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कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, लोग घरों से बाहर निकलने को हुए मजबूर

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. ( AP )

बोगोटा : लातिन अमेरिकी देश कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोगों को घबराहट में अपने घरों एवं इमारतों से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा. भूंकप के झटके पड़ोसी इक्वाडोर में भी महसूस किए गए.अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 7.4 होने की जानकारी दी. दोनों एजेंसियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से काफी नीचे था. क्या 115 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप?

ईएमएससी के मुताबिक, कोलंबिया में आए भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई और यह 115 किलोमीटर की गहराई में आया। दोनों एजेंसियों के अनुसार, भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार में था. यह इलाका कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है.