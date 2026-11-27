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16 साल के भारतीय 'AI जीनियस' से बातचीत में पुतिन ने की पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन की तारीफ

मॉस्को: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में 16 साल के इंडियन एआई इनोवेटर राउल जॉन अजू के साथ बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह युवाओं को अपने खुद के सॉल्यूशन डेवलप करने और उन्हें असलियत में बदलने के लिए बढ़ावा देता है.

यह बातचीत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की यात्रा' कॉन्फ्रेंस के प्लेनरी सेशन के आखिर में हुई, जहाँ पुतिन ने राउल जॉन अजू से पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल एजुकेशन प्रोसेस के लिए खतरा है. सवाल का जवाब देते हुए अजू ने एआई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय उसके साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की.

अजू ने कहा, 'इस तरह किसी स्टेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन प्रोसेस से जोड़ा जा सकता है, जब आप पहले से ही काफी पढ़े-लिखे हों, आप बेसिक बातें समझते हों, आप समझते हों कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं.'

कैलकुलेटर से तुलना करते हुए उन्होंने समझाया कि स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अच्छी समझ बनानी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नए आइडिया ढूंढने और कुछ नए मतलब खोजने में मदद कर सकता है. आप इस तरह की स्टडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करने जैसे अलग-अलग काम कर सकते हैं.'

हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि एआई हमेशा एक वरदान नहीं होता और टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया. अजू के स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए पुतिन ने युवा इनोवेटर के काम को प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन से जोड़ते हुए कहा, 'आखिरकार आपका काम आपको प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' के आह्वान को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि यह युवाओं को अपने खुद के सॉल्यूशन खोजने और इन सॉल्यूशन को लागू करने में मदद करता है.

राउल जॉन अजू ने रूसी राष्ट्रपति के साथ अपनी मीटिंग इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए एक सेल्फी और एक वीडियो क्लिप पोस्ट की. '9 साल की उम्र में बाथरूम में अपना पहला वीडियो बनाने से लेकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ सेल्फी लेने तक, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे यहाँ ले जाएगी.

मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उससे ज़्यादा मैं उस इंसान का शुक्रगुजार हूं जो इस सफर ने मुझे बनने में मदद की है. एआई जर्नी में कुछ जबरदस्त लोगों (जो मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं) से मिलने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे और कितना कुछ सीखना है,' उन्होंने एक युवा कंटेंट क्रिएटर और एआई इनोवेटर के तौर पर अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा, 'उन लोगों को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने उनका साथ दिया, अजू ने कहा, 'और इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का एक छोटे बच्चे के सपनों को सच करने के लिए धन्यवाद. अभी भी एक जिज्ञासु बच्चा हूँ, बस कुछ और कहानियाँ सुनानी हैं.