यूक्रेन और उसके साथियों को पुतिन की वॉर्निंग, कहा- क्रेमलिन की मांगों को खारिज करने के होंगे बुरे नतीजे

रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टॉफ जनरल वालेरी गेरासिमोव (दाएं), 17 दिसंबर को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट करते हुए. ( AP )

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को खारिज करते हैं तो मॉस्को यूक्रेन में अपनी बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करेगा. फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद लगभग 4 साल से चल रही लड़ाई को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर डिप्लोमैटिक कोशिशें की हैं, लेकिन वॉशिंगटन की कोशिशों को मॉस्को और कीव की एकदम अलग मांगों का सामना करना पड़ा है. टॉप मिलिट्री अधिकारियों के साथ सालाना मीटिंग में बोलते हुए, पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपने लक्ष्यों को हासिल करना और डिप्लोमैटिक तरीकों से "झगड़े की असली वजहों को खत्म करना" पसंद करेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी सपोर्टर असल बातचीत में शामिल होने से इनकार करते हैं, तो रूस मिलिट्री तरीकों से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा." पुतिन रूस द्वारा कब्जे किए गए यूक्रेनी इलाके का जिक्र कर रहे थे. इस कार्रवाई की पश्चिम में यूक्रेन की सॉवरेनिटी का उल्लंघन और बिना उकसावे के हमला करने के तौर पर बहुत निंदा की गई है. पुतिन ने दावा किया कि "रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और पूरी फ्रंट लाइन पर मजबूती से स्ट्रेटेजिक पहल कर रही है." साथ ही चेतावनी दी कि मॉस्को रूसी बॉर्डर के साथ एक "बफर सिक्योरिटी जोन" को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा. उन्होंने कहा, "हमारे सैनिक अब अलग हैं, वे लड़ाई के लिए तैयार हैं और अब दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सेना नहीं है." पुतिन ने रूस की बढ़ती मिलिट्री ताकत की तारीफ की और खासतौर पर उसके एटॉमिक हथियारों के मॉडर्नाइजेशन का जिक्र किया. इसमें नई न्यूक्लियर-कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है. इसके बारे में उन्होंने कहाकि यह इस महीने ऑफिशियली कॉम्बैट ड्यूटी में आ जाएगी. रूस ने पहली बार नवंबर 2024 में एक यूक्रेनी फैक्ट्री पर हमला करने के लिए ओरेशनिक के कन्वेंशनल वर्शन का टेस्ट किया था, और पुतिन ने दावा किया है कि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है. साथ ही, उन्होंने यूरोपियन देशों पर हमला करने की मॉस्को की कही जा रही योजनाओं के बारे में यूरोपियन अधिकारियों के बयानों को "झूठ और सरासर बकवास... अपने लोगों के हितों से नहीं, बल्कि दूर की न सोचने वाले पर्सनल या ग्रुप पॉलिटिकल हितों से प्रेरित" कहकर खारिज कर दिया. मॉस्को और कीव की मांगें एकदम अलग-अलग: पुतिन के कड़े बयान इस हफ़्ते यूक्रेनी, अमेरिकी और यूरोपियन अधिकारियों के बीच U.S. के बनाए शांति प्लान पर कई राउंड की बातचीत के बाद आए हैं. यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बर्लिन में U.S. के राजदूतों से मीटिंग के बाद कहाकि डॉक्यूमेंट कुछ ही दिनों में फाइनल हो सकता है. इसके बाद U.S. के राजदूत इसे क्रेमलिन के सामने पेश करेंगे. पुतिन चाहते हैं कि उनकी सेना द्वारा कब्जा किए गए चार खास इलाकों के सभी इलाकों, साथ ही क्रीमिया, जिस पर 2014 में गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया था, को रूसी इलाके के तौर पर मान्यता दी जाए. उन्होंने यह भी मांग की है कि यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों से हट जाए, जिन पर मॉस्को की सेना ने अभी तक कब्जा नहीं किया है. क्रेमलिन इस बात पर भी जोर दे रहा है कि यूक्रेन NATO में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे और चेतावनी दी है कि वह NATO सदस्यों के किसी भी सैनिक की तैनाती को मंज़ूर नहीं करेगा और उन्हें "सही टारगेट" मानेगा.