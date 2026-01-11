ETV Bharat / international

नेपाल में चुनाव से पहले अहम रैली, राजशाही को बहाल करने की मांग

नेपाल में विरोध प्रदर्शन ( AP )

काठमांडू : नेपाल में शाही परिवार के समर्थकों ने रविवार को एक बड़ी रैली आयोजित की. इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल मार्च महीने में वहां पर चुनाव होने हैं. पिछले साल सितंबर में नेपाल के जेन-जी ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन की वजह से केपी शर्मा ओली की सरकार चली गई थी. उसके बाद वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ. अंतरिम सरकार ने मार्च महीने में चुनाव कराने का फैसला किया है. नेपाल के जेन-जी नेपाली कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की सरकार से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था. विरोध करने वालों में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो नेपाल में फिर से राजतंत्र को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनके ही समर्थकों ने रविवार को रैली की. वे चाहते हैं कि नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र की ताजोपशी की जाए. नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में प्रदर्शन (AP) प्रदर्शन में भाग लेने वालों ने कहा, "हम अपने राजा से प्यार करते हैं. राजा को वापस लाओ." रैली में शामिल लोगों ने राजा पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति के चारों ओर नारे लगाए, जिन्होंने 18वीं सदी में शाह वंश की शुरुआत की थी. आखिरी शाह राजा - ज्ञानेंद्र - को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 2008 में राजशाही खत्म कर दी गई, जिससे नेपाल एक गणतंत्र बन गया.