ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा- प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए 'अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे'
अमेरिका की मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि अब तक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं.
Published : January 9, 2026 at 6:21 PM IST
दुबई: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस के प्रदर्शनों के आह्वान के बाद, ईरान के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार सुबह तक सड़कों पर नारे लगाए और मार्च किया, जबकि ईरान के धर्मतंत्र ने देश को इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन लाइन से काट दिया था.
प्रदर्शनकारियों ने छोटे ऑनलाइन वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि राजधानी तेहरान और दूसरे इलाकों में सड़कों पर फैले मलबे के बीच प्रदर्शनकारी अलाव के चारों ओर ईरान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं.
ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल के एजेंटों ने आग लगाई और हिंसा भड़काई. इसने यह भी कहा कि लोग हताहत हुए है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी.
ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सरकारी टेलीविजन पर दिखाए गए एक छोटे से भाषण में इशारा किया कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करेंगे, जबकि वहां मौजूद लोग चिल्ला रहे थे: “अमेरिका की मौत हो!” खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी “दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं.”
कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से प्रदर्शनों का पूरा दायरा तुरंत पता नहीं चल सका, हालांकि यह ईरान की खराब इकॉनमी को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में एक और बढ़ोतरी को दिखाता है और यह कई सालों में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. 28 दिसंबर से शुरू होने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार तेज़ होते गए हैं.
ये विरोध प्रदर्शन इस बात का भी पहला टेस्ट थे कि क्या ईरानी जनता को क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी से प्रभावित किया जा सकता है, जिनके पिता, बीमार होने के दौरान देश की 1979 की इस्लामिक क्रांति से ठीक पहले ईरान छोड़कर भाग गए थे.
प्रदर्शनों में शाह के समर्थन में नारे भी लगाए गए, जिसके लिए पहले मौत की सजा हो सकती थी, लेकिन अब यह ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को और भड़काने वाले गुस्से को दिखाता है.
अमेरिका की मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि अब तक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं, जबकि 2,270 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. पहलवी, जिन्होंने गुरुवार रात विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, ने भी शुक्रवार रात 8 बजे प्रदर्शन का आह्वान किया है.
वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की सीनियर फेलो होली डाग्रेस ने कहा, “पूर्व क्राउन प्रिंस रेज़ा पहलवी की ईरानियों से गुरुवार और शुक्रवार को रात 8 बजे सड़कों पर उतरने की अपील ने विरोध प्रदर्शनों का रुख बदल दिया.” “सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ़ हो गया कि ईरानियों ने अपनी बात रखी थी और इस्लामिक रिपब्लिक को हटाने के लिए विरोध करने की अपील को गंभीरता से ले रहे थे.”
“इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया था: ताकि दुनिया को विरोध प्रदर्शन न दिखें. बदकिस्मती से, शायद इससे सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए कवर भी मिला.”
पहलवी ने कहा, “ईरानियों ने आज रात अपनी आज़ादी की मांग की. जवाब में, ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काट दी हैं.” “उसने इंटरनेट बंद कर दिया है और लैंडलाइन काट दी हैं. यह सैटेलाइट सिग्नल जाम करने की भी कोशिश कर सकता है.” उन्होंने आगे यूरोपियन नेताओं से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर सरकार को जवाबदेह ठहराने का वादा करने की अपील की.
उन्होंने आगे कहा, “मैं उनसे अपील करता हूं कि वे ईरानी लोगों से कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने के लिए सभी टेक्निकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमैटिक रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आवाज़ और उनकी इच्छा सुनी और देखी जा सके.” “मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज़ को चुप न होने दें.”
पहलवी ने कहा था कि उनके कॉल पर मिलने वाले रिस्पॉन्स के आधार पर वह आगे के प्लान बताएंगे. इज़राइल के लिए और इज़राइल से उनके सपोर्ट की पहले भी आलोचना हुई है. खासकर जून में ईरान पर इज़राइल के 12 दिन के युद्ध के बाद. कुछ प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों ने शाह के सपोर्ट में नारे लगाए हैं, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि यह पहलवी के लिए सपोर्ट है या 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के समय में लौटने की इच्छा है.
ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर फिर से धमकी दी
ईरान को हाल के सालों में देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है. जैसे-जैसे प्रतिबंध कड़े होते गए और 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान मुश्किल में पड़ गया, दिसंबर में उसकी रियाल करेंसी गिरकर 1.4 मिलियन पर आ गई. इसके तुरंत बाद प्रदर्शन शुरू हो गए.
यह अभी साफ नहीं है कि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक प्रदर्शनकारियों पर और सख्ती क्यों नहीं की है. ट्रंप ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से मारता है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा. गुरुवार को एयर हुए टॉक शो होस्ट ह्यूग हेविट के साथ एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने अपना वादा दोहराया.
ट्रंप ने कहा, ईरान को "बहुत सख्ती से कहा गया है, यहां तक कि उससे भी ज्यादा सख्ती से जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा." जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पहलवी से मिलेंगे, तो ट्रंप ने मना कर दिया. ट्रंप ने कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि इस समय राष्ट्रपति के तौर पर ऐसा करना सही होगा." "मुझे लगता है कि हमें सबको बाहर जाने देना चाहिए, और देखते हैं कि कौन सामने आता है."
ये भी पढ़ें- ईरान में टेलीफोन-इंटरनेट की काटी गईं लाइन, सरकार के विरोध में लोग सड़क पर उतरे