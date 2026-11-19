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शिकागो में राहुल गांधी बोले-चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, विपक्ष इसे उजागर करे

शिकागो में राहुल गांधी ( ANI )

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शिकागो (इलिनोइस): कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. शिकागो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. भारत में चुनाव को लेकर भी उन्होंने तमाम बातों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर चुनाव से पीछे हटेंगे तो इससे लोगों की नजर में चुनावी प्रक्रिया की वैधता कम हो सकती है. इसलिए विपक्षी दल कथित अनियमितताओं को उजागर करना जारी रखेंगे.

इलिनोइस में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 'ईरान युद्ध और विश्व में भारत की भूमिका' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि चुनावी प्रणाली में कथित गड़बड़ियां आखिरकार सामने आ जाएंगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) गांधी ने राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में कहा कि अगर हम विपक्ष के सभी कार्यकर्ताओं से कहें कि 'ठीक है, चुनाव मत लड़िए', तो क्या होगा? अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. और हम भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को खत्म नहीं करना चाहते.