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पीओके में आज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की अपील

रावलकोट: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए. इस दौरान एडवोकेट मेहरा ख्वाजा ने बेगुनाह नागरिकों की बेरहमी से हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना की आलोचना की और दुनिया भर के लोगों से पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की. ​

​एक वीडियो में बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए ख्वाजा ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सेना को किसी को मारने का अधिकार देता हो. उन्होंने लीडरशिप की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनमें मतलब की बातचीत करने की काबिलियत नहीं है.

ख्वाजा ने ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी लोगों से भी अपील की कि वे 5 जुलाई को एक बड़ा प्रोटेस्ट करें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान पाकिस्तान की हरकतों की ओर खींचा जा सके. उन्होंने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और कहा कि जिन लोगों ने ये जुर्म किए हैं, उनके हाथ खून से रंगे हैं. अपनी बातों में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया कि वह इलाके के रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अब अपने ही लोगों की शिकायतें सुनने के बजाय उन्हें मार रहा है. उन्होंने कई शहरों के लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की और उनसे दुकानें और चौक पूरी तरह बंद करने को कहा. उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई.

उन्होंने अपने भाषण में बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना पर जमकर हमला बोला, इस बात पर दुख जताया कि बुनियादी सुविधाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इस बीच, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (PoJK) के लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर बेरहमी से कार्रवाई का खुलासा किया है.

इस वीडियो में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के एक मुख्य सदस्य सरदार अमन खान का पीओजेक के लोगों और कश्मीर, लद्दाख, पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए 5 जुलाई को उनके विरोध प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन करने का संदेश है. पूरे पीओजेके में विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है. वीडियो में सरदार अमन खान ने कहा, 'इस संदेश के जरिए, मैं कश्मीर घाटी के लोगों, खासकर श्रीनगर के लोगों को संबोधित कर रहा हूं.

बारामूला और आस-पास के सभी जिलों के लोगों के लिए, पुंछ और मेंढर के लोगों के लिए, हम राजौरी, जम्मू, लद्दाख, कारगिल, गिलगित बाल्टिस्तान और पूरे राज्य के लोगों को संबोधित कर रहे हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर (PoJK) को अब लगभग एक महीना हो गया है, जब से यह दबाव और ज़ुल्म झेल रहा है.

अपने बुनियादी हक की मांग करने पर यहां के लोगों पर जुल्म, नाइंसाफी, कत्लेआम और मिलिट्री हमला अपने चरम पर पहुंच गया है. इस बहुत मुश्किल दौर में, हमारे खाने-पीने के रास्ते बंद हैं, हमारी दवाइयों के रास्ते बंद हैं. सांस लेने पर भी यहां के शासक और सेनाएं इतने गुस्से में हैं, सवाल कर रहे हैं कि यहां के लोग सांस क्यों ले रहे हैं.

मुश्किल के इस समय में हम सभी लोगों से, बॉर्डर पार के लोगों से, और खासकर पुंछ, मेंढर, राजौरी, जम्मू, घाटी, लद्दाख और कारगिल के लोगों से अपील करते हैं. हमने 5 जुलाई को एक प्रोटेस्ट ऑर्गनाइज किया है, और हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है. जरूर, आपको बाहर आना चाहिए, हमारे हक के लिए बोलना चाहिए और इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए.'