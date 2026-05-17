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प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजा गया

स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और क्राउन प्रिंसेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से सम्मानित किया.

PM Modi was awarded the prestigious 'Royal Order of the Polar Star' in Sweden.
पीएम मोदी को स्‍वीडन में मशहूर 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजा गया (PTI video screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 10:28 PM IST

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गोथेनबर्ग (स्वीडन) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ से सम्मानित किया गया. यह देश द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है.

रविवार 17 मई को स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और क्राउन प्रिंसेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया. यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' सम्मान की स्थापना 1748 में की गई थी और इसका उद्देश्य स्वीडन के हितों के लिए व्यक्तिगत प्रयासों (विशेष रूप से सार्वजनिक गतिविधियों के क्षेत्र में, साथ ही सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों के सफल निष्पादन को) को मान्यता देना है

मोदी रविवार को दो दिन के दौरे पर स्वीडन पहुंचे. गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर उनके स्वीडिश काउंटरपार्ट, उल्फ क्रिस्टरसन ने उनका स्वागत किया.

ग्लोबल अवॉर्ड के साथ नया इतिहास
इस शाही सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो इतिहास में दर्ज हो गया है. पीएम मोदी के कार्यकाल का यह 31वां बड़ा वैश्विक (ग्लोबल) सम्मान है. यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. इससे पहले उन्हें अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, और भूटान जैसे दर्जनों देशों के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है. यह इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी की कूटनीति का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है.

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित व्यापक वार्ता की. दोनों पक्षों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशे.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वीडन, प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने किया भव्य स्वागत

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