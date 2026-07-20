भारतीय दूतावास ने ईरान को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, 'तेहरान यात्रा टालें, तुरंत देश छोड़ें'
भारतीय दूतावास ने ईरान के हालिया हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की. कहा जब तक सुरक्षा का माहौल बेहतर न हो जाए बचकर रहें.
By ANI
Published : July 20, 2026 at 7:13 AM IST
तेहरान: ईरान में भारतीय दूतावास ने रविवार को ईरान जाने की योजना बना रहे नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की. इसमें उनसे सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा टालने और ईरान में पहले से मौजूद भारतीयों से कुछ समय के लिए देश छोड़ने पर विचार करने का अनुरोध किया गया.
सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को एक पोस्ट में तेहरान में भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी. हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और संघर्ष के लेवल में बढ़ोतरी को देखते हुए, दूतावास ने अपनी रिवाइज्ड एडवाइजरी में कहा, 'जो भारतीय नागरिक किसी भी मकसद से ईरान जाने का सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए, जब तक कि सुरक्षा का माहौल बेहतर न हो जाए.
Advisory as on 19 July 2026. pic.twitter.com/6vYWY5esa2— India in Iran (@India_in_Iran) July 19, 2026
जो भारतीय पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध फ्लाइट ऑप्शन का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए.' इसमें आगे कहा गया कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रहना चाहते हैं, उन्हें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए.
एम्बेसी ने उनसे कहा कि वे हालात की पूरी जानकारी रखने के लिए खबरों पर ध्यान से नजर रखें, और देश के दक्षिणी तट जैसी ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी वाली जगहों पर जाने से बचें. पोस्ट में कहा गया, 'लोकल अधिकारियों के दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन किया जाना चाहिए.'
इसमें आगे कहा गया कि ईरान में मौजूद कोई भी भारतीय नागरिक जिसने अभी तक एम्बेसी के साथ अपनी डिटेल्स रजिस्टर नहीं की हैं, उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए, और आगे के अपडेट के लिए एम्बेसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए.
यह तब हुआ जब रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ गया. पूरे पश्चिम एशिया में नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गए. इसमें ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स पर अमेरिका के हमलों की खबर है, और तेहरान ने जवाब में वॉशिंगटन के साथियों पर ड्रोन से हमले किए.
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने कहा कि वह ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के डार्कहोविन में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रात भर हुए हमले की रिपोर्ट की जांच कर रही है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के डार्कहोविन में एक प्लान किए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट पर रात भर हुए हमले की रिपोर्ट की जांच कर रही है.
एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह जगह कंस्ट्रक्शन के शुरुआती स्टेज में है और जब आईएईए ने पिछली बार विजिट किया था, तब इसमें कोई न्यूक्लियर मटीरियल नहीं था.' यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने कहा कि रिपोर्ट किए गए हमले से कोई रेडियोलॉजिकल रिस्क नहीं माना जा रहा है.
एजेंसी ने कहा, 'हालांकि रिपोर्ट किए गए हमले से कोई रेडियोलॉजिकल रिस्क नहीं माना जा रहा है. डीजी राफेल मारियानो ग्रॉसी ने सभी न्यूक्लियर-रिलेटेड साइट्स के आस-पास मिलिट्री कंट्रोल की अपील दोहराई है.' उन्होंने कहा कि उसने ईरान से कॉन्टैक्ट किया है और जैसे ही और जानकारी मिलेगी, वह देगी.
ईरान ने बाद में दावा किया कि अमेरिका ने बन रहे डार्कहोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है. सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी के मुताबिक ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन (AEOI) ने कहा कि यह हमला लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 3:39 बजे हुआ.
ईरान ने यह भी दावा किया कि आईआरजीसी ने अहवाज के ऊपर एक यूएस एमक्यू -9 ड्रोन को रोककर उसे नष्ट कर दिया, जबकि सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने केशम आइलैंड पर अमेरिका के नए हवाई हमलों की खबर दी, जहाँ कम से कम दो धमाके सुने गए. नुकसान और हताहतों का अंदाज़ा लगाने के लिए इमरजेंसी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल टीमों को तैनात किया गया.
इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के एक और राउंड का ऐलान किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के डायरेक्शन में ईरान के खिलाफ हमलों का एक और राउंड पूरा कर लिया है.
सेंटकॉम के अनुसार ईरानी सैन्य क्षमताओं को और कम करने के लिए हमलों ने ईरानी तटीय निगरानी नेटवर्क, वायु रक्षा प्रणालियों, समुद्री संपत्तियों और मिसाइल और ड्रोन भंडारण सुविधाओं को लक्षित किया. कमांड ने यह भी कहा कि अमेरिकी बलों ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार आईआरजीसी कर्मियों पर हमला किया, यह कहते हुए कि ऑपरेशन का उद्देश्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बलों को तेजी से दंडित करना था, जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सेवा सदस्यों के खिलाफ हमले शुरू किए थे.
सेंटकॉम ने कहा कि हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक शिपिंग को धमकी देने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे और जोर देकर कहा कि अमेरिकी सेना अत्यधिक सतर्क, केंद्रित, घातक और तैयार है.