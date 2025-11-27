80 पत्रकारों के 'बेड़े' के साथ पोप निकल रहे अपनी पहली विदेश यात्रा पर, 6 दिवसीय यात्रा में तुर्की में एर्दोगन से भी मिलेंगे
By AFP
Published : November 27, 2025 at 1:51 PM IST
वेटिकन सिटी: पोप लियो XIV गुरुवार को अपने कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की जा रहे हैं. इस दौरे में वे राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात करेंगे. यह दौरा वहां गंभीर तनाव के बीच हो रहा है.
इस ट्रिप में लेबनान का दूसरा हिस्सा भी शामिल है, जो तुर्की की राजधानी अंकारा से शुरू होगी, जहां पहले अमेरिकी पोप के आज दोपहर बाद पहुंचने की उम्मीद है. वहां वे अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और डिप्लोमैटिक कोर को संबोधित करेंगे और शाम को इस्तांबुल के लिए रवाना होंगे. लियो के विदेश में पहले कदमों पर दुनिया भर की मीडिया नजर रखेगी. पोप के पैपल प्लेन में 80 से ज़्यादा पत्रकार उनके साथ होंगे.
इस साल मई में दुनिया के एक अरब 40 करोड़ कैथोलिक लोगों के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद से, पोप ने मीडिया को संभालने में खुद को माहिर दिखाया है, वे हर हफ़्ते रिपोर्टरों से बात करते हैं.
ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की अपनी इच्छा के संकेत में लियो, ट्रिप के दौरान अपने सभी भाषण इंग्लिश में देंगे, जो उनकी अपनी भाषा है, न कि इटैलियन में, जो वे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं.
तुर्की में उनके पहले भाषण में इस्लाम के साथ बातचीत पर फोकस होने की उम्मीद है. एक ऐसे देश में, जहां ईसाई 86 मिलियन लोगों में से सिर्फ 0.1 प्रतिशत हैं. इनमें से ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं.
संघर्ष से जूझ रहे मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर, पोप, जिन्होंने अपने चुनाव के समय "बिना हथियार और बिना हथियार वाली" शांति की अपील की थी, उनसे उम्मीद है कि वे इस इलाके को परेशान करने वाले संकटों को सुलझाएंगे.
लेकिन अंकारा के बड़े प्रेसिडेंशियल पैलेस की ऊंची इमारतों के बीच, अगर लियो-14 ह्यूमन राइट्स के सेंसिटिव मुद्दे, एर्दोगन के विरोधियों की गिरफ्तारी की लहर, या तुर्की के ईसाइयों की स्थिति, जो असमानता और बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, को सुलझाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें सावधानी से कदम उठाने होंगे.
तुर्की में धार्मिक राष्ट्रवाद के बढ़ने और 2020 में हागिया सोफिया, जो 1,000 से ज़्यादा सालों से एक चर्च है. को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने के बावजूद, वेटिकन अंकारा के साथ बातचीत बनाए रखना चाहता है. इसे इस इलाके में शांति की कोशिशों के लिए एक अहम खिलाड़ी माना जाता है.
'एकता को बढ़ावा देना': अधिकारियों के मुताबिक, होली सी ने 2.5 मिलियन से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तुर्की की कोशिशों को भी माना है. शरणार्थियों और प्रवासियों के मामले में, लियो अपने पहले के राष्ट्रपति फ्रांसिस के नक्शेकदम पर चले हैं. इसके साथ ही हाल ही में उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा प्रवासियों के साथ "बहुत अपमानजनक" बर्ताव की आलोचना की थी.
अंकारा में, लियो, गुरुवार को मॉडर्न तुर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क को समर्पित मकबरे पर भी श्रद्धांजलि देंगे, जो एक नेशनल पवित्र जगह है, जो सेक्युलर रिपब्लिक की निशानी है.
शुक्रवार का कैलेंडर इजनिक में निकिया की पहली काउंसिल की 1,700वीं सालगिरह के जश्न के साथ ज़्यादा धार्मिक पहलू लेगा. यह साल 325 में बिशपों की एक सभा थी, जिसके नतीजे में एक पंथ, या विश्वास का बयान बना, जो आज भी ईसाई धर्म के लिए सेंट्रल है.
कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रिआर्क, दुनिया के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लीडर, बार्थोलोम्यू I के बुलावे पर, लियो इजनिक झील के किनारे एक प्रार्थना में हिस्सा लेंगे. इसमें पहले पूर्व पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले थे, जिनकी अप्रैल में मौत हो गई थी.
लियो ने मंगलवार देर रात पत्रकारों से कहा, "बार्थोलोम्यू और मैं पहले भी कई बार मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कि यह सभी ईसाइयों के बीच एकता को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा मौका होगा." कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई 1054 में हुए झगड़े के बाद से बंटे हुए हैं.
कैथोलिक चर्च के हेड के तौर पर पोप की यूनिवर्सल अथॉरिटी को मानते हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स ईसाई अपने लीडरों के साथ लोकल चर्चों में ऑर्गनाइज़्ड हैं.
लियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब ऑर्थोडॉक्स दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बंटी हुई दिख रही है, यूक्रेन में युद्ध ने मॉस्को और कॉन्स्टेंटिनोपल पैट्रिआर्केट्स के बीच फूट को और तेज कर दिया है.
पोप तुर्की का दौरा करने वाले पांचवें पोप हैं, इससे पहले 1967 में पॉल VI, 1979 में जॉन पॉल II, 2006 में बेनेडिक्ट XVI और 2014 में फ्रांसिस तुर्की आए थे.
रविवार को, लियो धार्मिक रूप से अलग-अलग तरह के लोगों वाले लेबनान जाएंगे, जो 2019 से एक बहुत बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और सीजफायर के बावजूद हाल के दिनों में इजराइल द्वारा बार-बार बमबारी का निशाना बना है.
