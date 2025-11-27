ETV Bharat / international

80 पत्रकारों के 'बेड़े' के साथ पोप निकल रहे अपनी पहली विदेश यात्रा पर, 6 दिवसीय यात्रा में तुर्की में एर्दोगन से भी मिलेंगे

पोप लियो XIV बुधवार को वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वॉयर में अपनी साप्ताहिक आम सभा के दौरान अपना भाषण देते हुए. ( AP )

वेटिकन सिटी: पोप लियो XIV गुरुवार को अपने कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की जा रहे हैं. इस दौरे में वे राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात करेंगे. यह दौरा वहां गंभीर तनाव के बीच हो रहा है.

इस ट्रिप में लेबनान का दूसरा हिस्सा भी शामिल है, जो तुर्की की राजधानी अंकारा से शुरू होगी, जहां पहले अमेरिकी पोप के आज दोपहर बाद पहुंचने की उम्मीद है. वहां वे अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और डिप्लोमैटिक कोर को संबोधित करेंगे और शाम को इस्तांबुल के लिए रवाना होंगे. लियो के विदेश में पहले कदमों पर दुनिया भर की मीडिया नजर रखेगी. पोप के पैपल प्लेन में 80 से ज़्यादा पत्रकार उनके साथ होंगे.

इस साल मई में दुनिया के एक अरब 40 करोड़ कैथोलिक लोगों के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद से, पोप ने मीडिया को संभालने में खुद को माहिर दिखाया है, वे हर हफ़्ते रिपोर्टरों से बात करते हैं.

ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की अपनी इच्छा के संकेत में लियो, ट्रिप के दौरान अपने सभी भाषण इंग्लिश में देंगे, जो उनकी अपनी भाषा है, न कि इटैलियन में, जो वे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं.

तुर्की में उनके पहले भाषण में इस्लाम के साथ बातचीत पर फोकस होने की उम्मीद है. एक ऐसे देश में, जहां ईसाई 86 मिलियन लोगों में से सिर्फ 0.1 प्रतिशत हैं. इनमें से ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं.

संघर्ष से जूझ रहे मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर, पोप, जिन्होंने अपने चुनाव के समय "बिना हथियार और बिना हथियार वाली" शांति की अपील की थी, उनसे उम्मीद है कि वे इस इलाके को परेशान करने वाले संकटों को सुलझाएंगे.

लेकिन अंकारा के बड़े प्रेसिडेंशियल पैलेस की ऊंची इमारतों के बीच, अगर लियो-14 ह्यूमन राइट्स के सेंसिटिव मुद्दे, एर्दोगन के विरोधियों की गिरफ्तारी की लहर, या तुर्की के ईसाइयों की स्थिति, जो असमानता और बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, को सुलझाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें सावधानी से कदम उठाने होंगे.

तुर्की में धार्मिक राष्ट्रवाद के बढ़ने और 2020 में हागिया सोफिया, जो 1,000 से ज़्यादा सालों से एक चर्च है. को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने के बावजूद, वेटिकन अंकारा के साथ बातचीत बनाए रखना चाहता है. इसे इस इलाके में शांति की कोशिशों के लिए एक अहम खिलाड़ी माना जाता है.

'एकता को बढ़ावा देना': अधिकारियों के मुताबिक, होली सी ने 2.5 मिलियन से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तुर्की की कोशिशों को भी माना है. शरणार्थियों और प्रवासियों के मामले में, लियो अपने पहले के राष्ट्रपति फ्रांसिस के नक्शेकदम पर चले हैं. इसके साथ ही हाल ही में उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा प्रवासियों के साथ "बहुत अपमानजनक" बर्ताव की आलोचना की थी.