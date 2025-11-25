ETV Bharat / international

व्हॉइट हाउस की खरी-खरी! H-1B वीजा पर राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को गलत तरीके से किया गया पेश

लेविट ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पहले से कहीं बेहतर तरीके से रिवाइटल होते देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा, “यही वह टैरिफ का असरदार इस्तेमाल करके और दुनिया भर में अच्छे ट्रेड डील्स करके कर रहे हैं. इसीलिए उन्होंने हमारे देश में खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है. इनसे यहीं घर पर अच्छी सैलरी वाली अमेरिकी नौकरियां बन रही हैं.”

उन्होंने कहा कि आखिरकार, ट्रंप हमेशा उन नौकरियों में अमेरिकी वर्कर्स को देखना चाहते हैं, और उन्होंने देश में इन्वेस्ट करने वाली विदेशी कंपनियों से कहा है कि “अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप मेरे लोगों को हायर करें. इसलिए प्रेसिडेंट के स्टैंड को लेकर बहुत गलतफहमी हुई है.”

H-1B वीजा के मुद्दे पर, लेविट ने कहा कि ट्रंप की “इस मुद्दे पर बहुत बारीक और कॉमनसेंस वाली राय है. वह देखना चाहते हैं कि क्या विदेशी कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं. साथ ही वे बैटरी जैसी बहुत खास चीजें बनाने के लिए अपने साथ विदेशी वर्कर्स को ला रही हैं. वह उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और उन फैक्ट्रियों को शुरू में ही चालू होते देखना चाहते हैं.”

अमेरिकी वर्कर्स की जगह H-1B वीजा होल्डर्स को लाने और इस पर ट्रंप के स्टैंड के बारे में एक सवाल पर, लेविट ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रेसिडेंट के स्टैंड को गलत तरीके से दिखाया गया है.

लेविट ने सोमवार को व्हॉइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा, “प्रेसिडेंट अमेरिकी वर्कर्स को बदलने का समर्थन नहीं करते हैं.”

न्यूयॉर्क: व्हॉइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि H-1B वीज़ा के मुद्दे पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की “बहुत बारीक और आम राय” है और वे अमेरिकी वर्कर्स को बदलने का समर्थन नहीं करते हैं.

ट्रंप के MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) सपोर्टर्स की तरफ से H-1B वीजा पर हो रही बुराई के बीच, प्रेसिडेंट ने कहा है कि वह देश में स्किल्ड इमिग्रेंट्स का “वेलकम” करेंगे, जो फिर अमेरिकी वर्कर्स को चिप्स और मिसाइल जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाना “सिखाएंगे.” उन्होंने माना कि इस पर उन्हें अपने बेस से “थोड़ी नाराज़गी” झेलनी पड़ सकती है, जो इमिग्रेशन पर पाबंदियों का सपोर्ट करते हैं.

ट्रंप ने कहा है कि US में अब बड़ी संख्या में प्लांट बन रहे हैं. इनमें "बहुत कॉम्प्लेक्स" प्लांट भी शामिल हैं, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान देंगे. उन्होंने आगे कहा कि इन प्लांट में बनने वाले प्रोडक्ट्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को देखते हुए, कंपनियों को विदेश से स्किल्ड वर्कर्स को लाना होगा जो फिर अपनी नॉलेज शेयर कर सकें और अमेरिकन वर्कर्स को सिखा सकें.

ट्रंप ने कहा है, "लेकिन अगर आपको उन प्लांट्स को खोलने के लिए लोगों को लाना है, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, और हम चाहते हैं कि वे लोग हमारे लोगों को कंप्यूटर चिप्स और दूसरी चीजें बनाना सिखाएं." ट्रंप ने समझाया कि जो कंपनियां अरबों डॉलर में बड़ी कंप्यूटर चिप फैक्ट्रियां बना रही हैं, वे इसे चलाने के लिए "बेरोजगारी की लाइन से लोगों को काम पर नहीं रख सकतीं."

ट्रंप ने आगे कहा, "उन्हें अपने साथ हजारों लोगों को लाना होगा, और मैं उन लोगों का स्वागत करुंगा." ट्रंप ने कहा है कि कोई कंपनी ऐसे लोगों के साथ एक बड़ा कंप्यूटर चिप प्लांट नहीं खोल सकती "जिन्हें यह भी नहीं पता कि चिप कैसी दिखती है."

उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से टैलेंट लाना पड़ता है, क्योंकि देश में “कुछ खास टैलेंट” नहीं हैं.

कंपनियां US में खास कामों के लिए स्किल्ड विदेशी वर्कर्स को हायर करने के लिए H-1B और L1 जैसे वीजा का इस्तेमाल करती हैं. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर-कानूनी इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, और प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स ने भी H-1B वीजा पर कार्रवाई करने की मांग की है. इसमें प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल और फ्रॉड का हवाला दिया गया है. साथ ही आरोप है कि H-1B वीजा होल्डर्स अमेरिकियों को बेरोजगार कर रहे हैं.