राहुल गांधी बोले- मिस्टर मोदी या अन्य नेताओं से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, यह इतनी अहम नहीं
राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अहम आवाज है. उन्होंने अमेरिका, ईरान और रूस से संबंधों पर बयान दिए.
By PTI
Published : November 20, 2026 at 8:59 AM IST
वॉशिंगटन: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका दौरा जारी है. उन्होंने भारत की विदेश नीति को लेकर तमाम बातें की हैं. उन्होंने कहा कि हमारे देश को हमेशा से ही भू-राजनीति की गहरी समझ रही है, लेकिन वैश्विक मामलों में अब वह एक 'साइड प्लेयर' बनकर रह गया है. उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका का हवाला देते हुए यह बातें कही.
राहुल गांधी ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि अपने आकार की वजह से, वैश्विक स्तर पर भारत की स्वाभाविक रूप से एक अहम आवाज है और उसे वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए. लेकिन सच कहूं तो, भारत अब बस एक साइड प्लेयर (side player) बनकर रह गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ संबंध हैं.
उन्होंने कहा कि मैं इस बात से काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त है और भारत सिर्फ देख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आजादी के तुरंत बाद भारत 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' का अगुआ था, जिससे उसे दुनिया में एक खास रुतबा मिला था; और वे चाहेंगे कि नई दिल्ली वैश्विक मंच पर अपनी वह आवाज फिर से हासिल करे. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की भी आलोचना की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है.
I’m pretty shocked that Pakistan is busy negotiating with the Iranians and the Americans, while India is just looking. India has always had a sophisticated geopolitical understanding, right from independence. We had a mind of our own. Our foreign policy was guided by what benefits India. By our size, our history and our relationships, we should be involved in these global conversations. But frankly, India has become a side player. We have stepped back from the stage. We have a voice and a view, but that view is missing. There was already pain in India. The Iran war magnified it, pushing people over the edge. We cannot sit in India and remain unconcerned about what is happening in the rest of the world. The post-World War II security structure was built by the West. The next global architecture will be built by multiple civilisations. A nation of 1.5 billion people must help shape it. We want stability. We want an order designed not just by speaking, but by listening equally.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
बता दें, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप द्वारा संचालित बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि दोस्ती कोई मायने नहीं रखती. दोस्ती की परवाह किसे है? क्या आपको सच में लगता है कि भू-राजनीति (geopolitics) इसलिए काम करेगी क्योंकि वह व्यक्ति आपका दोस्त है? वह एक ढांचे का नेतृत्व कर रहा है. उसके अधीन पूरी आर्थिक व्यवस्था है. वह इस आधार पर फैसले नहीं लेगा कि वह आपको पसंद करता है या नहीं. तो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मिस्टर मोदी या अन्य नेताओं के साथ दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है. दोस्ती इतनी अहम नहीं है. अहम बात यह है कि आप समझें कि क्या चल रहा है, आप कौन हैं, और आपकी जगह कहां है. कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछली सुरक्षा संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सभ्यता, यानी पश्चिम द्वारा बनाई गई थी, जबकि अगली संरचना को अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस मिलकर आकार देंगे.
उन्होंने कहा कि अगला वैश्विक ढांचा किसी एक सभ्यता द्वारा नहीं बनाया जाएगा. इसे कई सभ्यताओं द्वारा मिलकर आकार दिया जाएगा, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस - सभी की भूमिका होगी. एक पाकिस्तानी प्रतिभागी के सवाल का जवाब देते हुए, गांधी ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ शांति वार्ता उसी पल शुरू हो सकती है, जब वह भारत में आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना बंद कर दे. खैर, गुंजाइश है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, जो हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन और प्रोत्साहन है. गांधी ने दोनों पड़ोसियों के आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़ने और एक साथ काम करने की संभावना पर एक सवाल पर कहा.
गांधी ने कहा कि हमारे लिए हमारे निर्दोष लोगों की हत्या को स्वीकार करना और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव है. इसलिए, जिस क्षण यह रुकेगा, बातचीत संभावित रूप से शुरू हो सकती है.
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