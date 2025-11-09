ETV Bharat / international

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला पहुंचीं, देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनीं

राष्ट्रपति मुर्मू अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के निमंत्रण पर 8 से 11 नवंबर तक दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में रहेंगी. इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति की यात्रा पर एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि यह यात्रा वैश्विक दक्षिण के देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक आयामों में साझेदारी को मजबूत करने पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाती है.

लुआंडा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की अपनी राजकीय यात्रा के तहत शनिवार रात लुआंडा पहुंचीं. यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस अफ्रीकी देश की पहली राजकीय यात्रा है. राष्ट्रपति भवन के अनुसार यह ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा में प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में बोत्सवाना से चीतों को स्थानांतरित करने पर भी चर्चा शामिल है. विदेश मंत्रालय के अनुसार अंगोला में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने अंगोलाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. 11 नवंबर को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगी, अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी.

इससे पहले मई में लॉरेन्को ने राष्ट्रपति मुर्मू के निमंत्रण पर दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को अफ्रीकी देश की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था. इस बीच, 11 से 13 नवंबर तक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको के निमंत्रण पर बोत्सवाना की यात्रा करेंगी. इस दौरान वह बोत्सवाना नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी.

इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. वह बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा करेंगी.

हाल के वर्षों में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इसमें क्षमता निर्माण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऊर्जा परिवर्तन, खनिज और बहुपक्षीय सहयोग में सहयोग बढ़ रहा है. राष्ट्रपति की आगामी यात्रा से पूरे महाद्वीप में इन रणनीतिक और जन-केंद्रित साझेदारियों को और मजबूत करने की उम्मीद है.