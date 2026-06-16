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करीब 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हुई मुलाकात, मिलाया हाथ

फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की हुई मुलाकात. पढ़ें पूरी खबर.

Trump and Modi meets
पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 7:12 PM IST

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एवियन (फ्रांस) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने बाद मुलाकात हुई. दोनों ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट में तीन भारतीयों पर गोली चलाई. उनकी मौत हो गई. इस मुद्दे को लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ट्रंप बार-बार दावे करते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराया है.

नौसेना का मुद्दा इसलिए हावी है, क्योंकि भारत ने जब इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमेरिकी कदम को सही बताया. उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिकी बैन का उल्लंघन करेगा, उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल हुए.

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मोदी ट्रंप मुलाकात जी 7 बैठक
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