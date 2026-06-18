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आप इस शहर को नए रंगों से भरते हैं: पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी और रंगों का शहर है. यहां विचार हैं और इनोवेशन के लिए प्रेरणा है. पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी, जो भारत के अलग-अलग राज्यों से आते हैं, इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं. आप इसे नए रंगों से भरते हैं. कुछ तमिल हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ मराठी हैं, और कुछ बंगाली हैं. भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां किया गया है."