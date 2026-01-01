ETV Bharat / international

ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में प्रदर्शन, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. इसी बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक स्वयंसेवक की मौत हो गई.

People took to the streets in Iran to protest the economic crisis.
ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : January 1, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई : तेहरान में बड़े पैमाने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. कारोबारी और छात्र बिगड़ती आर्थिक मुश्किलों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. इसकी वजह गिरती हुई मुद्रा है. वहीं ईरान के पश्चिमी प्रांत में खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के एक स्वयंसेवक सदस्य की मौत हो गई.

ईरानी रियाल में तेजी से गिरावट आई है, अब अमेरिकी डॉलर करीब 14.2 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच गया है. दिसंबर में महंगाई दर अनुमानित 42.5 फीसदी थी, जिससे आयात की लागत बढ़ गई है और कारोबार और घर चलाना मुश्किल हो रहा है.

राष्ट्रपति मसूद पेजेश कियान ने मंगलवार को मजदूर नेताओं से मुलाकात की और संकट से निपटने का भरोसा जताया. हालांकि कई लोगों का मानना ​​है कि बदलाव लाने की असली ताकत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है. लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदल दिया है.

ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही दशकों से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से कमजोर हो चुकी है. सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु से जुड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद और दबाव में आ गई है. पश्चिमी देश और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे तेहरान नकारता रहा है.

प्राधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों में यह पहली मौत बताई जा रही है. बुधवार रात ‘बासिज फोर्स’ के 21 वर्षीय स्वयंसेवक की मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे प्रदर्शनों के खिलाफ ईरान की सरकार की कार्रवाई और सख्त हो सकती है. राजधानी तेहरान में प्रदर्शन भले ही धीमे पड़े हों, लेकिन अन्य प्रांतों में फैल रहे हैं.

सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ ने ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत की पुष्टि की, हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी. बासिज के करीबी माने जाने वाले ‘स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क’ ने लोरेस्तान प्रांत के डिप्टी गर्वनर सईद पौराली के हवाले से कहा कि प्रदर्शकारी इस मौत के जिम्मेदार हैं.

पौराली के अनुसार, “इस शहर में लोक-व्यवस्था की रक्षा के दौरान गार्ड का सदस्य शहीद हो गया.” उन्होंने बताया कि बासिज के 13 अन्य सदस्य और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन आर्थिक संकट, महंगाई के कारण हो रहे हैं और आजीविका संबंधी चिंताओं की अभिव्यक्ति हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का निवारण समझदारी से किया जाना चाहिए. ये प्रदर्शन तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित कौहदाश्त शहर में हुए.देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के नेतृत्व वाली सरकार प्रदर्शनकारियों से संवाद की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें- स्विट्जरलैंड के स्विस रिजॉर्ट में लगी आग से 40 से अधिक लोगों की मौत

TAGGED:

IRAN OVER ECONOMIC CRISIS
REVOLUTIONARY GUARD MEMBER KILLED
ईरान में आर्थिक संकट
रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य की मौत
IRAN PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.