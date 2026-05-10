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ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुतिन का क्लीन चीट, कहा- नहीं बना रहा परमाणु हथियार

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार (लोकल टाइम) को वेस्ट एशिया इलाके में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को बहुत मुश्किल लड़ाई बताया. साथ ही कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.

यहां विक्ट्री डे परेड के बाद मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के ईरान और दूसरे फारस की खाड़ी के देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और वह मौजूदा संकट का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं.

पुतिन ने कहा, 'जहां तक ​​ईरान और अमेरिका की बात है, यह बहुत मुश्किल लड़ाई है. यह हमें मुश्किल स्थिति में डालता है क्योंकि ईरान और फारस की खाड़ी के देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं. हम दोनों तरफ से संपर्क बनाए रखते हैं. मुझे उम्मीद है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. मेरा मानना ​​है कि कोई भी इसे जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है. उन्होंने यह भी कहा कि समझौते अभी भी हो सकते हैं.

ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कथित इच्छा और उसके बॉर्डर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पुतिन ने 2015 में रूस के पिछले सहयोग पर जोर दिया. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ईरान में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट समेत चल रहे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का फोकस शांति है.

हमने 2015 में एक बार ऐसा किया था और तब ईरान ने हम पर पूरी तरह और बिना वजह भरोसा किया. हम ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं. हमने बुशहर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया. शांतिपूर्ण एटम पर हमारा काम मौजूदा हालात से प्रभावित नहीं है. हमने 2015 में ऐसा किया था और यह सभी इच्छुक देशों और ईरान के बीच ट्रीटी पर साइन करने की नींव थी. इसने बहुत पॉजिटिव रोल निभाया. मैंने एक बार फिर कहा कि हम इसे दोहराने के लिए तैयार हैं.