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प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजा गया

पीएम मोदी को स्‍वीडन में मशहूर 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजा गया ( PTI video screenshot )

गोथेनबर्ग (स्वीडन) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ से सम्मानित किया गया. यह देश द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. रविवार 17 मई को स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और क्राउन प्रिंसेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया. यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' सम्मान की स्थापना 1748 में की गई थी और इसका उद्देश्य स्वीडन के हितों के लिए व्यक्तिगत प्रयासों (विशेष रूप से सार्वजनिक गतिविधियों के क्षेत्र में, साथ ही सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों के सफल निष्पादन को) को मान्यता देना है