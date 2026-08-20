ETV Bharat / international

बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव, बीएनपी नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर पर टिकी सबकी नजरें

बांग्लादेश (सांकेतिक तस्वीर) ( IANS )

ढाका : बांग्लादेश में गुरुवार को नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है. सत्तारूढ़ बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इस चुनाव में सबसे आगे हैं. यह 35 वर्षों में देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव है. सांसद आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद में से किसी एक को चुनेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान संसद (जातीय संसद) में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा.78 वर्षीय आलमगीर सत्तारूढ़ बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार हैं, जबकि 84 वर्षीय अहमद, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष हैं, जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को वैध घोषित कर दिया था.यह 1991 के बाद बांग्लादेश में पहला राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें मुकाबला होगा. इससे पहले हाल के दशकों में यह पद ज्यादातर सर्वसम्मति और निर्विरोध चुनावों के माध्यम से भरा जाता रहा है. एक दिन पहले बुधवार को बीएनपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए आलमगीर ने बीएनपी सांसदों से गुरुवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की.बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव, कार्यवाहक महासचिव और महासचिव के पदों पर रह चुके आलमगीर ने कहा, “यदि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई गलती की हो या अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं.” बैठक में मौजूद कई सांसदों ने बताया कि अनुभवी नेता भावुक हो गए और कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे.आलमगीर ने प्रतिज्ञा की कि वे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेंगे.द डेली स्टार ने सचिवालय और संसद सचिवालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि निर्वाचित राष्ट्रपति शुक्रवार शाम बंगभवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे. राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पिछले महीने अपना पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था. प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जो बीएनपी के अध्यक्ष भी हैं, ने पार्टी के लंबे समय से महासचिव और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी आलमगीर को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया था.संविधान के अनुसार, पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है.