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राहुल गांधी बोले- मिस्टर मोदी या अन्य नेताओं से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, यह इतनी अहम नहीं

शिकागो यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ( ANI )

By PTI 4 Min Read

वॉशिंगटन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका दौरा जारी है. उन्होंने भारत की विदेश नीति को लेकर तमाम बातें की हैं. उन्होंने कहा कि हमारे देश को हमेशा से ही भू-राजनीति की गहरी समझ रही है, लेकिन वैश्विक मामलों में अब वह एक 'साइड प्लेयर' बनकर रह गया है. उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका का हवाला देते हुए यह बातें कही.

राहुल गांधी ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि अपने आकार की वजह से, वैश्विक स्तर पर भारत की स्वाभाविक रूप से एक अहम आवाज है और उसे वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए. लेकिन सच कहूं तो, भारत अब बस एक साइड प्लेयर (side player) बनकर रह गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ संबंध हैं.

उन्होंने कहा कि मैं इस बात से काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त है और भारत सिर्फ देख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आजादी के तुरंत बाद भारत 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' का अगुआ था, जिससे उसे दुनिया में एक खास रुतबा मिला था; और वे चाहेंगे कि नई दिल्ली वैश्विक मंच पर अपनी वह आवाज फिर से हासिल करे. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की भी आलोचना की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है. बता दें, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप द्वारा संचालित बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि दोस्ती कोई मायने नहीं रखती. दोस्ती की परवाह किसे है? क्या आपको सच में लगता है कि भू-राजनीति (geopolitics) इसलिए काम करेगी क्योंकि वह व्यक्ति आपका दोस्त है? वह एक ढांचे का नेतृत्व कर रहा है. उसके अधीन पूरी आर्थिक व्यवस्था है. वह इस आधार पर फैसले नहीं लेगा कि वह आपको पसंद करता है या नहीं. तो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं.