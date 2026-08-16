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कतर ने 3 ईरानी पायलटों को पकड़ने से किया इनकार, खबरों को गुमराह करने वाला बताया

उन्होंने कहा कि कतर ने उस समय आधिकारिक चैनलों के जरिए इस मामले को साफ कर दिया था. खोज और बचाव अभियान के बारे में कतर ने कहा कि उसकी टीमों ने पायलटों के अवशेषों की तलाश की और बाद में ईरान के साथ मिलकर एक पायलट के अवशेष सौंपने का काम किया, जो मिल गया था.

प्रवक्ता ने कहा, 'हम ईरानी पायलटों को हिरासत में लिए जाने के बारे में फैलाई जा रही बातों का साफ तौर पर खंडन करते हैं और इस खास समय पर ऐसे गुमराह करने वाले बयानों से हमें हैरानी है.' प्रवक्ता ने बताया कि कतरी अधिकारियों ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब न मिलने पर, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कतर के इलाके की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पहले नियमों का पालन किया.

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद मोहम्मद अल-अंसारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कतर के हवाई क्षेत्र का कथित तौर पर उल्लंघन करने के बाद पायलटों से संपर्क किया गया और उनके टारगेट की दिशा (टारगेटिंग ट्रेजेक्टरी) की पुष्टि की गई.

दोहा: कतर ने शनिवार (स्थानीय समय) को उन खबरों का साफ तौर पर खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी पायलटों को हिरासत में लिया गया है. कतर ने कहा कि ये आरोप गुमराह करने वाले हैं और ऐसे संवेदनशील समय में लगाए गए हैं जब क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं.

प्रवक्ता ने कहा, 'कतर की खोज और बचाव टीमों ने, जिनके पास दुनिया भर में काम करने की क्षमता और विशेषज्ञता है, पायलटों के अवशेषों की तलाश में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई.' कतर ने यह भी कहा कि उसने अप्रैल में ईरानी टीम को खोज और बचाव अभियान की जानकारी देखने और उसकी समीक्षा करने के लिए बुलाया था, लेकिन दावा किया कि ईरानी पक्ष ने अब तक इस निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया है.

अल-अंसारी ने कहा, 'इसके अलावा पिछले साल अप्रैल में एक टीम को खोज और बचाव अभियान की जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ईरानी पक्ष ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है.' यह बात ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की शनिवार की उस रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि कतर में अमेरिकी बेस के खिलाफ मार्च में हुए एक ऑपरेशन के दौरान ईरान के दो एसयू-24 फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने के बाद कतरी सेना ने तीन मिलिट्री पायलटों को पकड़ लिया था.

फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ की 'लापता लोगों की खोज समिति' के कमांडर मोहम्मद बाघरजादेह ने इन तीन पायलटों की पहचान जवाद सालेही, अब्दुल-मजीद दश्तियन और इमरान बेह्रुशियन के तौर पर की. बाघरजादेह ने दावा किया कि कतरी सेना ने उन्हें पिछले छह महीनों से हिरासत में रखा हुआ है.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कतरी सरकार ने तीनों पायलटों को एक-दूसरे से मिलने, इंटरव्यू देने या अपने परिवारों या उनके मामले को देख रहे ईरानी अधिकारियों से संपर्क करने की इजाजत नहीं दी. ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि अधिकारी ने मांग की है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) को पायलटों से मिलने की इजाजत दी जाए.