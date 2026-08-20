बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव, बीएनपी नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर पर टिकी सबकी नजरें
वह बीएनपी के सीनियर नेता रह चुके हैं. बेगम खालिया जिया सरकार में थे मंत्री.
Published : August 20, 2026 at 12:05 PM IST
ढाका : बांग्लादेश में गुरुवार को नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है. सत्तारूढ़ बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इस चुनाव में सबसे आगे हैं. यह 35 वर्षों में देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव है. सांसद आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद में से किसी एक को चुनेंगे.
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान संसद (जातीय संसद) में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा.78 वर्षीय आलमगीर सत्तारूढ़ बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार हैं, जबकि 84 वर्षीय अहमद, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष हैं, जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.
चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को वैध घोषित कर दिया था.यह 1991 के बाद बांग्लादेश में पहला राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें मुकाबला होगा. इससे पहले हाल के दशकों में यह पद ज्यादातर सर्वसम्मति और निर्विरोध चुनावों के माध्यम से भरा जाता रहा है.
एक दिन पहले बुधवार को बीएनपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए आलमगीर ने बीएनपी सांसदों से गुरुवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की.बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव, कार्यवाहक महासचिव और महासचिव के पदों पर रह चुके आलमगीर ने कहा, “यदि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई गलती की हो या अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं.”
बैठक में मौजूद कई सांसदों ने बताया कि अनुभवी नेता भावुक हो गए और कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे.आलमगीर ने प्रतिज्ञा की कि वे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेंगे.द डेली स्टार ने सचिवालय और संसद सचिवालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि निर्वाचित राष्ट्रपति शुक्रवार शाम बंगभवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे.
राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पिछले महीने अपना पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जो बीएनपी के अध्यक्ष भी हैं, ने पार्टी के लंबे समय से महासचिव और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी आलमगीर को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया था.संविधान के अनुसार, पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है.
संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, जैसा कि संविधान के अनुसार पद रिक्त होने के कारण आवश्यक है.संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है.12 फरवरी को हुए चुनावों में सत्ता में आई बीएनपी के पास वर्तमान में संसद में दो-तिहाई बहुमत है, जिससे आलमगीर राष्ट्रपति पद हासिल करने की मजबूत स्थिति में हैं.
यदि निर्वाचित होते हैं, तो आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बनेंगे. वे दो दशकों से अधिक समय से बीएनपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने 2011 से कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य किया और 2016 में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.
उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री जिया की कैद और रहमान की अनुपस्थिति के दौरान बीएनपी का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उस समय विदेश में थे.बांग्लादेश की संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति मुख्य रूप से एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जिनके पास प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सहित प्रमुख संवैधानिक शक्तियां होती हैं.
यद्यपि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रयोग की जाती हैं.हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल ही में आम चुनावों की देखरेख के लिए पुनः आरंभ की गई कार्यवाहक सरकार प्रणाली के तहत राष्ट्रपति पद का महत्व और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में सशस्त्र बलों की कमान संभालने में राष्ट्रपति की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आलमगीर का नामांकन बीएनपी की एक सोची-समझी चाल हो सकती है, जिसने अपने चुनावी घोषणापत्र में संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान करने का वादा किया था.
प्रशिक्षित अर्थशास्त्री आलमगीर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक वामपंथी छात्र कार्यकर्ता के रूप में की थी, जब बांग्लादेश अभी भी पूर्वी पाकिस्तान था. बांग्लादेश 1971 में भारत की सहायता से पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था.90 के दशक की शुरुआत में बीएनपी में शामिल होने के बाद, आलमगीर ने कृषि और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. इस वर्ष 12 फरवरी को हुए चुनावों में जब बीएनपी सत्ता में वापस आई, तो आलमगीर को स्थानीय सरकार मंत्री बनाया गया.
ये भी पढ़ें : बांग्लादेश के पीएम भारत आएंगे या नहीं, 'शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटकी बात'