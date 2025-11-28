ETV Bharat / international

पुतिन के लिए US पीस प्लान शुरुआती पॉइंट, यूक्रेनी सेना को रूस ने पीछे हटने को कहा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. ( AP )

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए U.S. के प्रस्ताव बातचीत के लिए शुरुआती पॉइंट हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी सेना से कहा कि वे पीछे हट जाएं या रूस की बड़ी सेना उन्हें हरा देगी. पुतिन ने किर्गिस्तान के तीन दिन के दौरे के आखिर में रिपोर्टरों से कहा, "हमें बैठकर इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है." "हर शब्द मायने रखता है." उन्होंने U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को एक ड्राफ़्ट एग्रीमेंट के बजाय “बातचीत के लिए रखे गए मुद्दों का एक सेट” बताया. रूसी नेता ने कहा, “अगर यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले इलाकों से हट जाते हैं, तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी. अगर वे नहीं हटते हैं, तो हम इसे जबरदस्ती करेंगे.” क्रेमलिन के अधिकारियों ने पिछले हफ़्ते ट्रंप के पेश किए गए शांति प्लान के बारे में अब तक कुछ खास नहीं कहा है. रूस के अपने पड़ोसी पर हमले के बाद से, पुतिन ने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों से पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, भले ही ट्रंप समझौते के लिए जोर दे रहे हों.