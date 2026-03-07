ETV Bharat / international

पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन से फोन पर बात की, रूस के रुख को दोहराया

पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों और मिलिट्री, पॉलिटिकल लीडरशिप की हत्या पर गहरी संवेदना जताई.

Putin speaks Iranian President
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) (ANI)
By ANI

Published : March 7, 2026 at 10:08 AM IST

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की और अयातुल्ला खामेनेई की हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने दुश्मनी तुरंत खत्म करने के रूस के रुख को दोहराया और कहा कि वह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं. इस बातचीत की जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने दी.

टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा गया, 'ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर ग्रैंड अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों और देश के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की हत्या पर अपनी गहरी संवेदना जताई है, साथ ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हथियारों से किए गए हमले से हुए कई आम लोगों के मारे जाने पर भी दुख जताया है.'

पोस्ट में आगे कहा गया, 'व्लादिमीर पुतिन ने दुश्मनी को तुरंत खत्म करने ईरान से जुड़े या मिडिल ईस्ट में उठने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को नकारने और डिप्लोमैटिक समाधान के रास्ते पर तेजी से लौटने के पक्ष में रूस के सैद्धांतिक रुख को फिर से दोहराया.

इस बारे में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं. रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार मसूद पेजेशकियन ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया, 'जब वे अपनी संप्रभुता और अपने देश की आजादी की रक्षा कर रहे हैं.'

उन्होंने लड़ाई के सबसे नए एक्टिव फेज के दौरान हुए डेवलपमेंट पर भी डिटेल में अपडेट दिया. फॉरेन मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि ईरानी साइड से अलग-अलग तरीकों से कॉन्टैक्ट बनाए रखा जाएगा.

यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हुआ है, जब 28 फरवरी को ईरानी इलाके में अमेरिका-इजराइल के जॉइंट मिलिट्री हमले में उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई और दूसरे बड़े लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेहरान ने कड़ा जवाब दिया.

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी/रोरिंग लायन नाम के एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइली सेनाओं ने ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले किए, जिसमें खास मिलिट्री साइट, न्यूक्लियर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप कंपाउंड को निशाना बनाया गया.

जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कई अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए. इसमें पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइली ठिकानों को निशाना बनाया गया. इजराइल ने भी तेहरान पर अपने हमले जारी रखे हुए है और हिज्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए लड़ाई को लेबनान तक बढ़ दिया.

ये भी पढ़ें- Iran War Live Updates: ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके

