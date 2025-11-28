पुतिन के लिए US पीस प्लान शुरुआती पॉइंट, यूक्रेनी सेना को रूस ने पीछे हटने को कहा
यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि पुतिन इसलिए टालमटोल कर रहे हैं, क्योंकि रूस डील से पहले यूक्रेन का और ज़्यादा हिस्सा हड़पना चाहता है.
Published : November 28, 2025 at 9:38 AM IST
मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए U.S. के प्रस्ताव बातचीत के लिए शुरुआती पॉइंट हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेनी सेना से कहा कि वे पीछे हट जाएं या रूस की बड़ी सेना उन्हें हरा देगी. पुतिन ने किर्गिस्तान के तीन दिन के दौरे के आखिर में रिपोर्टरों से कहा, "हमें बैठकर इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है." "हर शब्द मायने रखता है."
उन्होंने U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को एक ड्राफ़्ट एग्रीमेंट के बजाय “बातचीत के लिए रखे गए मुद्दों का एक सेट” बताया. रूसी नेता ने कहा, “अगर यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले इलाकों से हट जाते हैं, तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी. अगर वे नहीं हटते हैं, तो हम इसे जबरदस्ती करेंगे.”
क्रेमलिन के अधिकारियों ने पिछले हफ़्ते ट्रंप के पेश किए गए शांति प्लान के बारे में अब तक कुछ खास नहीं कहा है. रूस के अपने पड़ोसी पर हमले के बाद से, पुतिन ने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों से पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, भले ही ट्रंप समझौते के लिए जोर दे रहे हों.
पुतिन ने पहले मांग की थी कि रूस किसी भी तरह की “शांति बातचीत” पर विचार करने से पहले यूक्रेन, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिजिया इलाकों से पूरी तरह हट जाए. खासकर उन सभी ओब्लास्ट के इलाकों को शामिल करना, जिन पर रूस का कब्जा नहीं है. वह यूक्रेन को NATO में शामिल होने और किसी भी पश्चिमी सैनिक को होस्ट करने से भी रोकना चाहते हैं, ताकि मॉस्को धीरे-धीरे देश को अपने ऑर्बिट में वापस खींच सके.
क्रेमलिन का कहना है कि U.S. के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ अगले हफ़्ते मॉस्को जा रहे हैं, जबकि U.S. आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल, जिन्होंने हाल के हफ़्तों में शांति की कोशिशों में बड़ी भूमिका निभाई है, कीव जा सकते हैं.
शुरुआती U.S. शांति प्रस्ताव रूस की मांगों की तरफ ज़्यादा झुके हुए लग रहे थे, लेकिन रविवार को जिनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बातचीत से एक बदला हुआ वर्शन सामने आया. रूस के हमले के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए, किनारे किए गए यूरोपियन नेता इस प्रोसेस में और ज़्यादा शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. एनालिस्ट का कहना है कि पुतिन पश्चिम के कमिटमेंट से ज़्यादा समय तक टिकना चाहते हैं.
