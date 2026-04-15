‘राष्ट्रपति शी मुझे जोर से गले लगाएंगे’: ट्रंप का दावा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को ‘स्थायी रूप से’ खोल रहे
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन-अमेरिका के होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का स्वागत करेगा.
Published : April 15, 2026 at 9:55 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 10:48 PM IST
काहिरा/वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि चीन “बहुत खुश है” कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को “हमेशा के लिए खोल रहे हैं”, और कहा कि जब दोनों नेता अगले महीने मिलेंगे तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे.
ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल रहे हैं, जबकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका इस मुख्य व्यापारिक जलमार्ग पर नौसेना की नाकाबंदी लगाएगा.
ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, "मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं - और दुनिया के लिए भी. ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी."
पोस्ट में लिखा था, “जब मैं कुछ हफ़्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी मुझे जोर से गले लगाएंगे. हम साथ मिलकर स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं! क्या यह लड़ाई से बेहतर नहीं है???”
हालांकि, ट्रंप ने पोस्ट को यह चेतावनी देते हुए खत्म किया कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस लड़ने में “बहुत अच्छा” है, “किसी और से कहीं बेहतर.”
ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमत हुआ
अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन “ईरान को हथियार न भेजने” पर सहमत हो गया है. दिन में पहले ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि शी ने “असल में” हथियार न देने का वादा किया है."
एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तेहरान को चीन की मिलिट्री मदद की खबरें सुनी हैं. "मैंने सुना था कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है - मेरा मतलब है, आप यह हर जगह देख रहे हैं."
उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीनी राष्ट्रपति से बात की. उन्होंने कहा, "और मैंने उन्हें एक पत्र लिखकर ऐसा न करने के लिए कहा, और उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर कहा कि असल में वह ऐसा नहीं कर रहे हैं."
🚨 JUST IN: President Trump says China’s Xi Jinping has assured him they are NOT supplying weapons to Iran.— Your Favorite President 🇺🇸 (@FavePresident) April 15, 2026
“I sent Xi a letter asking him not to arm Iran. He responded and said he’s essentially not doing that.”
Clear message sent.
And received.
China doesn’t want the… pic.twitter.com/LihanYMA0k
हालांकि ट्रंप और शी की मुलाकात मार्च में होनी थी, लेकिन ट्रंप के युद्ध शुरू करने के फैसले के कारण इसमें देरी हो गई.
चीन ने अमेरिकी नाकाबंदी को 'गैर-जिम्मेदाराना' बताया
ट्रंप का यह पोस्ट चीन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका की नाकाबंदी को "खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कदम" बताया था और वाशिंगटन और तेहरान से सीजफायर का सम्मान करने को कहा था.
बीजिंग ने ईरान की मिलिट्री मदद करने से भी इनकार किया और धमकी दी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान की मदद करने के आरोप में चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा.
ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि तेहरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसमें 50 प्रतिशत तक टैरिफ भी शामिल है.
होर्मुज जलडमरूमध्य, जो एनर्जी शिपिंग के लिए एक जरूरी रास्ता है, यूएस-इजराइल, ईरान युद्ध की शुरुआत से ही रुका हुआ है. इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद यूएस ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की.
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