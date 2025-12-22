ETV Bharat / international

पाकिस्तान: इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ PTI कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं. ये प्रदर्शन कोर्ट के उस फैसले के विरोध में हो रहे हैं, जिसमें पीटीआई के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II केस में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. लोकल मीडिया ने सोमवार को यह खबर दी. प्रदर्शनकारी रविवार को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर मेन GT रोड पर जमा हुए और पीटीआई फाउंडर के पक्ष में नारे लगाए.

प्रदर्शन के दौरान नेशनल असेंबली की मेंबर शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के अधिकारों के लिए 'लड़ते' रहे हैं. पाकिस्तान के जाने-माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी अपने लिए कुछ 'मांगा' नहीं है और वह गरीबों के लिए लड़ रहे हैं. लघारी इलाके में प्रदर्शन का नेतृत्व नवगई तहसील काउंसिल के चेयरमैन और PTI के पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खलीलुर रहमान ने किया.

सरकार और उस जज के खिलाफ नारे

पार्टी के झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की फेडरल सरकार और उस जज के खिलाफ नारे लगाए, जिसने इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई थी. पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने फैसले को खारिज कर दिया और इसे पाकिस्तान के ज्यूडिशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका बताया, जो 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कमजोर हो गया है.

फैसले के बाद इमरान खान ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील की है और तोशखाना-II मामले में कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का इरादा बताया है. स्थानीय मीडिया ने रविवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि पीटीआई के संभावित विरोध प्रदर्शन और लियाकत बाग में जमात-ए-इस्लामी की सभा से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रावलपिंडी में 1,300 से अधिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे.

17 साल की जेल की सजा

पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती ऐसे समय में हुई है जब शनिवार को एक कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-II मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है. पीटीआई नेताओं ने अपने नेता के लिए समर्थन जताया है और फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है, उन्होंने इसे बेबुनियाद बताया.