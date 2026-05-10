ETV Bharat / international

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुतिन का क्लीन चीट, कहा- नहीं बना रहा परमाणु हथियार

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है.

Putin US Iran war
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ANI

Published : May 10, 2026 at 7:21 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार (लोकल टाइम) को वेस्ट एशिया इलाके में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को बहुत मुश्किल लड़ाई बताया. साथ ही कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.

यहां विक्ट्री डे परेड के बाद मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के ईरान और दूसरे फारस की खाड़ी के देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और वह मौजूदा संकट का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं.

पुतिन ने कहा, 'जहां तक ​​ईरान और अमेरिका की बात है, यह बहुत मुश्किल लड़ाई है. यह हमें मुश्किल स्थिति में डालता है क्योंकि ईरान और फारस की खाड़ी के देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं. हम दोनों तरफ से संपर्क बनाए रखते हैं. मुझे उम्मीद है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. मेरा मानना ​​है कि कोई भी इसे जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है. उन्होंने यह भी कहा कि समझौते अभी भी हो सकते हैं.

ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कथित इच्छा और उसके बॉर्डर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पुतिन ने 2015 में रूस के पिछले सहयोग पर जोर दिया. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ईरान में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट समेत चल रहे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का फोकस शांति है.

हमने 2015 में एक बार ऐसा किया था और तब ईरान ने हम पर पूरी तरह और बिना वजह भरोसा किया. हम ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं. हमने बुशहर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया. शांतिपूर्ण एटम पर हमारा काम मौजूदा हालात से प्रभावित नहीं है. हमने 2015 में ऐसा किया था और यह सभी इच्छुक देशों और ईरान के बीच ट्रीटी पर साइन करने की नींव थी. इसने बहुत पॉजिटिव रोल निभाया. मैंने एक बार फिर कहा कि हम इसे दोहराने के लिए तैयार हैं.

पुतिन ने आगे कहा कि रूस को कभी भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आगे कहा,' हमने कभी नहीं कहा कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत है. और मेरे हिसाब से बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी इसमें दिलचस्पी ले सकते हैं.'

पुतिन ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मैनेज करने की पिछली कोशिशों को याद किया, जिसमें इंटरनेशनल सुपरविजन में जॉइंट वेंचर में यूरेनियम प्रोसेस करने के प्रस्ताव शामिल हैं. इस बात पर जोर दिया कि सभी ऑपरेशन्स की देखरेख संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) करेगी.

उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर मटीरियल को सुरक्षित और शांति से हैंडल करने के लिए रूस के ऑफर अभी भी टेबल पर हैं. पुतिन ने कहा, 'हमारे ऑफर अभी भी टेबल पर हैं.' पहला, हम देख सकते हैं कि वहां कितना यूरेनियम है. दूसरा, यह सब आईएईए के कंट्रोल में होगा और तीसरा, काम आईएईए की देखरेख में ऑर्गनाइज किया जाएगा. हम बस जितना हो सके उतना योगदान देना चाहते हैं. अगर यह किसी को पसंद नहीं है, तो ठीक है.

पश्चिम एशिया में दुश्मनी का पूरा हल निकालने के लिए बातचीत के हिस्से के तौर पर वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे डिप्लोमैटिक तनाव में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा एक सेंट्रल मुद्दा रहा है. अमेरिका तेहरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर पक्की लिमिट लगाने की मांग कर रहा है, जबकि इस्लामिक रिपब्लिक का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण मकसदों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने का अधिकार है.

ये भी पढ़ें- दो टैंकर पर हमले के बाद अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर संदेह गहराया, बहरीन में कई हिरासत में लिए गए

TAGGED:

IRAN NUCLEAR WEAPONS
NUCLEAR WEAPONS EVIDENCE
ईरान न्यूक्लियर हथियार
अमेरिका ईरान युद्ध
PUTIN US IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.