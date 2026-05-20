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PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी, इटली की पीएम ने शेयर किया वीडियो

इटली दौरे में पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की है. मेलोनी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर शुक्रिया कहा है.

पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी
PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 12:43 PM IST

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रोम (इटली) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इटली के दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास तोहफे के रूप में मेलोडी टॉफी गिफ्ट की. मेलोनी ने इसका वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है. इस वीडियो में पीएम मोदी, मेलोनी को भारत में मशहूर मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट देते दिखाई पड़ रहे हैं. वहीं पैकेट लेते समय मेलोनी ने कहा- पीएम मोदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इस पर मोदी कहते हैं, मेलोडी. इसके साथ ही मेलोनी और पीएम मोदी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं.

बता दें कि मेलोडी टॉफी पारले का प्रोडक्ट है और यह भारत में काफी लोकप्रिय है. विशेष रूप से बच्चे इस टॉफी को बहुत पसंद करते हैं और ये उनकी बर्थडे पार्टियों का हिस्सा होती है.

इटली दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के तहत कल इटली पहुंचे थे. इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था. दोनों नेताओं की मुलाकात इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में है. रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने साथ में डिनर किया और इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम का भी दौरा किया.

द्विपक्षीय वार्ता से पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया था. साथ ही उन्हें ऐतिहासिक कोलोसियम का भ्रमण भी कराया. दोनों नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बातचीत का मकसद भारत-इटली संबंधों को और मजबूत करना है. प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक की पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे. इससे पहले वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा पर थे.

ये भी पढ़ें- 'रोम में स्वागत है, मेरे दोस्त!', पीएम मोदी के इटली पहुंचने पर मेलोनी ने साझा की तस्वीर

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