ईरान में विरोध-प्रदर्शन का 13वां दिन, 'सबसे कड़े तरीके से' जवाब देने की चेतावनी

इंटरनेट एक्सेस ईरान में हो रहे विद्रोह की जीवनरेखा है और ईरानी क्रांतिकारियों के लिए स्टारलिंक सर्विस उपलब्ध कराकर, एलन मस्क ने ईरान में लोकतंत्र की लड़ाई में एक अहम और जरूरी योगदान दिया है'. विरोध प्रदर्शन करने वालों को ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का भी समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने लोगों से इस शासन को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है.

एबादी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि गुरुवार को सैकड़ों लोगों को पेलेट गन की गोलीबारी से आँखों में गंभीर चोटों के साथ तेहरान के एक अस्पताल में ले जाया गया था. ईरान की जानी-मानी पत्रकार और एक्टिविस्ट मसीह अलीनेजाद ने स्टारलिंक के जरिए ईरान के लोगों से मिले वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, '24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, ईरान के तानाशाह ने 90 मिलियन ईरानियों के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया है.

टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने चेतावनी दी कि इस्लामिक रिपब्लिक में सुरक्षा बल देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन लगाने के बाद 'बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की आड़ में नरसंहार' करने की तैयारी कर रहे हो सकते हैं.

इंटरनेट फ्रीडम मॉनिटर नेटब्लॉक्स ने सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लॉक को डॉक्यूमेंट किया और शुक्रवार को कहा, 'ईरान में देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू किए 24 घंटे हो गए हैं, और कनेक्टिविटी सामान्य लेवल के 1फीसदी पर आ गई. यह चल रहा डिजिटल ब्लैकआउट ईरानियों के मौलिक अधिकारों और आजादी का उल्लंघन करता है, साथ ही सरकार की हिंसा को भी छिपा रहा है.'

ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शन उस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ वे सरकार की प्रभावी ढंग से दमन करने की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं. सुरक्षा बलों को शायद बैंडविड्थ की कमी का सामना करना पड़ रहा है और वे एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकते.'

क्रिटिकल थ्रेट्स के रिसर्च फेलो निकोलस कार्ल की एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, 'पिछले एक दिन में पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा फैला. देश भर में इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद बड़े शहरों में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं. ऐसा लगता है कि सरकारी सुरक्षा बल पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल कर रही है.

तेहरान: ईरान में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को तेरहवें दिन में प्रवेश कर गए, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब मौजूदा सरकार को खत्म करने की मांग में बदल गया है. वर्तमान सरकार 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान पर शासन किया है. इसने पश्चिमी समर्थक शाह को सत्ता से हटा दिया था.

प्रवास में रहने वाले हमारे देशवासियों के लिए मेरा एक संदेश है. इस समय आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने होस्ट देशों और बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी रखें और साथ ही राजनीतिक, सरकारी और मीडिया संस्थाओं के साथ जानकारी शेयर करें.

आपको उनसे फोन या ईमेल के जरिए, जैसे भी हो सके, संपर्क करना चाहिए. ईरान की इस कवरेज को जारी रखने से यह पक्का होगा कि ईरानियों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें भुलाया न जाए. हमें इस आवाज को इंटरनेशनल लेवल पर चुप नहीं होने देना चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान के लोग, उन पर लगाई गई सभी पाबंदियों के बावजूद, जबरदस्त हिम्मत के साथ लड़ाई जारी रखे हुए हैं. ईरान के अंदर के लोग देखेंगे कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं और इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी. आइए, इस समय, हम मिलकर काम करें ताकि सरकार को आखिरी झटका दे सकें, आज़ादी हासिल कर सकें और अ.ने देश को फिर से बना सकें,' उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो मैसेज में कहा.

यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की स्थिति पर बहुत करीब से नजर रखी जा रही है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, तो अमेरिका दखल देगा और उस देश पर ऐसी जगह हमला करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी.

इस बीच, ईरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन अब देश के 31 प्रांतों में फैल गए हैं. टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि राजधानी के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, 'ज़्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है.

सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक अलग कहानी बताई कि शुक्रवार की नमाज के बाद देशभर में हजारों ईरानियों ने रैली निकालकर उन घटनाओं की निंदा की, जिन्हें उन्होंने हाल ही में विदेशी समर्थन वाले दंगे बताया. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि पुलिस ने कहा कि रात भर चले सुरक्षा अभियानों के दौरान कई हथियारबंद आतंकवादी मारे गए और अन्य गिरफ्तार किए गए.

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने मीडिया को बताया कि सुरक्षा बल और न्यायपालिका उन लोगों के खिलाफ 'सबसे कड़े तरीके से' जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिन्हें उन्होंने विदेशी कनेक्शन वाले लोग बताया जो हथियारबंद हिंसा और ईरानी राष्ट्र को निशाना बनाने वाले संगठित हमलों में शामिल थे.

लारीजानी ने कहा कि सुरक्षा बलों को जनता को नुकसान से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो समूह हथियारों के साथ या ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देने के इरादे से आएंगे, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी. सरकार के रुख कड़ा करने और अमेरिका के स्थिति पर करीब से नज़र रखने के साथ, पश्चिम एशिया में स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई है.