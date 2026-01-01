ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में प्रदर्शन, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत
ईरान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. इसी बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक स्वयंसेवक की मौत हो गई.
Published : January 1, 2026 at 3:43 PM IST
दुबई : तेहरान में बड़े पैमाने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. कारोबारी और छात्र बिगड़ती आर्थिक मुश्किलों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. इसकी वजह गिरती हुई मुद्रा है. वहीं ईरान के पश्चिमी प्रांत में खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के एक स्वयंसेवक सदस्य की मौत हो गई.
ईरानी रियाल में तेजी से गिरावट आई है, अब अमेरिकी डॉलर करीब 14.2 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच गया है. दिसंबर में महंगाई दर अनुमानित 42.5 फीसदी थी, जिससे आयात की लागत बढ़ गई है और कारोबार और घर चलाना मुश्किल हो रहा है.
#Breaking: A few minutes ago, security forces of #Iran’s Islamic Regime raided the dormitory buildings of Shahid Beheshti University in Velenjak, north of #Tehran, to arrest multiple female students over their participation in yesterday’s anti-regime protests at the university.… pic.twitter.com/0jBYj9u3ms— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 31, 2025
राष्ट्रपति मसूद पेजेश कियान ने मंगलवार को मजदूर नेताओं से मुलाकात की और संकट से निपटने का भरोसा जताया. हालांकि कई लोगों का मानना है कि बदलाव लाने की असली ताकत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है. लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदल दिया है.
ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही दशकों से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से कमजोर हो चुकी है. सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु से जुड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद और दबाव में आ गई है. पश्चिमी देश और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे तेहरान नकारता रहा है.
प्राधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों में यह पहली मौत बताई जा रही है. बुधवार रात ‘बासिज फोर्स’ के 21 वर्षीय स्वयंसेवक की मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे प्रदर्शनों के खिलाफ ईरान की सरकार की कार्रवाई और सख्त हो सकती है. राजधानी तेहरान में प्रदर्शन भले ही धीमे पड़े हों, लेकिन अन्य प्रांतों में फैल रहे हैं.
Iran 🇮🇷 : third day of widespread protests and strikes.— Ibex (@Umberto92494946) December 31, 2025
The Persian are not afraid, not anymore!
The fear that once silenced dissent is fading fast.
A recurring chant echoing through crowds is " don't be afraid, don't be afraid—we are all together". pic.twitter.com/BV4UKMcWcD
सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ ने ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत की पुष्टि की, हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी. बासिज के करीबी माने जाने वाले ‘स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क’ ने लोरेस्तान प्रांत के डिप्टी गर्वनर सईद पौराली के हवाले से कहा कि प्रदर्शकारी इस मौत के जिम्मेदार हैं.
पौराली के अनुसार, “इस शहर में लोक-व्यवस्था की रक्षा के दौरान गार्ड का सदस्य शहीद हो गया.” उन्होंने बताया कि बासिज के 13 अन्य सदस्य और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.
उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन आर्थिक संकट, महंगाई के कारण हो रहे हैं और आजीविका संबंधी चिंताओं की अभिव्यक्ति हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का निवारण समझदारी से किया जाना चाहिए. ये प्रदर्शन तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित कौहदाश्त शहर में हुए.देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के नेतृत्व वाली सरकार प्रदर्शनकारियों से संवाद की कोशिश कर रही है.
