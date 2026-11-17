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भारत के लिए एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी, मनीला शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के मनीला में 'क्वाड' नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस शामिल थे.

गोलमेज चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'क्वाड' एक "रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी" है. उन्होंने विश्वास जताया कि मंगलवार की यह बैठक "हमें अपने सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय करने में मदद करेगी".