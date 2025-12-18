यूक्रेन और उसके साथियों को पुतिन की वॉर्निंग, कहा- क्रेमलिन की मांगों को खारिज करने के होंगे बुरे नतीजे
पुतिन का दावा- "रूसी सेना ने पूरी फ्रंट लाइन पर स्ट्रेटेजिक पहल पर कब्जा कर लिया है और मजबूती से उसे बनाए हुए है."
Published : December 18, 2025 at 10:33 AM IST
मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को खारिज करते हैं तो मॉस्को यूक्रेन में अपनी बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करेगा.
फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद लगभग 4 साल से चल रही लड़ाई को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर डिप्लोमैटिक कोशिशें की हैं, लेकिन वॉशिंगटन की कोशिशों को मॉस्को और कीव की एकदम अलग मांगों का सामना करना पड़ा है.
टॉप मिलिट्री अधिकारियों के साथ सालाना मीटिंग में बोलते हुए, पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपने लक्ष्यों को हासिल करना और डिप्लोमैटिक तरीकों से "झगड़े की असली वजहों को खत्म करना" पसंद करेगा.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी सपोर्टर असल बातचीत में शामिल होने से इनकार करते हैं, तो रूस मिलिट्री तरीकों से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा."
पुतिन रूस द्वारा कब्जे किए गए यूक्रेनी इलाके का जिक्र कर रहे थे. इस कार्रवाई की पश्चिम में यूक्रेन की सॉवरेनिटी का उल्लंघन और बिना उकसावे के हमला करने के तौर पर बहुत निंदा की गई है.
पुतिन ने दावा किया कि "रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और पूरी फ्रंट लाइन पर मजबूती से स्ट्रेटेजिक पहल कर रही है." साथ ही चेतावनी दी कि मॉस्को रूसी बॉर्डर के साथ एक "बफर सिक्योरिटी जोन" को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा.
उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक अब अलग हैं, वे लड़ाई के लिए तैयार हैं और अब दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सेना नहीं है."
पुतिन ने रूस की बढ़ती मिलिट्री ताकत की तारीफ की और खासतौर पर उसके एटॉमिक हथियारों के मॉडर्नाइजेशन का जिक्र किया. इसमें नई न्यूक्लियर-कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है. इसके बारे में उन्होंने कहाकि यह इस महीने ऑफिशियली कॉम्बैट ड्यूटी में आ जाएगी.
रूस ने पहली बार नवंबर 2024 में एक यूक्रेनी फैक्ट्री पर हमला करने के लिए ओरेशनिक के कन्वेंशनल वर्शन का टेस्ट किया था, और पुतिन ने दावा किया है कि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है.
साथ ही, उन्होंने यूरोपियन देशों पर हमला करने की मॉस्को की कही जा रही योजनाओं के बारे में यूरोपियन अधिकारियों के बयानों को "झूठ और सरासर बकवास... अपने लोगों के हितों से नहीं, बल्कि दूर की न सोचने वाले पर्सनल या ग्रुप पॉलिटिकल हितों से प्रेरित" कहकर खारिज कर दिया.
मॉस्को और कीव की मांगें एकदम अलग-अलग: पुतिन के कड़े बयान इस हफ़्ते यूक्रेनी, अमेरिकी और यूरोपियन अधिकारियों के बीच U.S. के बनाए शांति प्लान पर कई राउंड की बातचीत के बाद आए हैं. यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बर्लिन में U.S. के राजदूतों से मीटिंग के बाद कहाकि डॉक्यूमेंट कुछ ही दिनों में फाइनल हो सकता है. इसके बाद U.S. के राजदूत इसे क्रेमलिन के सामने पेश करेंगे.
पुतिन चाहते हैं कि उनकी सेना द्वारा कब्जा किए गए चार खास इलाकों के सभी इलाकों, साथ ही क्रीमिया, जिस पर 2014 में गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया था, को रूसी इलाके के तौर पर मान्यता दी जाए. उन्होंने यह भी मांग की है कि यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों से हट जाए, जिन पर मॉस्को की सेना ने अभी तक कब्जा नहीं किया है.
क्रेमलिन इस बात पर भी जोर दे रहा है कि यूक्रेन NATO में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे और चेतावनी दी है कि वह NATO सदस्यों के किसी भी सैनिक की तैनाती को मंज़ूर नहीं करेगा और उन्हें "सही टारगेट" मानेगा.
