ETV Bharat / international

अंगोला को वंदे भारत ट्रेनें दे सकता है भारत, राष्ट्रपति मुर्मू ने लुआंडा में लौरेंको के साथ की वार्ता

लुआंडा (अंगोला): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश अंगोला की राजकीय यात्रा पर हैं. रविवार को उन्होंने लुआंडा में राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको (João Manuel Goncalves Lourenco) के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. यह वार्ता इस बात पर केंद्रित थी कि हाई-स्पीड रेल प्रणालियों में सहयोग के अवसरों की खोज, भारत की विशेषज्ञता का प्रदर्शन और उन्नत बुनियादी ढांचे के समाधानों से अंगोला को कैसे लाभ हो सकता है.

इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने रेल प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति और कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला. राष्ट्रपति मुर्मू ने तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करने की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा, भारत में निर्मित हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनें हमारे रेल क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं. हम अंगोला को भी ऐसी ट्रेनें प्रदान कर सकते हैं. दोनों देशों में युवाओं की आबादी अधिक है. यह जरूरी है कि हमारे युवा भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल हासिल करें."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लौरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया और दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला. राष्ट्रपति मुर्मू ने शांतिपूर्ण समाधानों के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन पर जोर देते हुए कहा, "भारत अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के आपके प्रयासों की सराहना करता है. भारत ने हमेशा बातचीत और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है."

उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और अंगोला के बीच सहयोग पर भी प्रकाश डाला और कहा, "भारत और अंगोला संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं."

वैश्विक संस्थाओं में सुधारों पर जोर

राष्ट्रपति मुर्मू ने वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने प्रभावी बहुपक्षीय शासन के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा, "हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है. हम इस दिशा में हमारे प्रयासों में अंगोला के निरंतर समर्थन की आशा करते हैं."

दोनों नेताओं के बीच वार्ता में भारत-अंगोला संबंधों के सुदृढ़ीकरण और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके समन्वय पर प्रकाश डाला गया, जिससे शांति, सुरक्षा और प्रभावी बहुपक्षीय जुड़ाव को बढ़ावा देने में आपसी सहयोग को बल मिला. इस औपचारिक शुरुआत के आधार पर, वार्ता में उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया जो भारत और अंगोला की साझा प्राथमिकताओं और पूरकताओं को दर्शाते हैं. संभावित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में संसदीय सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, कृषि, विशेष रूप से बीज और उर्वरक, तेल खोज और शोधन, संपर्क और परिवहन अवसंरचना, दुर्लभ मृदा खनिज और हीरा प्रसंस्करण शामिल थे.