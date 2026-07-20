ETV Bharat / international

भारतीय दूतावास ने ईरान को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, 'तेहरान यात्रा टालें, तुरंत देश छोड़ें'

दक्षिणी ईरान के होर्मोजगान प्रांत में शनिवार को हुए हमले के बाद टूटे हुए पुल का हाल ( AP )

By ANI 5 Min Read

तेहरान: ईरान में भारतीय दूतावास ने रविवार को ईरान जाने की योजना बना रहे नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की. इसमें उनसे सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा टालने और ईरान में पहले से मौजूद भारतीयों से कुछ समय के लिए देश छोड़ने पर विचार करने का अनुरोध किया गया. सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को एक पोस्ट में तेहरान में भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी. हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और संघर्ष के लेवल में बढ़ोतरी को देखते हुए, दूतावास ने अपनी रिवाइज्ड एडवाइजरी में कहा, 'जो भारतीय नागरिक किसी भी मकसद से ईरान जाने का सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए, जब तक कि सुरक्षा का माहौल बेहतर न हो जाए. जो भारतीय पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध फ्लाइट ऑप्शन का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए.' इसमें आगे कहा गया कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रहना चाहते हैं, उन्हें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. एम्बेसी ने उनसे कहा कि वे हालात की पूरी जानकारी रखने के लिए खबरों पर ध्यान से नजर रखें, और देश के दक्षिणी तट जैसी ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी वाली जगहों पर जाने से बचें. पोस्ट में कहा गया, 'लोकल अधिकारियों के दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन किया जाना चाहिए.' इसमें आगे कहा गया कि ईरान में मौजूद कोई भी भारतीय नागरिक जिसने अभी तक एम्बेसी के साथ अपनी डिटेल्स रजिस्टर नहीं की हैं, उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए, और आगे के अपडेट के लिए एम्बेसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए.

यह तब हुआ जब रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ गया. पूरे पश्चिम एशिया में नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गए. इसमें ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स पर अमेरिका के हमलों की खबर है, और तेहरान ने जवाब में वॉशिंगटन के साथियों पर ड्रोन से हमले किए. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने कहा कि वह ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के डार्कहोविन में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रात भर हुए हमले की रिपोर्ट की जांच कर रही है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के डार्कहोविन में एक प्लान किए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट पर रात भर हुए हमले की रिपोर्ट की जांच कर रही है.