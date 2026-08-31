ETV Bharat / international

ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन के साथ बैठक में पीएम मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक के दौरान. ( PTI )

बिश्केक : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ व्यापार का दायरा ‘‘बढ़ाना और उसमें विविधता लाना’’ चाहता है तथा पश्चिम एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा.

मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर पेजेश्कियान के साथ बातचीत की.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘बिश्केक में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात हुई. ईरान के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को अलग-अलग क्षेत्रों में और मजबूत करने के हमारे संकल्प को दोहराया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को विस्तारित करना और उसमें विविधता लाना चाहते हैं. हमने क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की. भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही सभी कोशिशों का समर्थन करना जारी रखेगा.’’