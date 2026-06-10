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पीओके में विरोध जारी, अब तक 26 की मौत, पाक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान चले पत्थर ( AP )

नई दिल्ली : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी सेना का दमन जारी है. अब तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर है. जिनको निशाना बनाया गया है, उनमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. इस बीच पाक सेना का एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया है. पाक सेना के दमन के खिलाफ पीओके के अलग-अलग हिस्सों में 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' (जेएएसी) के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद दुकानें और बाजार बंद रहे. पीओके में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर गिर गया. इस पर सवार सभी सैन्यकर्मी मारे गए. सेना ने तुरंत यह नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे. क्या इसे वहां पर विरोध करने वालों ने मार गिराया, या फिर किसी और कारण से यह क्रैश हुआ, इसके बारे में जानकारी नहींं दी गई है. घटना मुजफ़्फराबाद के पास हुई. यह पीओके की राजधानी है. इसके पास ही विरोधियों का प्रदर्शन चल रहा है. पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान दहशत में लोग, सड़कों से रहे नदारद (AP) मीडिया में एक और रिपोर्ट की चर्चा है. पीओके में बढ़ती अशांति के बीच एक खुफिया डोजियर ने 5 जून से 9 जून के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा व्यवस्थित हिंसा की खबरें दी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा बारमंग ब्रिज शूटिंग से शुरू हुई थी. डोजियर का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने आर्थिक सुधारों के लिए अभियान चलाने वाले समूह संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को निशाना बनाया और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया. इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि जेएएसी नेता शहजैब हबीब की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. डोजियर का दावा है कि इस अवधि के दौरान मारे गए लोगों में 19 बच्चे और सात गर्भवती महिलाएं शामिल थीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जेएएसी से जुड़े करीब 2,000 प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को भीमबर से विरोध मार्च शुरू किया और वे मुजफ़्फराबाद जाने के लिए मीरपुर पहुंचे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी रावलकोट पहुंचना चाहते थे और फिर मुजफ़्फराबाद के लिए आगे बढ़ने की योजना थी. पाकिस्तानी सेना ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की. पुलिस और सुरक्षा बल सड़कों और दूसरे इलाकों में गश्त कर रहे हैं.