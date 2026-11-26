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सैन्य अभ्यास और व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती देगा क्वाड, मगर ट्रंप की प्राथमिकताओं पर सस्पेंस बरकरार

बाएं से जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज- मनीला, फिलीपींस में क्वाड के नेताओं की मीटिंग के दौरान. यह फोटो मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 की है. ( AP )

By Nirmala Ganapathy 6 Min Read

नई दिल्ली: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को 'पूरी दुनिया की कुछ सबसे जरूरी पार्टनरशिप' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके नेताओं को 'खास दोस्त' बताया, जिससे क्वाड ग्रुप के साथ जुड़ने को लेकर उनकी गंभीरता को लेकर उनकी चिंता कम हो गई होगी. हालांकि इस बात की कोई पक्की बात नहीं है कि क्वाड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की प्राथमिकताओं में शामिल होगा, जिनकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी ने एशिया को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मीटिंग के नतीजों की लिस्ट वाली एक प्रेस रिलीज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्ट्रेटेजिक एजेंडा बना हुआ है.

मोदी, ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज फिलीपींस में ASEAN समिट के दौरान दो साल के गैप के बाद क्वाड लीडर्स समिट के लिए मिले.

एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के अपने संकल्प को रेखांकित किया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद, नेताओं ने 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' का स्वागत किया. यह जानकारी साझा करने और समुद्री क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने की एक नई पहल है. इसके साथ ही, क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंद महासागर में समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल परियोजनाओं का भी स्वागत किया गया. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सहित क्वाड के सभी सदस्यों के लिए समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी से क्वाड देशों की इस क्षेत्र की गतिविधियों पर नज़र रखने की क्षमता और बढ़ेगी. इससे चारों देशों के रक्षा बलों के बीच आपसी तालमेल सुधारने में भी मदद मिल सकती है. क्वाड देश 2027 में एक समुद्री अभ्यास आयोजित करेंगे, जिसमें P-8 और P-3C गश्ती विमान शामिल होंगे. नेताओं ने पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' की भी घोषणा की, जो क्वाड देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा. ये घोषणाएं दर्शाती हैं कि क्वाड समूह अपने आर्थिक और समुद्री एजेंडे का विस्तार कर रहा है. साथ ही, यह चारों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित करने या हिंद महासागर में अंडरसी केबल परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने जैसे व्यावहारिक सहयोग के क्षेत्रों को भी मजबूत कर रहा है. भारत के लिए क्वाड का महत्व भारत 'क्वाड' को एक ऐसे समूह के रूप में देखता है, जिसका महत्व सप्लाई चेन में विविधता लाने की उसकी कोशिशों के चलते काफी बढ़ गया है. शिखर सम्मेलन में अपने शुरुआती संबोधन में मोदी ने कहा, "भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है. समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद सप्लाई चेन तक, और नई तकनीकों से लेकर आपदा राहत तक, हमारा यही प्रयास रहा है कि क्वाड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय समाधान प्रदान करे." यह समूह भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका के साथ भी कई पहलों पर काम करने का अवसर देता है. इनमें महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स), समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन विकसित करने में अधिक सहयोग शामिल है. ईरान और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों ने इस क्षेत्र और उससे बाहर भी सप्लाई चेन तथा आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के महत्व को और स्पष्ट कर दिया है.