे संबंध विकसित करते हैं."
उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर प्रकाश डाला, जिसने सार्वजनिक सेवा वितरण में व्यापक बदलाव किया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक का निर्माण किया है, और देश का महिला-नेतृत्व वाले विकास पर जोर इस विश्वास में निहित है कि महिलाएं विकास की राह तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की वैश्विक पहलें- जैसे इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) और कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI)- सस्ती स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल विकास में योगदान दे रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि 'मिशन लाइफ' टिकाऊ जीवन शैली और जिम्मेदारी से उपभोग को बढ़ावा देता है, जबकि 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' अधिक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करता है.
Addressing the Indian Community in Dushanbe, Tajikistan. https://t.co/WbfGNHHIGz— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
उन्होंने एससीओ (SCO) सदस्यों से पिछले 25 वर्षों में स्थापित मजबूत नींव को आगे बढ़ाने और आम सहमति से प्रेरित सहयोग तथा ठोस परिणामों पर केंद्रित एक भविष्योन्मुखी रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया. उन्होंने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सभी एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया.
सिंह ने सदस्य देशों को इस वर्ष के अंत में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले 'एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया. इस बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा परिवहन, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई.
रक्षा मंत्री, जो ताजिकिस्तान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट किया कि वह एससीओ सीएचजी (SCO CHG) में भारत का प्रतिनिधित्व करके खुश हैं.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "यह बैठक बेहद गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. भारत ने क्षेत्रीय शांति, सतत विकास और स्थायी स्थिरता के लिए मंच को अपनी पूरी प्रतिबद्धता का भरोसा दिया."
इसे भी पढ़ेंः
- मुंबई में जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो; बोले- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब
- 'पड़ोसी देश से फैलने वाले आतंकवाद पर अमेरिका के रूख से भारत के साथ संबंधों पर पड़ा असर', बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर
- UNGA में बोले ईरान के राष्ट्रपति- 'हम खुद हैं आतंकवाद के शिकार'
- BRICS Summit: भारत का आतंकवाद और सीमा पार सुरक्षा खतरों पर होगा जोर