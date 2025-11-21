ETV Bharat / international

पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से की मुलाकात

पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर कलाकारों के स्वागत ने लोगों का ध्यान खींचा ( ANI )

जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को G20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे. पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया. वहीं खास बात यह रही कि एयरपोर्ट पर कल्चरल परफॉर्मेंस ग्रुप ने उनका स्वागत किया. इस दौरान कलाकार पीएम मोदी की ओर हाथ जोड़कर लेट गए. इस पर पीएम मोदी ने भी झुककर कलाकारों को प्रणाम किया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की तथा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की. जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज से मुलाकात की. अल्बनीज ने दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर दुख जताया, जिसमें कई भारतीय मारे गए थे.

शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की और उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग और प्रगति की समीक्षा की.

पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक होने वाले इस समिट में शामिल होंगे, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 समिट होने के नाते एक अहम पड़ाव होगा. वे भारत और ग्लोबल साउथ से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका का चौथा ऑफिशियल दौरा होगा, इससे पहले 2016 में उनका बाइलेटरल दौरा और 2018 और 2023 में दो ब्रिक्स समिट में उनकी मौजूदगी थी.

यह समिट ग्लोबल साउथ द्वारा होस्ट की गई लगातार चौथी G20 मीटिंग है, इससे पहले इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ने प्रेसीडेंसी की थी. दक्षिण अफ्रीका से पहले, G20 प्रेसीडेंसी ब्राज़ील (2024), भारत (2023) और इंडोनेशिया (2022) के पास थी.