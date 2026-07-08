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अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू किए हवाई हमले, तेल बिक्री की अनुमति भी रद्द की

ईरान के बंदर अब्बास के पास मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाज देखे गए. ( AP )

पोस्ट में कहा गया, 'अमेरिका जवाबी हमले कर रहा है क्योंकि ईरान ने तीन कमर्शियल जहाजों हमले किए जो होर्मुज से गुजर रहे थे.' इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आगे ईरान पर सीजफायर तोड़ने और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया. इसमें आगे कहा गया, 'ईरान का दिखाया गया हमला गैर-जरूरी, खतरनाक और सीजफायर का साफ उल्लंघन था.'

एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि मिलिट्री एक्शन का मकसद ईरान पर भारी कीमत चुकाना था. इसे उसने एक इंटरनेशनल वॉटरवे में कमर्शियल शिपिंग पर हमले बताया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, 'अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने ईरान के खिलाफ कई बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि एक इंटरनेशनल वॉटरवे में बेगुनाह आम लोगों वाले कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करने और हमला करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़े.' अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले तब हुए जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया.

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई हमले शुरू किए हैं.

अल जजीरा ने ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि दक्षिणी ईरान में सिरिक और केशम के पास कई धमाके सुने गए. अल जजीरा के मुताबिक ईरान की सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के पूरब और पश्चिम में भी धमाकों की खबर दी. अल जजीरा ने बताया कि ईरानी मीडिया ने कमर्शियल और मछली पकड़ने वाले घाटों पर प्रोजेक्टाइल लगने के बाद सिरिक पोर्ट पर कई धमाकों की भी खबर दी.

इस बीच अल जजीरा ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर ईरानी तेल की बिक्री को टारगेट करने वाले टेम्पररी बैन में छूट को रद्द करके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के आर्टिकल 10 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

एक बयान में मंत्रालय ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय के फैसले की निंदा की और इसे 18 जून को साइन किए गए मेमोरेंडम का साफ उल्लंघन बताया. रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि एग्रीमेंट साइन होने के 20 दिन से भी कम समय में उठाया गया यह कदम बुरी नीयत दिखाता है. साथ ही ये दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने वॉशिंगटन पर लेबनान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई के जरिए सीधे और परोक्ष बार-बार समझौता ज्ञापन के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री हमले वॉशिंगटन द्वारा ईरानी तेल पर टेम्पररी बैन में छूट रद्द करने के तुरंत बाद हुए. इससे तेहरान पर दबाव बढ़ गया क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध के आखिरी समाधान के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जून में जारी एक लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, जिससे ईरान को 21 अगस्त तक क्रूड ऑयल और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, बिक्री और डिलीवरी करने की इजाजत मिली थी.