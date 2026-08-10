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कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, लोग घरों से बाहर निकलने को हुए मजबूर

कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए जाने पर लोगों घरों के बाहर निकल आए.

An earthquake of magnitude 7.4 struck Colombia.
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : August 10, 2026 at 7:39 PM IST

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बोगोटा : लातिन अमेरिकी देश कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोगों को घबराहट में अपने घरों एवं इमारतों से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा.

भूंकप के झटके पड़ोसी इक्वाडोर में भी महसूस किए गए.अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 7.4 होने की जानकारी दी. दोनों एजेंसियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से काफी नीचे था.

क्या 115 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप?
ईएमएससी के मुताबिक, कोलंबिया में आए भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई और यह 115 किलोमीटर की गहराई में आया। दोनों एजेंसियों के अनुसार, भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार में था. यह इलाका कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है.

भूकंप के झटकों की जानकारी कई इलाकों से सामने आई है. हालांकि, कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा ने भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.7 बताई है. दोनों एजेंसियों के शुरुआती आंकड़ों में भूकंप की तीव्रता को लेकर अंतर सामने आया है. अधिकारियों की ओर से तत्काल किसी तरह के नुकसान या लोगों के घायल होने की सूचना नहीं दी गई थी.

रिंग्स ऑफ फायर क्या है?
'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का फैला है. यह भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है. यह घोड़े के नाल की आकार का क्षेत्र है. यह करीब 40 हजार किलोमीटर लंबा है.

अमेरिका-कनाडा के पश्चिमी हिस्से और दक्षिण में चिली तक और रूस से इंडोनेशिया तक एक यू शेप का इलाका बनता है. पैसिफिक के इस इलाके को ही 'रिंग आफ फायर' कहा जाता है. इस इलाके में बड़े-बड़े भूकंप आते रहते हैं.

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