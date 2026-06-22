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कतर के रास लाफान गैस प्लांट में धमाके, 54 लोग घायल, 18 लापता, तलाश जारी

कतरएनर्जी के अनुसार रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में ऑपरेशन शुरू होने के दौरान धमाका हुआ और आग लग गई.

Qatar factory blast
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : June 22, 2026 at 1:07 PM IST

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दोहा: कतर के रास लाफान गैस प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण अंदर धमाके के बाद आग लग गई, जिससे 54 लोग घायल हो गए और 18 लापता लोगों के लिए सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. कतर के गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

गृह मंत्रालय के अनुसार इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स (लेखविया) का कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप, सिविल डिफेंस टीमों के साथ मिलकर लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है. एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने कहा, 'रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फ़ैक्टरी में हुई घटना में घायल लोगों की कुल संख्या (54) हो गई. इंटरनल सिक्योरिटी फ़ोर्स (लेखविया) का क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप, सिविल डिफ़ेंस टीमों के साथ मिलकर (18) लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है.'

एक्स पर पोस्ट किए गए कई बयानों में कतर के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह घटना इंडस्ट्रियल शहर की एक फैक्ट्री में टेक्निकल दिक्कत की वजह से हुई, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत कार्रवाई की. मंत्रालय ने अपने शुरुआती बयान में कहा, 'रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी की एक फैक्ट्री में टेक्निकल दिक्कत की वजह से अंदर धमाका हुआ. सिविल डिफेंस टीमें घटना को संभाल रही हैं, किसी के घायल होने या लीक होने की कोई खबर नहीं है जिससे नागरिक सुरक्षा को खतरा हो.'

हालांकि बाद के एक अपडेट में मंत्रालय ने कन्फर्म किया कि कई लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय ने कहा, 'पिछले बयान के अलावा यह घटना रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी की एक फैक्ट्री में ऑपरेशन के दौरान टेक्निकल खराबी की वजह से हुई. कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन किसी लीक से पब्लिक सेफ्टी को खतरा नहीं है. संबंधित अधिकारी घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं.'

इस बीच कतरएनर्जी ने कन्फर्म किया कि रविवार शाम को रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर बरजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में ऑपरेशन शुरू होने के दौरान धमाका और आग लग गई. कंपनी ने एक्स पर एक बयान में कहा, 'कतरएनर्जी कन्फर्म करती है कि रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में ऑपरेशन शुरू होने के दौरान एक ऑपरेशनल घटना हुई. इसके कारण रविवार 21 जून 2026 की शाम को बरजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में धमाका और आग लग गई.'

एनर्जी की बड़ी कंपनी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया और तब से आग पर काबू पा लिया गया. बयान में आगे कहा गया, 'आग पर काबू पाने के लिए तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया, जो अब काबू में है. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस घटना से होने वाले किसी भी लीक से पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है, जबकि जांच और रिस्पॉन्स की कोशिशें जारी हैं.

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