पाकिस्तान: इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ PTI कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज
कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II केस में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
By IANS
Published : December 22, 2025 at 3:25 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं. ये प्रदर्शन कोर्ट के उस फैसले के विरोध में हो रहे हैं, जिसमें पीटीआई के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II केस में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. लोकल मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी. प्रदर्शनकारी रविवार को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर मेन GT रोड पर जमा हुए और पीटीआई फाउंडर के पक्ष में नारे लगाए.
प्रदर्शन के दौरान नेशनल असेंबली की मेंबर शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के अधिकारों के लिए 'लड़ते' रहे हैं. पाकिस्तान के जाने-माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी अपने लिए कुछ 'मांगा' नहीं है और वह गरीबों के लिए लड़ रहे हैं. लघारी इलाके में प्रदर्शन का नेतृत्व नवगई तहसील काउंसिल के चेयरमैन और PTI के पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खलीलुर रहमान ने किया.
सरकार और उस जज के खिलाफ नारे
पार्टी के झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की फेडरल सरकार और उस जज के खिलाफ नारे लगाए, जिसने इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई थी. पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने फैसले को खारिज कर दिया और इसे पाकिस्तान के ज्यूडिशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका बताया, जो 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कमजोर हो गया है.
फैसले के बाद इमरान खान ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील की है और तोशखाना-II मामले में कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का इरादा बताया है. स्थानीय मीडिया ने रविवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि पीटीआई के संभावित विरोध प्रदर्शन और लियाकत बाग में जमात-ए-इस्लामी की सभा से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रावलपिंडी में 1,300 से अधिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे.
17 साल की जेल की सजा
पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती ऐसे समय में हुई है जब शनिवार को एक कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है. पीटीआई नेताओं ने अपने नेता के लिए समर्थन जताया है और फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है, उन्होंने इसे बेबुनियाद बताया.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शनिवार को बताया कि इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स से सड़क पर उतरने की तैयारी करने को कहा है. अधिकारियों के मुताबिक इस तैनाती में दो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 29 इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, 92 अपर सबऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल शामिल हैं.
इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडो के सात सेक्शन, 22 रैपिड इमरजेंसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन्स के लोग और एंटी-रॉयट्स मैनेजमेंट विंग के 400 मेंबर रावलपिंडी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं. पुलिस ने 32 पिकेट बनाए हैं, जिनमें से हर एक की निगरानी एक अपर सबऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि एलीट फोर्स कमांडो पेट्रोलिंग कर रहे हैं.
महंगा ज्वेलरी सेट खरीदना
तोशखाना-2 करप्शन केस में एक महंगा ज्वेलरी सेट खरीदना शामिल है, जिसे मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक ऑफिशियल विजिट के दौरान मामूली कीमत पर गिफ्ट किया था. यह फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की स्पेशल कोर्ट के जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई कार्रवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान कैद हैं.
फैसले के तहत इमरान खान को कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड की कई धाराओं के तहत 10 साल की सजा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत सात साल की सजा शामिल है.
