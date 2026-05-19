रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल
राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था.
Published : May 19, 2026 at 5:26 PM IST
मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. राष्ट्रपति के सहायक ने यह जानकारी दी.
राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था. बता दें कि, ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते, भारत सितंबर में ग्रुप के सालाना समिट को होस्ट करेगा.
क्रेमलिन के अंतरराष्ट्रीय मामले के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से सरकारी TASS न्यूज एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS समिट में हिस्सा लेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का प्लान है.
⚡️President of Russia Vladimir #Putin will attend the #BRICS summit in New Delhi on September 12-13 - Kremlin aide Yury Ushakov pic.twitter.com/WCrrf0EQRC— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 19, 2026
राष्ट्रपति पुतिन पिछली बार दिसंबर 2025 में 23वें इंडिया-रशिया सालाना समिट के लिए भारत आए थे. इस महीने की शुरुआत में, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सदस्य देशों के दो दिन के कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था. ब्रिक्स (BRICS) में शुरू में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसे 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया, और 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया.
ब्रिक्स एक प्रभावशाली ग्रुप के रूप में उभरा है क्योंकि यह दुनिया की 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, दुनिया की जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत और दुनिया के व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा हैं.
चीन के दौरे पर पुतिन
बता दें कि, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को चीन का दौरा करेंगे. उनका यह दौरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा के ठीक बाद हो रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति की दो दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में प्रेस वार्ता में बताया कि यह पुतिन की चीन की 25वीं यात्रा होगी. उन्होंने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों के साथ-साथ नेताओं के बीच मजबूत मित्रता और तालमेल पर जोर दिया.
(इनपुट-पीटीआई)
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