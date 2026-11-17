भारत के लिए एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी, मनीला शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी
गोलमेज चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'क्वाड' एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है. वहीं ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त बताया.
Published : November 17, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के मनीला में 'क्वाड' नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस शामिल थे.
गोलमेज चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'क्वाड' एक "रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी" है. उन्होंने विश्वास जताया कि मंगलवार की यह बैठक "हमें अपने सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय करने में मदद करेगी".
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत के लिए, 'क्वाड' एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है. समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद सप्लाई चेन तक, और नई तकनीकों से लेकर आपदा प्रबंधन तक, हमारी यही कोशिश रही है कि 'क्वाड' भरोसेमंद समाधान प्रदान करे."
उन्होंने मनीला और क्वाड के बीच 'बहुत पुराने और खास रिश्ते' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "2007 में, चारों देशों के अधिकारी पहली बार यहीं मिले थे. इसके 10 साल बाद 2017 में, इसी शहर में हमने फिर से बातचीत शुरू की। आज, इस ऐतिहासिक शहर में एक बार फिर क्वाड की बैठक होना एक अहम पड़ाव है. पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक, हमारे विदेश मंत्री 5 बार मिल चुके हैं. यह हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारी साझेदारी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है."
अपने संबोधन में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 'एक महान नेता और अपना दोस्त बताया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पूरी दुनिया में बहुत सम्मान है. बैठक से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड के अपने साथियों की तारीफ की. उन्होंने मोदी को 'बहुत सख्त इंसान' और जापान के प्रधानमंत्री को 'उनसे भी ज्यादा सख्त' बताया. ट्रंप ने यह भी कहा कि अल्बानीस और उनके बीच सब 'ठीक-ठाक' है, जिस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े.
प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को मनीला पहुंचे. वे यहां दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए हैं, जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ट्रंप भी आज फिलीपींस पहुंचे. यहां उनका क्षेत्रीय साझेदारों से मिलने और व्यापार पर चर्चा करने का कार्यक्रम है.
साथ ही, वे अपने देश में चल रही कई परेशानियों से कुछ राहत भी पाना चाहते हैं—इनमें अमेरिकी विमानन उद्योग में आई बड़ी रुकावट से लेकर, वैश्विक AI उद्योग को हिला देने वाला एक बड़ा घोटाला तक शामिल है.
फिलीपींस की राजधानी मनीला, ट्रंप की तीन दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव है. इसके बाद वे चीन जाएंगे, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु मुद्दों पर एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे. इसके अलावा, ट्रंप के अनुसार, उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से भी हो सकती है.
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