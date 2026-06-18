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आप इस शहर को नए रंगों से भरते हैं: पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले प्रधानमंत्री मोदी

पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं.

PM Narendra Modi addresses members of Indian diaspora in Paris
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 10:13 PM IST

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पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी और रंगों का शहर है. यहां विचार हैं और इनोवेशन के लिए प्रेरणा है.

पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी, जो भारत के अलग-अलग राज्यों से आते हैं, इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं. आप इसे नए रंगों से भरते हैं. कुछ तमिल हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ मराठी हैं, और कुछ बंगाली हैं. भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां किया गया है."

उन्होंने कहा, "जब मैं 14 जून को नीस शहर (Nice) पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में हिस्सा लिया. आज, जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भारत कनेक्ट प्रोग्राम (Bharat Connect program) में आ गया हूं. जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस रिश्ते को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है. मैं आपके लिए 1.4 बिलियन भारतीय नागरिकों की शुभकामनाएं लाया हूं. इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं."

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