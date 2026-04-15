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‘राष्ट्रपति शी मुझे जोर से गले लगाएंगे’: ट्रंप का दावा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को ‘स्थायी रूप से’ खोल रहे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. ( file photo-IANS )

काहिरा/वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि चीन “बहुत खुश है” कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को “हमेशा के लिए खोल रहे हैं”, और कहा कि जब दोनों नेता अगले महीने मिलेंगे तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे. ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल रहे हैं, जबकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका इस मुख्य व्यापारिक जलमार्ग पर नौसेना की नाकाबंदी लगाएगा. ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, "मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं - और दुनिया के लिए भी. ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी." पोस्ट में लिखा था, “जब मैं कुछ हफ़्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी मुझे जोर से गले लगाएंगे. हम साथ मिलकर स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं! क्या यह लड़ाई से बेहतर नहीं है???” हालांकि, ट्रंप ने पोस्ट को यह चेतावनी देते हुए खत्म किया कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस लड़ने में “बहुत अच्छा” है, “किसी और से कहीं बेहतर.” ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमत हुआ

अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन “ईरान को हथियार न भेजने” पर सहमत हो गया है. दिन में पहले ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि शी ने “असल में” हथियार न देने का वादा किया है."