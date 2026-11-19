शिकागो में राहुल गांधी बोले-चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, विपक्ष इसे उजागर करे
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम बातें कहीं. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : November 19, 2026 at 8:44 AM IST
शिकागो (इलिनोइस): कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. शिकागो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. भारत में चुनाव को लेकर भी उन्होंने तमाम बातों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर चुनाव से पीछे हटेंगे तो इससे लोगों की नजर में चुनावी प्रक्रिया की वैधता कम हो सकती है. इसलिए विपक्षी दल कथित अनियमितताओं को उजागर करना जारी रखेंगे.
इलिनोइस में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 'ईरान युद्ध और विश्व में भारत की भूमिका' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि चुनावी प्रणाली में कथित गड़बड़ियां आखिरकार सामने आ जाएंगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) गांधी ने राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में कहा कि अगर हम विपक्ष के सभी कार्यकर्ताओं से कहें कि 'ठीक है, चुनाव मत लड़िए', तो क्या होगा? अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. और हम भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को खत्म नहीं करना चाहते.
कांग्रेस नेता ने 2024 के आम चुनावों की वैधता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने ब्राजील की एक महिला का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, फिर भी उसने एक राज्य विधानसभा चुनाव में 23 बार वोट डाला. गांधी ने कहा कि अगर 2024 के चुनाव में मतदाता ही अवैध थे यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वे फर्जी मतदाता थे या उन्हें वोट नहीं देना चाहिए था, तो फिर वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है? मैं आपको फिर बताता हूं कि ब्राजील की एक महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसने भारत के एक राज्य के चुनाव में 23 बार वोट डाला.
#WATCH | Illinois, US | Video Source: Congress leader During an interaction at Chicago University, Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, "... For us, Indian democracy is sacred. For me to even say that there is a problem with Indian democracy is difficult, unless I have 100% proof... If we were to say that we are not going to participate in elections, Indian democracy would end that very instant. And we do not wish to dismantle the framework of Indian democracy. Therefore, our strategy is to bring everything that is happening out into the open and keep the conversation going among the people, until the Indian public realises that the entire system has been destroyed. However, we do not want to break the electoral framework; because if the opposition were to declare that it will not contest elections, the entire electoral process would become illegitimate in the eyes of the Indian public. We do not want that. Right? So, while we—and the entire opposition—have suffered greatly because of this, we are deliberately choosing not to take such a step. And we are absolutely certain—I say this to you quite clearly—that we are receiving information from within the Election Commission itself. It is now only a matter of time before this entire structure collapses. Senior officials within the Election Commission are now saying, "Look, we can no longer continue like this." It has been a long journey, but for us, at the very core of what it means to be Indian, lies our capacity...— ANI (@ANI) November 18, 2026
उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी व्यवस्था में कथित खामियों को उजागर करना जारी रखेगा और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा, जब तक कि उन्हें यह एहसास न हो जाए कि यह व्यवस्था 'पूरी तरह से ध्वस्त' हो चुकी है. राहुल गांधी ने कहा कि हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे सबके सामने लाया जाए और बैठकें की जाएं, जब तक कि भारत के लोगों को यह एहसास न हो जाए कि सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है. लेकिन हम चुनावी ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि अगर विपक्ष यह कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो भारत के लोगों की नजर में यह पूरी प्रक्रिया ही अवैध हो जाएगी. हम ऐसा नहीं चाहते. हम जानबूझकर ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है.
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग खुद अब हमें अंदर की जानकारी दे रहा है. इसलिए, अब बस समय की बात है कि यह ढांचा ढह जाए. चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अब कह रहे हैं, 'देखिए, अब हम ऐसा और नहीं कर सकते. तो, यह एक लंबा सफर रहा है. यह कहते हुए कि विपक्ष 'एक गैर-लोकतांत्रिक भारत' को स्वीकार नहीं करेगा, गांधी ने कहा कि विपक्षी दल लोगों की बिना किसी डर के अपनी बात रखने की क्षमता को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.
हम वह लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम उस लड़ाई में जीत रहे हैं. अब बस समय की बात है कि ये ढांचे ढहने लगें. हम एक गैर-लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. और यह बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बल्कि भारत के अधिकांश लोगों की है. गांधी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे लोगों की बिना किसी डर के अपनी बात रखने की क्षमता फिर से बहाल हो और हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी रहे.
उन्होंने आगे बताया कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंताएं 2014 के आम चुनावों से ही मौजूद थीं, जब कांग्रेस को कुछ चुनावी अंतर राजनीतिक रूप से समझ से परे लगे थे. उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में भी हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जीत-हार के अंतर को राजनीतिक नजरिए से समझाना मुमकिन नहीं था. गांधी ने बताया कि जब उन्हें गड़बड़ी के सबूत मिले और उन्होंने इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा, तो उन्होंने उन्हें ऐसे आरोप सार्वजनिक रूप से न लगाने की सलाह दी.
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