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पोप लियो ने ईरान युद्ध संबंधी अपने शांति संदेश की आलोचना के बाद ट्रंप पर पलटवार किया

पोप लियो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( file photo-AP )

पापल विमान से : पोप लियो चौदहवें ने ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल युद्ध संबंधी अपने शांति संदेश की अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वेटिकन की शांति और सुलह की अपील ‘बाइबिल के पवित्र उपदेशों’ में निहित है, और वह डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से नहीं डरते. लियो ने पोप के विमान में एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप द्वारा की गई आलोचना ‘बाइबिल के पवित्र उपदेशों’ को न समझने की वजह से है. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उस कार्य को जारी रखूंगा जिसे मैं आज दुनिया में चर्च का मिशन मानता हूं.’’ पापल विमान पोप की यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान है. अमेरिकी मूल के पहले पोप ने इस बात पर जोर दिया कि शांति के लिए सामान्य अपील और विश्व में ईरान तथा अन्य जगहों पर युद्ध को बढ़ावा देकर ‘‘सर्वाधिक शक्तिशाली होने के भ्रम’’ की निंदा करके उन्होंने ट्रंप या किसी अन्य पर सीधा हमला नहीं किया है. बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्मे पोप लियो 14वें पर असाधारण रूप से निशाना साधते हुए रविवार रात कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पोप ‘‘बहुत अच्छा काम’’ कर रहे हैं और ‘‘वे बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं’’. उन्हें ‘‘कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए.’’