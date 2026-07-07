राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा- उनमें भारत का DNA, पीएम मोदी बोले- आप ने भारतीयों के दिलों को छू लिया
पीएम मोदी ने कहा कि यहां हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता स्पष्ट रूप से दिखाई दी.
Published : July 7, 2026 at 8:12 PM IST
जकार्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया और भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों का प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यताओं का रिश्ता है. साम्राज्य बने और गिरे, और दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच यह हमेशा रहने वाला रिश्ता बना रहा. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.
पीएम मोदी ने कहा, "आज राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने कहा कि उनमें भारत का डीएनए है. आपके इस वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया. ये डीएनए आपसी विश्वास से बना है, साझी विरासत से बना है, साझा स्मृतियों से बना है. भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है. इंडोनेशिया हो या भारत... हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं. हमारे पास न रूकने का मौका है, न थमने का."
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, " mr president, you said it back then, and you have said it again today. you also mentioned at that time that you possess india's dna. i observed that it was precisely that remark which drew… pic.twitter.com/MrPEK9cDl1— ANI (@ANI) July 7, 2026
उन्होंने कहा, "यहां मैं जहां-जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता स्पष्ट रूप से दिखाई दी. मैंने देखा कि यहां भारत का गाना 'कुछ कुछ होता है...' बहुत ही लोकप्रिय है. आज मैंने राष्ट्रपति प्रबोवो से इस पर कहा कि जब भारत-इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है. आज मुझे सुबह ही इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला. इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान... ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है. ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है.
पीएम मोदी ने कहा कि चाहे महानदी पर केले की छाल से बनी छोटी नावों को तैराने की परंपरा हो, वायांग कुलित के जरिये महाभारत का मंचन हो, या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा भारत और इंडोनेशिया के बीच हमेशा रहने वाले सांस्कृतिक संबंध को दिखाती है. इस रिश्ते का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही समृद्ध भी है.
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, " ...india and indonesia are close not only at heart but are also immediate neighbours geographically. the distance between india's great nicobar island and indonesia's aceh is approximately… pic.twitter.com/6VGHgPSsEV— ANI (@ANI) July 7, 2026
उन्होंने कहा कि आज कल दुनिया में फुटबॉल फीवर (फुटबॉल खेल के प्रति दीवानगी) चल रहा है. यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है. आप सभी वो ऊर्जा, वो जोश... यहां भी लेकर आए हैं, और दिखाई दे रहा है. एक अजब संयोग बना है कि जब भी मैं इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है. लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच हैं. आज का ये आयोजन भव्य भारत की जीती-जागती तस्वीर बने हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था... दुनिया के विकास को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी. जब पश्चिम एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था थमी नहीं.
उन्होंने आगे कहा, "ये गति, ये प्रगति... ऐसे ही नहीं आई है. भारत ने एक के बाद एक सुधार किए हैं, हमने लगातार काम किया है... इसलिए आज देश में बदलाव हो रहा है. रिफॉर्म्स, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म... इस मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं. भारत के विकास में जो स्पीड और स्केल है... उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा... 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं और सपने गतिमान हैं."
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है. ये है डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). ये ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था है, जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है. बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपये लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं. जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है.
उन्होंने कहा कि ऊर्जा से लेकर संपर्क और चिप निर्माण तक... भारत रुकने वाला नहीं है. आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा है, बल्कि हर मित्र देशों के सपनों के साथ है. भारत सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर चलता है.
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