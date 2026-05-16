पीएम मोदी का UAE दौरा; 4 घंटे का ठहराव, 7 समझौते, पेट्रोल-डीजल LPG की सप्लाई चेन होगी मजबूत, भारत में 47 हजार करोड़ का निवेश
छोटी सी मुलाकात में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने रक्षा, ऊर्जा, इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
Published : May 16, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 2:57 PM IST
PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) के अपने छोटे से दौरे पर बड़ा काम किया है. छोटा दौरा इसलिए क्योंकि मोदी यूएई में सिर्फ 4 घंटे ही रुके. शुक्रवार की सुबह साढ़े 8 बजे विशेष विमान से मोदी यूएई के लिए उड़े और दोपहर करीब 12 बजे (भारतीय समयानुसार) वहां पहुंच गए.
यहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान (UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan) के साथ मुलाकात की. इस छोटी सी मुलाकात में मोदी और नाहयान ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इसमें रक्षा, ऊर्जा और इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौते शामिल हैं. आईए, जानते हैं कि किन-किन मुद्दों पर यूएई और भारत में बात हुई. इनसे भारत को कितना फायदा मिलेगा.
भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ेगा: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) को लेकर पीएम मोदी ने यूएई के साथ समझौता किया है. कच्चे तेल के वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और मौजूदा मिडिल ईस्ट-पश्चिम एशिया तनावों के कारण सप्लाई में आ रही रुकावटों के बीच ये समझौता काफी अहम माना जा रहा है. यह भारत के लिए ऊर्जा की सरल आपूर्ति सुनिश्चित करता है.
أجريتُ مباحثاتٍ ممتازة مع أخي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ حيث جددتُ التأكيد على إدانتنا للهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات. كما أعربتُ عن تقديري لما يتحلى به أخي من قيادةٍ وشجاعةٍ وحكمة، وهي خصالٌ تجلّت بوضوحٍ طوال هذه الفترة. وعبرتُ… pic.twitter.com/gLYFz69Leh— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
इस समझौते में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) भारत के भूमिगत भंडारों में अपना तेल जमा करेगी. ऐसा करने वाली ये दुनिया में पहली कंपनी होगी. इससे यूएई को उसकी बढ़ी हुई कच्चे तेल उत्पादन क्षमता के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा. साथ ही भारत का रणनीतिक तेल भंडार बढ़ेगा. इसे करीब 5.5 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाने की योजना है.
यूएई भारत में खोलेगा 30 मिलियन बैरल तेल का समंदर: 30 मिलियन बैरल तेल भारत के मंगलोर या पादुर जैसे रिजर्व्स में सुरक्षित रहेगा. इससे होगा ये कि अगर अरब सागर में तेल के जहाजों की आवाजाही रुक भी जाए, तो भारत के पास बैकअप रहेगा. इसके अलावा मंगलौर और पादुरो के अलावा नई जगहों की पहचान भी की जा रही है, जिनमें ओडिशा का चंडीखोल भी शामिल है. समझौते के तहत यूएई के फुजैरा स्थित भंडार में भी भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी.
यूएई से भारत को मिलेगा सस्ता तेल: OPEC, जो तेल उत्पादक देशों का संघ है, उससे एक मई को यूएई अलग हो गया था. इसके बाद यूएई अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन कर सकेगा. जबकि, पहले OPEC जितना कहता था उतना ही उत्पादन किया जाता था. यूएई क्षमता होने के बाद भी OPEC के निर्देशों के चलते कम उत्पादन कर रहा था. लेकिन, जब वह OPEC से अलग हो गया है तो वह अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर सकेगा. जिससे वैश्विक बाजार में वह अपना तेल ज्यादा भेज पाएगा और उसके मुनाफा भी अधिक मिलेगा. अपने क्रूड ऑयल का रेट भी कम कर सकता है. यानी, भारत समेत अन्य देशों को यूएई सस्ता तेल उपलब्ध कराएगा.
युद्ध की स्थिति में भी नहीं रुकेगी एलपीजी की सप्लाई: रसोई गैस (LPG) की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने यूएई के साथ एक अहम समझौता किया है. इसके तहत भारत को स्थिर और दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी. दरअसल, वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है. इस समझौते से इसी प्रभाव को कम करने की कोशिश होगी.
यह समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) और एडीएनओसी के बीच हुआ है. बता दें कि भारत की घरेलू एलपीजी जरूरत का करीब 40% हिस्सा यूएई से आता है. इस समझौते के बाद यूएई से प्राथमिकता के आधार पर ईंधन की आपूर्ति होगी. भारत में एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी.
यूएई-भारत मिलकर बनाएंगे आधुनिक सैन्य हथियार: पीएम मोदी ने यूएई के साथ रक्षा निर्माण, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के विस्तार के लिए 'रणनीतिक रक्षा साझेदारी' (Strategic Defence Partnership) का फ्रेमवर्क भी तैयार किया. यह समझौता सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर उन्नत रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास की राह पर ले जाता है.
Substantive outcomes, which will add vigour to the India-UAE friendship. https://t.co/e3RAsm1tw6— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
साथ ही सह-उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद-रोधी सहयोग को भी मजबूती प्रदान करता है. समझौते के तहत दोनों देश रक्षा उद्योग सहयोग को और गहरा करने के साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा और सुरक्षित संचार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.
यूएई के सहयोग से भारत गुजरात में बनाएगा शिप रिपेयरिंग क्लस्टर: गुजरात के वाडिनार (Vadinar) में जहाज मरम्मत (Ship Repair) क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है. इससे भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी. साथ ही जहाजों की मरम्मत के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को समर्थन मिलेगा.
शिप निर्माण और मरम्मत का ग्लोबल हब बनेगा इंडिया: भारत और यूएई के बीच मैरीटाइम कार्यबल के कौशल विकास के लिए भी डील हुई है. समझौते पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (दुबई) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिपबिल्डिंग (CEMS) ने हस्ताक्षर किए. डील का उद्देश्य कुशल समुद्री कार्यबल को मोबेलाइज करना, प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार देना रहेगा.
इसके तहत जहाज निर्माण और मरम्मत के क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल भारत को कुशल जहाज निर्माण और मरम्मत पेशेवरों के लिए एक ग्लोबल हब (वैश्विक केंद्र) बनाने में मददगार होगी. इसके साथ ही यह डील भारत के 'स्किल इंडिया मिशन' के लक्ष्यों के साथ वैश्विक समुद्री उद्योग के लिए एक भविष्य तैयार करने में सहायक होगी.
भारत की AI कंप्यूटिंग को मिलेगी गति: भारत के CDAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) और यूएई की प्रमुख टेक कंपनी G42 के बीच 8 एक्साफ्लॉप (8 Exaflop) की क्षमता वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुपरकंप्यूटर क्लस्टर तैयार करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है. जो भारत में स्वदेशी एआई कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और अनुसंधान को गति देने के लिए किया गया है.
AI सुपरकंप्यूटर क्लस्टर में 64 सेरेब्रस सीएस-3 (Cerebras CS-3) सिस्टम तैनात किए जाएंगे, जो बड़े एआई मॉडल्स को तेज गति से प्रशिक्षित और संचालित करने में सक्षम होंगे. इसके जरिए भारतीय डेवलपर्स, शोधकर्ताओं और एआई स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही इसके जरिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार एआई मॉडल तैयार किए जा सकेंगे.
भारत में 47 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा यूएई: पीएम मोदी के साथ मीटिंग में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने भारत में 5 अरब डॉलर (करीब 47,000 करोड़ रुपए) के नए निवेश करने की घोषणा की है. यह ऐतिहासिक निवेश ