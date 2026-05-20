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PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी, इटली की पीएम ने शेयर किया वीडियो

PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी ( IANS )

रोम (इटली) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इटली के दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास तोहफे के रूप में मेलोडी टॉफी गिफ्ट की. मेलोनी ने इसका वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है. इस वीडियो में पीएम मोदी, मेलोनी को भारत में मशहूर मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट देते दिखाई पड़ रहे हैं. वहीं पैकेट लेते समय मेलोनी ने कहा- पीएम मोदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इस पर मोदी कहते हैं, मेलोडी. इसके साथ ही मेलोनी और पीएम मोदी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं. बता दें कि मेलोडी टॉफी पारले का प्रोडक्ट है और यह भारत में काफी लोकप्रिय है. विशेष रूप से बच्चे इस टॉफी को बहुत पसंद करते हैं और ये उनकी बर्थडे पार्टियों का हिस्सा होती है.