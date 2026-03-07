ETV Bharat / international

पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन से फोन पर बात की, रूस के रुख को दोहराया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) ( ANI )

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की और अयातुल्ला खामेनेई की हत्या पर अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने दुश्मनी तुरंत खत्म करने के रूस के रुख को दोहराया और कहा कि वह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं. इस बातचीत की जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने दी. टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा गया, 'ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर ग्रैंड अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों और देश के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की हत्या पर अपनी गहरी संवेदना जताई है, साथ ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हथियारों से किए गए हमले से हुए कई आम लोगों के मारे जाने पर भी दुख जताया है.' पोस्ट में आगे कहा गया, 'व्लादिमीर पुतिन ने दुश्मनी को तुरंत खत्म करने ईरान से जुड़े या मिडिल ईस्ट में उठने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को नकारने और डिप्लोमैटिक समाधान के रास्ते पर तेजी से लौटने के पक्ष में रूस के सैद्धांतिक रुख को फिर से दोहराया.