ईरान में अब तक116 लोगों की मौत, विरोध प्रदर्शन तेज

ईरान में हालात चिंताजनक. विरोध प्रदर्शन तेज. अमेरिका ने दी फिर से धमकी.

Protest in Iran
ईरान में विरोध प्रदर्शन (AP)
By AP (Associated Press)

Published : January 11, 2026 at 12:00 PM IST

तेहरान : ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है. ईरान की थियोक्रेसी (वर्तमान शासन प्रणाली) को चुनौती देने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में रविवार तक देश की राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. पिछले दो सप्ताह से विरोध हो रहा है.

एक्टिविस्ट्स ने बताया कि इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 116 लोग मारे गए हैं.ईरान में इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनें कटी होने के कारण विदेशों से इन प्रदर्शनों का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल हो गया है. लेकिन, अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, जबकि 2,600 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है.

विदेशों में रहने वाले लोगों को डर है कि सूचनाओं पर रोक लगने से ईरान की सुरक्षा सेवाओं के कट्टरपंथी लोग खूनी कार्रवाई करेंगे और उसके बारे में सूचनाएं बाहर नहीं आ सकेंगी. यह अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने को तैयार हैं.

ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट दिया, और सोशल मीडिया पर कहा कि "ईरान आजादी की तरफ देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं देखा होगा. यूएसए मदद के लिए तैयार है!!!" न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार रात को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए मिलिट्री ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है.स्टेट डिपार्टमेंट ने अलग से चेतावनी दी: "राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ गेम न खेलें. जब वह कहते हैं कि वह कुछ करेंगे, तो वह सच में करते हैं."

ईरान से भेजे गए ऑनलाइन वीडियो में, जो शायद स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके भेजे गए थे, कथित तौर पर उत्तरी तेहरान के पुनाक इलाके में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते दिखे. वहां, ऐसा लगा कि अधिकारियों ने सड़कें बंद कर दी थीं, और प्रदर्शनकारी अपने जलते हुए मोबाइल फोन लहरा रहे थे. कुछ लोग मेटल की चीजों को पीट रहे थे, जबकि पटाखे भी चल रहे थे.अन्य फुटेज में कथित तौर पर प्रदर्शनकारी शांति से एक सड़क पर मार्च करते दिखे और कुछ लोग सड़क पर अपनी कारों के हॉर्न बजा रहे थे.ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में, जो तेहरान से लगभग 725 किलोमीटर (450 मील) उत्तर-पूर्व में है, फुटेज में कथित तौर पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों का सामना करते दिखे. सड़क पर जलता हुआ मलबा और कूड़ेदान देखे जा सकते थे, जिससे सड़क ब्लॉक हो गई थी. मशहद में इमाम रजा का मकबरा है, जो शिया इस्लाम में सबसे पवित्र जगह है, इसलिए वहां होने वाले विरोध प्रदर्शन देश की धार्मिक सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं.

तेहरान से 800 किलोमीटर (500 मील) दक्षिण-पूर्व में करमान में भी विरोध प्रदर्शन हुए. रविवार सुबह ईरानी सरकारी टेलीविजन ने प्रदर्शनकारियों की तरह ही काम किया, अपने रिपोर्टरों को कई शहरों की सड़कों पर भेजा ताकि स्क्रीन पर तारीख के साथ शांत इलाकों को दिखाया जा सके. इसमें तेहरान और मशहद शामिल नहीं थे. उन्होंने कोम और काज्विन में सरकार समर्थक प्रदर्शन भी दिखाए.सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद आने वाली सख्ती का संकेत दिया है. तेहरान ने शनिवार को अपनी धमकियां बढ़ा दीं, ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आज़ाद ने चेतावनी दी कि विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को "भगवान का दुश्मन" माना जाएगा, जो मौत की सजा वाला आरोप है. ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जो लोग "दंगाइयों की मदद करेंगे" उन्हें भी इस आरोप का सामना करना पड़ेगा.

ईरान की थियोक्रेसी ने गुरुवार को देश को इंटरनेट और इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल से काट दिया, हालांकि उसने कुछ सरकारी और सेमी-ऑफिशियल मीडिया को पब्लिश करने की इजाजत दी. कतर के सरकारी फंड वाले अल जजीरा न्यूज नेटवर्क ने ईरान से लाइव रिपोर्टिंग की, लेकिन ऐसा लगा कि वे ही एकमात्र बड़ा विदेशी आउटलेट थे जो काम कर पा रहा था. ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जिन्होंने गुरुवार और शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था, ने अपने लेटेस्ट मैसेज में प्रदर्शनकारियों से शनिवार और रविवार को सड़कों पर उतरने को कहा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा और शाह के समय में इस्तेमाल होने वाले दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक ले जाने का आग्रह किया ताकि "सार्वजनिक जगहों को अपना बनाया जा सके."

पहलवी को इजराइल से मिले और इज़राइल को दिए गए समर्थन की पहले भी आलोचना हुई है - खासकर 12 दिन की लड़ाई के बाद. कुछ विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों ने शाह के समर्थन में नारे लगाए हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि यह समर्थन पहलवी के लिए है या 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के समय में लौटने की इच्छा है. ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी रियाल करेंसी के गिरने के कारण शुरू हुए, जो एक डॉलर के मुकाबले 1.4 मिलियन से अधिक पर ट्रेड कर रही है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है, जो आंशिक रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम के कारण लगाए गए हैं. विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और सीधे ईरान की धार्मिक सरकार को चुनौती देने वाली मांगों में बदल गए.

ईरान में विरोध प्रदर्शन
