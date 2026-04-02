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इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, एक की मौत, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

By IANS 2 Min Read

जकार्ता: पूर्वी इंडोनेशिया में गुरुवार सुबह 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया. अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के चलते कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. इसके बाद एक अमेरिका के मॉनिटरिंग एजेंसी ने भूकंप के सेंटर के 1,000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक की सुनामी लहरों की आशंका के बारे में चेतावनी दी. हालांकि बाद में इस चेतावनी को वापस ले लिया गया. लोकल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसियों और इंडोनेशिया की सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ने अभी तक ऑफिशियल असेसमेंट जारी नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने कहा कि यह झटका सुबह-सुबह सुलावेसी और मालुकु आइलैंड ग्रुप के बीच मोलुक्का सागर में 35 किलोमीटर की कम गहराई पर आया. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह झटका जिसकी शुरुआत में तीव्रता 7.8 रिकॉर्ड किया गया था, लोकल टाइम के हिसाब से सुबह लगभग 6:48 बजे मोलुक्का सागर में आया. एक लोकल सर्च एंड रेस्क्यू अधिकारी के अनुसार नॉर्थ सुलावेसी प्रांत के मानाडो शहर में एक इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.