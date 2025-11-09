शक्तिशाली भूकंप से कांपा जापान, तीव्रता 6.7 रही, सुनामी की चेतावनी जारी
जापान के उत्तरी तट पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. उत्तरी तटीय क्षेत्र में 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.
Published : November 9, 2025 at 2:53 PM IST
टोक्यो: जापान के उत्तरी तट पर रविवार को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने बताया कि भूकंप इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी शुरुआती तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई. हालांकि, जापान के भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई.
जापान की मौसम एजेंसी ने उत्तरी तटीय क्षेत्र में 1 मीटर (3 फीट) तक की सुनामी की चेतावनी जारी की है. यानी भूकंप के कारण समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं.
BREAKING: A tsunami advisory was issued for Iwate Prefecture on Sunday evening following a magnitude 6.7 earthquake that struck off the coast. Waves of up to 1 meter are possible, according to the Japan Meteorological Agency. People are urged to stay away from the coast. pic.twitter.com/AeoD6pGxUv— The Japan Times (@japantimes) November 9, 2025
इवाते (Iwate) प्रांत के ओफुनाटो (Ofunato) शहर में तटीय क्षेत्रों के 2,825 घरों के 6,138 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश जारी किया गया.
जापानी दैनिक समाचार पत्र 'द जापान टाइम्स' ने एक्स पोस्ट में कहा, रविवार शाम 5 बजे (स्थानीय समय) तट पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद इवाते प्रांत के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है. इसलिए लोगों से समुद्र तट से दूर रहने का आग्रह किया गया है.
[17:03, 09 Nov. JST] #Earthquake Information— Japan Earthquakes (@quakes_jpn) November 9, 2025
Max Intensity: 4
Magnitude: 6.5
Depth: about 10km
Epicenter: Off the Coast of Sanriku
Tsunami: No threat of tsunami damage pic.twitter.com/dceLCRlVlS
मौसम एजेंसी के अनुसार, शाम 5:39 बजे इवाते के ओफुनाटो बंदरगाह में 10 सेंटीमीटर की सुनामी और शाम 5:52 बजे इवाते के कुजी बंदरगाह में 20 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई. शाम 5:12 बजे, एजेंसी ने बताया कि इवाते के तट से 70 किलोमीटर दूर एक कमजोर सुनामी देखी गई.
जापानी बुलेट ट्रेन पर भूकंप का असर
रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 5:03 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता मोरियोका शहर और इवाते के याहाबा कस्बे के साथ-साथ पड़ोसी मियागी प्रांत के वाकुया कस्बे में 4.0 मापी गई. पूर्वी जापान रेलवे ने कहा कि तोहोकू क्षेत्र में शिंकानसेन (जापानी बुलेट ट्रेन) की बिजली कुछ समय के लिए गुल हो गई. इसके कारण सेंडाइ तथा शिन-आओमोरी स्टेशनों के बीच बुलेट ट्रेन का परिचालन स्थगित करना पड़ा.
