सैन्य अभ्यास और व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती देगा क्वाड, मगर ट्रंप की प्राथमिकताओं पर सस्पेंस बरकरार
फिलीपींस में 2 साल बाद हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 'बेहतरीन दोस्त' बताया.
Published : November 26, 2026 at 1:52 PM IST
नई दिल्ली: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को 'पूरी दुनिया की कुछ सबसे जरूरी पार्टनरशिप' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके नेताओं को 'खास दोस्त' बताया, जिससे क्वाड ग्रुप के साथ जुड़ने को लेकर उनकी गंभीरता को लेकर उनकी चिंता कम हो गई होगी. हालांकि इस बात की कोई पक्की बात नहीं है कि क्वाड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की प्राथमिकताओं में शामिल होगा, जिनकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी ने एशिया को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मीटिंग के नतीजों की लिस्ट वाली एक प्रेस रिलीज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्ट्रेटेजिक एजेंडा बना हुआ है.
मोदी, ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज फिलीपींस में ASEAN समिट के दौरान दो साल के गैप के बाद क्वाड लीडर्स समिट के लिए मिले.
Foreign Secretary’s remarks on Quad Summit in Manila, Philippines ⬇️ https://t.co/yTqwHh2KLE— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2026
एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के अपने संकल्प को रेखांकित किया.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद, नेताओं ने 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' का स्वागत किया. यह जानकारी साझा करने और समुद्री क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने की एक नई पहल है. इसके साथ ही, क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंद महासागर में समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल परियोजनाओं का भी स्वागत किया गया.
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सहित क्वाड के सभी सदस्यों के लिए समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी से क्वाड देशों की इस क्षेत्र की गतिविधियों पर नज़र रखने की क्षमता और बढ़ेगी. इससे चारों देशों के रक्षा बलों के बीच आपसी तालमेल सुधारने में भी मदद मिल सकती है. क्वाड देश 2027 में एक समुद्री अभ्यास आयोजित करेंगे, जिसमें P-8 और P-3C गश्ती विमान शामिल होंगे.
नेताओं ने पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' की भी घोषणा की, जो क्वाड देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा.
ये घोषणाएं दर्शाती हैं कि क्वाड समूह अपने आर्थिक और समुद्री एजेंडे का विस्तार कर रहा है. साथ ही, यह चारों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित करने या हिंद महासागर में अंडरसी केबल परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने जैसे व्यावहारिक सहयोग के क्षेत्रों को भी मजबूत कर रहा है.
"These nations represent some of the most important partnerships in the entire world." President Trump meets with Quad Leaders, Prime Minister Modi of India, Prime Minister Takaichi of Japan, and Prime Minister Albanese of Australia. 🇺🇸🇯🇵🇮🇳🇦🇺 https://t.co/JHMPuSesvH— The White House (@WhiteHouse) November 17, 2026
भारत के लिए क्वाड का महत्व
भारत 'क्वाड' को एक ऐसे समूह के रूप में देखता है, जिसका महत्व सप्लाई चेन में विविधता लाने की उसकी कोशिशों के चलते काफी बढ़ गया है. शिखर सम्मेलन में अपने शुरुआती संबोधन में मोदी ने कहा, "भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है. समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद सप्लाई चेन तक, और नई तकनीकों से लेकर आपदा राहत तक, हमारा यही प्रयास रहा है कि क्वाड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय समाधान प्रदान करे."
यह समूह भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका के साथ भी कई पहलों पर काम करने का अवसर देता है. इनमें महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स), समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन विकसित करने में अधिक सहयोग शामिल है. ईरान और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों ने इस क्षेत्र और उससे बाहर भी सप्लाई चेन तथा आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के महत्व को और स्पष्ट कर दिया है.
भारत ने इस समूह को हमेशा से रणनीतिक और समान विचारधारा वाले देशों के बीच के सहयोग के रूप में देखा है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, "यह एक बहुत ही सार्थक और दूरदर्शी बैठक थी. इसने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति चारों साझेदारों की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया."
अन्य क्वाड नेताओं ने भी इस बैठक पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. मीडिया से संक्षिप्त बातचीत (डोरस्टॉप) में अल्बानीज ने कहा, "यह कुछ ठोस नतीजों के साथ एक अच्छी चर्चा रही. बेशक, आज हम दुनिया के लिए एक बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण समय में मिले हैं. लेकिन दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों के बावजूद, यह जरूरी है कि बातचीत हो और सहयोग जारी रहे, खासकर समान विचारधारा वाले देशों के बीच."
Had a productive discussion with Quad leaders in Manila today. From maritime security and trusted supply chains to emerging technologies and disaster response, the Quad remains committed to delivering trusted solutions for the Indo-Pacific. Today’s meeting has given fresh momentum to our shared vision for a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific, with concrete goals for the next phase of our cooperation.— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
चीन के लिए संदेश?
इस शिखर सम्मेलन का समय भी काफी महत्वपूर्ण है. यह बैठक ट्रंप के 'एपेक' (APEC) आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से ठीक एक दिन पहले हुई है. एपेक एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है, जहां मुख्य ध्यान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी होने वाली मुलाकात पर है.
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों से मिलने वाले उन्नत एआई (AI) चिप्स तक चीन की पहुंच को सीमित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे इस बैठक से पहले वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ गया है.
इस मुद्दे की झलक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में "विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती" के जिक्र में भी देखने को मिली. हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि क्वाड नेताओं के इस शिखर सम्मेलन से बनी गति आगे भी कायम रहती है या नहीं और वाशिंगटन इसे प्राथमिकता देता है या नहीं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि घोषणाओं की इस झड़ी और नेताओं की मुलाकात ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है.
कैनबरा स्थित 'ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट' की रेजिडेंट सीनियर फेलो राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने कहा, "ऐसी धारणा बन रही थी कि अमेरिका शायद दुनिया के इस हिस्से में सक्रिय नहीं रहेगा." उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक ने अपने आप में इस आकलन को गलत साबित कर दिया है.
उन्होंने आगे कहा, "यह राजनीतिक संदेश स्पष्ट है कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, यह क्षेत्र अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है और यहां क्वाड की एक अहम भूमिका है." अब सभी की निगाहें शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हैं, जिसका असर क्वाड देशों पर भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि इन सभी देशों के चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं.
राजगोपालन ने बताया कि क्वाड शिखर सम्मेलन का एक और पहलू भी है. उन्होंने कहा, "कम से कम अन्य तीन नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले ट्रंप के सामने एक समन्वित और एकजुट संदेश रखने में सक्षम रहे. इसलिए इसे देखने का यह भी एक तरीका है."
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