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पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से की बातचीत, शांति प्रयासों में मदद की पेशकश की

रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय के मुताबिक, पुतिन ने पेजेश्कियान के साथ बातचीत में कूटनीतिक समाधान के लिए रूस की लगातार प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

Putin-Pezeshkian discuss regional stability after US-Iran peace talks fail in Islamabad
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (ANI)
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By ANI

Published : April 12, 2026 at 11:01 PM IST

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तेहरान: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. यह बात इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होने के बाद हुई.ईरानी राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से एक्स पर साझा किए गए एक बयान के मुताबिक, यह बातचीत पाकिस्तान में ऐतिहासिक बातचीत के नाकाम होने के तुरंत बाद हुई. फोन पर बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने "हाल के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की" जिसमें इलाके में युद्ध विराम की मौजूदा स्थिति भी शामिल थी.

रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने भी रविवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत का ब्योरा जारी किया, जिसमें इस क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान के लिए रूस की लगातार प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया. आधिकारिक बयान के मुताबिक, "व्लादिमीर पुतिन ने इस संघर्ष के राजनीतिक और राजनयिक हल की तलाश को और आसान बनाने और मिडिल ईस्ट में सही और स्थायी शांति लाने की कोशिशों में मध्यस्थता करने के लिए अपनी तैयारी पर जोर दिया."

मॉस्को तक यह बातचीत इस्लामाबाद में एक मुश्किल मैराथन बातचीत के बाद हुई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली और आखिर में बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई.

बातचीत के पहले दौर में कोई सफलता न मिलने से शांति की कोशिशें काफी पीछे चली गई हैं, जिसके कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो गए. इस्लामाबाद से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, वेंस ने पुष्टि की कि कोई समझौता नहीं हुआ है, और इस नतीजे को तेहरान के लिए एक बड़ा झटका बताया.

उन्होंने कहा, "ईरान के साथ हमारे कई जरूरी समझौते हुए हैं--यह अच्छी खबर है. बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं. यह ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका से कहीं ज्यादा बुरी खबर है."

वेंस ने कहा कि हालांकि अमेरिका ने कुछ मुद्दों पर लचीलापन दिखाया है, लेकिन वह अपनी "रेड लाइंस" पर अड़ा हुआ है, खासकर तेहरान के न्यूक्लियर लक्ष्यों के मामले में. वेंस ने कहा, "हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है."

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने ईरान से परमाणु हथियार न बनाने का पक्का वादा मांगा था. उन्होंने कहा, "हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शर्तें मानने को तैयार हों."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अगला कदम ईरानी लीडरशिप पर छोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा, "हम यहां से एक बहुत ही आसान प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं - समझने का एक तरीका जो हमारा आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर है. हम देखेंगे कि ईरानी इसे मानते हैं या नहीं."

हालांकि, तेहरान के नजरिये से बातचीत के दायरे को लेकर गहरा मतभेद दिखा. ईरानी सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि बातचीत बिना किसी फ्रेमवर्क के खत्म हो गई, क्योंकि ईरान ने इसे अमेरिका की "बहुत ज़्यादा मांगें" बताया.

रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद के मुख्य मुद्दे ईरान के परमाणु अधिकारों और रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पर ही केंद्रित रहे, जिससे इलाके की सुरक्षा की स्थिति बहुत अधिक अनिश्चितता की स्थिति में आ गई.

यह भी पढ़ें- होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले- किसी भी जहाज को आने या जाने नहीं दिया जाएगा

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