जेलेंस्की ने कहा है कि अगर U.S. और दूसरे पश्चिमी देश कीव को NATO मेंबर्स जैसी सिक्योरिटी गारंटी देते हैं, तो वह यूक्रेन के NATO में शामिल होने की कोशिश को छोड़ने के लिए तैयार हैं. लेकिन यूक्रेन की पसंद NATO मेंबरशिप ही है, क्योंकि रूस के आगे हमले को रोकने के लिए यह सबसे अच्छी सिक्योरिटी गारंटी है.
साथ ही, जेलेंस्की ने मॉस्को की उन मांगों को भी खारिज कर दिया है कि वह उन दूसरे इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले, जिन पर रूस जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाया है.
यूक्रेनी लीडर ने सोमवार को बर्लिन में बातचीत के दौरान U.S. के साथ चर्चा किए गए शांति प्लान के ड्राफ़्ट को "परफेक्ट नहीं" लेकिन "बहुत काम करने लायक" बताया, और कहा कि कीव और उसके साथी "मजबूत सिक्योरिटी गारंटी" पर एक डील के बहुत करीब थे. लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इलाके पर कंट्रोल का मुख्य मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और यूक्रेन को पूर्वी डोनेट्स्क इलाके पर कंट्रोल छोड़ने के लिए U.S. की कोशिश को खारिज कर दिया.
पुतिन ने बुधवार को फिर से ट्रंप की समझौते की कोशिशों की तारीफ़ की और ट्रंप के बार-बार के दावों का समर्थन किया कि उनके रहते यूक्रेन में युद्ध नहीं छिड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली U.S. सरकार और कुछ यूरोपियन साथी, जिन्हें उन्होंने नफ़रत से "पिग्लिंग्स" कहा था, ने बेकार में रूस के खत्म होने की उम्मीद की थी.
रूसी नेता ने कहा कि यूरोप के साथ बातचीत "मौजूदा पॉलिटिकल एलीट के साथ मुमकिन होने की उम्मीद कम है, लेकिन किसी भी हाल में, यह ज़रूरी होगा क्योंकि हम मज़बूत होते जा रहे हैं, अगर मौजूदा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, तो यूरोप में पॉलिटिकल एलीट में बदलाव के साथ।"
रूसी सेना ने और फायदे के लिए प्लान बनाए: बुधवार की मिलिट्री मीटिंग में पुतिन को रिपोर्ट करते हुए, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने आगे की बढ़त के प्लान बताए, और कहा कि डोनेट्स्क में रूस की नई बढ़त ने इलाके के यूक्रेन के कंट्रोल वाले हिस्से में तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर दिया है.
बेलौसोव ने यह भी बताया कि रूसी सैनिक जापोरिज्जिया इलाके के उन हिस्सों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिन पर मॉस्को ने 2022 में कब्जा भी कर लिया था, लेकिन कभी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया, साथ ही पड़ोसी निप्रॉपेट्रोस में बढ़त बढ़ाने की भी तैयारी कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "अगले साल के लिए मुख्य काम हमले की रफ़्तार बनाए रखना और उसे तेज करना है." बेलौसोव ने रूसी मिलिट्री क्षमताओं को बढ़ाने के प्लान बताए. इसमें ड्रोन, जैमिंग इक्विपमेंट और एयर डिफेंस एसेट्स पर ध्यान दिया जाएगा.
हवाई हमले जारी हैं: जैसे-जैसे रूस मोर्चे के कई सेक्टरों में अपनी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, उसने यूक्रेन पर रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए.
रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन हेड इवान फेडोरोव के मुताबिक, जापोरिज्जिया और उसके आसपास के इलाकों में रूसी ग्लाइड बमों से कम से कम 26 लोग घायल हुए हैं. हमले में कई रिहायशी इमारतों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एजुकेशनल जगह को भी नुकसान पहुंचा है.
यूक्रेनी एयरफोर्स ने कहा कि रूस ने रात भर में कम से कम 69 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए. एयर डिफेंस ने सुबह 29 ड्रोन को इंटरसेप्ट या जैम किया, और हमला दिन में भी जारी रहा. रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एयर डिफेंस ने रात भर में 94 यूक्रेनी ड्रोन गिराए.
रीजनल इमरजेंसी अधिकारियों के मुताबिक, रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार इलाके में ड्रोन ने दो लोगों को घायल कर दिया और कई प्राइवेट घरों को नुकसान पहुंचाया. दक्षिण-पश्चिमी वोरोनिश इलाके में, गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने कहा कि ड्रोन के टुकड़ों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जगह को सप्लाई करने वाली पावर लाइन को नुकसान पहुंचाया, जिससे आग लग गई, जिसे जल्दी बुझा दिया गया.
