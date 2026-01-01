ETV Bharat / international

ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में प्रदर्शन, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत

ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग ( AP )

दुबई : तेहरान में बड़े पैमाने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. कारोबारी और छात्र बिगड़ती आर्थिक मुश्किलों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. इसकी वजह गिरती हुई मुद्रा है. वहीं ईरान के पश्चिमी प्रांत में खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के एक स्वयंसेवक सदस्य की मौत हो गई. ईरानी रियाल में तेजी से गिरावट आई है, अब अमेरिकी डॉलर करीब 14.2 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच गया है. दिसंबर में महंगाई दर अनुमानित 42.5 फीसदी थी, जिससे आयात की लागत बढ़ गई है और कारोबार और घर चलाना मुश्किल हो रहा है. राष्ट्रपति मसूद पेजेश कियान ने मंगलवार को मजदूर नेताओं से मुलाकात की और संकट से निपटने का भरोसा जताया. हालांकि कई लोगों का मानना ​​है कि बदलाव लाने की असली ताकत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है. लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदल दिया है. ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही दशकों से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से कमजोर हो चुकी है. सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु से जुड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद और दबाव में आ गई है. पश्चिमी देश और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे तेहरान नकारता रहा है.