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पोप लियो ने ईरान युद्ध संबंधी अपने शांति संदेश की आलोचना के बाद ट्रंप पर पलटवार किया

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और पोप के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. ट्रंप के बयान के बाद पोप ने जवाब दिया है.

Pope Leo and US President Donald Trump
पोप लियो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (file photo-AP)
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By AP (Associated Press)

Published : April 13, 2026 at 4:43 PM IST

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पापल विमान से : पोप लियो चौदहवें ने ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल युद्ध संबंधी अपने शांति संदेश की अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वेटिकन की शांति और सुलह की अपील ‘बाइबिल के पवित्र उपदेशों’ में निहित है, और वह डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से नहीं डरते.

लियो ने पोप के विमान में एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप द्वारा की गई आलोचना ‘बाइबिल के पवित्र उपदेशों’ को न समझने की वजह से है.

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उस कार्य को जारी रखूंगा जिसे मैं आज दुनिया में चर्च का मिशन मानता हूं.’’

पापल विमान पोप की यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान है. अमेरिकी मूल के पहले पोप ने इस बात पर जोर दिया कि शांति के लिए सामान्य अपील और विश्व में ईरान तथा अन्य जगहों पर युद्ध को बढ़ावा देकर ‘‘सर्वाधिक शक्तिशाली होने के भ्रम’’ की निंदा करके उन्होंने ट्रंप या किसी अन्य पर सीधा हमला नहीं किया है.

बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्मे पोप लियो 14वें पर असाधारण रूप से निशाना साधते हुए रविवार रात कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पोप ‘‘बहुत अच्छा काम’’ कर रहे हैं और ‘‘वे बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं’’. उन्हें ‘‘कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए.’’

फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अमेरिकी मूल के पहले पोप-लियो की कड़ी आलोचना की और विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी ये सिलसिला जारी रखा.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पोप लियो का प्रशंसक नहीं हूं.’’ ट्रंप ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब लियो ने सप्ताहांत में संकेत दिया था कि ‘‘सर्वशक्तिमान होने का भ्रम’’ ईरान में अमेरिका-इजराइल युद्ध को हवा दे रहा है.

पोप और राष्ट्रपति के विचारों में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन किसी पोप का किसी अमेरिकी नेता की सीधे आलोचना करना असामान्य है और इसके बाद दी गई ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं है.

राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘‘पोप लियो अपराध के मामले में ‘कमजोर’ हैं और विदेश नीति के लिए बहुत खराब हैं.’’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो कहता हो कि परमाणु हथियार रखना ठीक है.’’ इसके बाद ट्रंप ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें ये संकेत दिया गया कि उनके पास ईसा मसीह जैसी चमत्कारी शक्ति है.

बाइबिल शैली का चोगा पहने ट्रंप बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति पर हाथ रखे दिख रहे हैं और उनकी उंगलियों से रोशनी निकलती नजर आ रही है. वहीं एक सैनिक, एक नर्स, प्रार्थना करती एक महिला और बेसबॉल टोपी पहना दाढ़ी वाला एक व्यक्ति उन्हें प्रशंसा से देख रहे हैं. ऊपर आकाश में चीलें, एक अमेरिकी झंडा और धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही हैं.

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