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पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे आठ लाख लोग, 150 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन, फैली हिंसा ( AP )

पेरिस : ईंधन की बढ़ती लागत और लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं. आयोजकों का दावा है कि देश भर में हुए 110 मार्च में लगभग आठ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि 150 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं और लगभग 1,200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

फ्रांस के गृह मंत्री ने उपद्रवियों को "बेहद हिंसक, कट्टर वामपंथी समूह" बताया. उन्होंने कहा कि ये लोग पुलिस से भिड़ना चाहते थे और इन्होंने सिटी हॉल तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयों जैसी सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया. उन्होंने बताया कि इन समूहों के साथ ऐसे अपराधी भी जुड़ गए थे जो दुकानों में लूटपाट करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से ज्यादातर वयस्क हैं. मध्य पेरिस में भी कई जगहों पर घटनाएं हुईं.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'एक्स' पर एक संदेश में कहा, "हमारे गणतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. जिन लोगों ने संपत्ति में तोड़फोड़ की, सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों पर हमले किए, और यहां तक ​​कि हमारे टाउन हॉल में लूटपाट भी की, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी."मैक्रों ने आगे कहा, "जो लोग अराजकता फैलाते हैं और जो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने से रोकते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े होंगे." विरोध करते प्रदर्शनकारी (AP) फ्रांस भर में प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर की गई उस अपील पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें 2018 में सामाजिक अन्याय के खिलाफ शुरू हुए "येलो वेस्ट" (पीली जैकेट) आंदोलन को फिर से जीवित करने के लिए कहा गया था. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति भारी निराशा और गुस्सा जाहिर किया. हाल के महीनों में पेट्रोल, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया है. ये आंदोलन उसके खिलाफ हैं. फ्रांस- प्रदर्शनकारियों ने निपटने के लिए तैनात पुलिस (AP) कई प्रदर्शनकारियों को चमकीले पीले रंग की जैकेट पहने देखा गया. यह 2018 के प्रदर्शनों का प्रतीक बन गई थीं. एक प्रदर्शनकारी माब्रुक ने कहा, "हर तरफ निराशा और गुस्से का माहौल है." वे सभी उम्र के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च कर रही थीं.