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BRICS Summit: पुतिन 11 सितंबर को भारत आएंगे, पीएम मोदी संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बताया कि पीएम मोदी और पुतिन बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

Putin to visit India to attend BRICS Summit in Delhi, hold talks with PM Modi, Kremlin spokesperson
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथ मिलाते हुए. (File/ ANI)
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By IANS

Published : September 8, 2026 at 6:21 PM IST

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मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते के आखिर में नई दिल्ली में BRICS समिट में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए भारत आएंगे. रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

पुतिन के दौरे से पहले पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति के बारे में बताएंगे.

स्पुतनिक इंडिया (Sputnik India) की वर्चुअल ब्रीफिंग में मॉस्को से बोलते हुए, पेस्कोव ने दोनों देशों और नेताओं के बीच करीबी रिश्तों पर जोर दिया, और राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बातचीत को "व्यावहारिक" बताया. उन्होंने कहा कि दोनों नेता ग्लोबल एजेंडा और द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर "खुले और रचनात्मक" तरीके से चर्चा करते हैं.

रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव
रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (IANS)

उन्होंने कहा, "हम कुछ दिनों में अपने राष्ट्रपति के नई दिल्ली दौरे का इंतजार कर रहे हैं. वह BRICS के तहत सभी प्रारूपों में BRICS समिट में हिस्सा लेंगे, और साथ ही, दोनों देशों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा होगा. आप जानते हैं कि हमारे दोनों नेता, भारतीय और रूसी नेता, बहुत करीबी व्यक्तिगत संपर्क में हैं. वे अपने रिश्ते को लेकर बहुत व्यावहारिक हैं, और वे इतने ईमानदार हैं कि ग्लोबल एजेंडा और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा कर सकते हैं. बेशक, यह हमारे सहयोग के लिए और भी रास्ते खोलता है."

साल 2026 के BRICS अध्यक्ष के रूप में, भारत नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 12-13 सितंबर को 18वें BRICS समिट की मेजबानी करेगा. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस सम्मेलन में BRICS के सदस्य देशों, पार्टनर देशों और आउटरीच आमंत्रित सदस्यों के नेता शामिल होंगे.

समिट के दौरान, लीडर्स साझा प्राथमिकताओं पर आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के पारस्परिक मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे.

पेस्कोव ने कहा कि रूस, रूसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश का विस्तार करने में भारतीय कंपनियों की रुचि की सराहना करता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और परिवहन में अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे. उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला.

पेस्कोव ने जोर देकर कहा, "हम यात्रा के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक और द्विपक्षीय बैठक की उम्मीद कर रहे हैं. यह शुक्रवार (11 सितंबर) के लिए निर्धारित है. हमेशा की तरह, वे द्विपक्षीय एजेंडे पर बात करेंगे, व्यापार और आर्थिक सहयोग का दायरा बहुत व्यापक है. आप जानते हैं कि कई मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ अमित्रवत देश हमारे सहयोग के आगे के विकास में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए, इस पर गुप्त तरीके से लेकिन बहुत ही रचनात्मक ढंग से चर्चा की जा रही है. मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे मुख्य परियोजनाओं पर बात करेंगे. भारतीय कंपनियां रूसी बाजार में रुचि रखती हैं. वे रूसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को बढ़ाने में रुचि रखती हैं. हम इसकी सराहना करते हैं और इसका स्वागत करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे देश भारतीय बाजार की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं. इसलिए, बहुत सारे मुद्दों के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान भी होगा. यह राष्ट्रपति पुतिन के लिए अपने भारतीय मित्र को मोर्चे की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन के साथ युद्ध के बारे में सूचित करने का एक और अवसर होगा, और यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का एक शानदार अवसर होगा. बेशक, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय फारस की खाड़ी की स्थिति से भारी और नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है. इसलिए, यह न भूलें कि इसकी बिल्कुल शुरुआत में ही, हमने वैश्विक तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा खो दिया था, और हमने प्राकृतिक गैस तथा तरल गैस की वैश्विक आपूर्ति का 30 प्रतिशत खो दिया था. इसलिए, दुर्भाग्य से इन सभी के नकारात्मक परिणाम अपरिहार्य हैं, और हमारे दोनों देश भी उन परिणामों के शिकार हैं. इसलिए, यह सब एजेंडे में शामिल होगा... और परिवहन के क्षेत्र में कुछ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति पर भी बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी."

पिछले महीने, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बैठक की थी. इस दौरान पीएम मदी ने पुतिन को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था.

यह भी पढ़ें- ब्रिक्स की बैठक से पहले सदस्य देशों से समर्थन मांग रहा ईरान

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