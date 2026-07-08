प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे
पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. इस दौरान वे अपने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे.
By PTI
Published : July 8, 2026 at 8:51 PM IST
मेलबर्न : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे साथ ही भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे.
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के तुरंत बाद ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गया हूं. यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊर्जा प्रदान करेगी.’’
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne, Australia.— ANI (@ANI) July 8, 2026
PM is on a three-nation visit to Indonesia, Australia, and New Zealand.
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/ydsq052L3W
उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं. मोदी ने कहा, ‘‘मुझे भारतीय प्रवासी समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.’’
Landed in Melbourne, Australia. This visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. I look forward to the talks with Prime Minister Albanese. I will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora which is an important pillar of… pic.twitter.com/Qu8BeAAeGm— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में गर्मजोशी से स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कर आपसी हित के सभी क्षेत्रों में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे.’’
VIDEO | Melbourne, Australia: Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from members of the Indian community on his arrival in Australia.— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/pjktLzSB4s
नई दिल्ली से रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगी.
उन्होंने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ अपनी बातचीत में मैं रक्षा और सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा और आवागमन तथा लोगों के बीच संबंधों वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाऊंगा.’’
VIDEO | Melbourne, Australia: Prime Minister Narendra Modi receives a rousing welcome from the Indian diaspora on his arrival, with a cultural performance featuring the tabla and other Indian musical instruments.— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available PTI Videos -… pic.twitter.com/UV6c82g0NH
प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं. उन्होंने इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता की, जिसके बाद दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
विशेष मित्रता के संकेत के रूप में राष्ट्रपति सुबियांतो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे तक विदा करने पहुंचे.
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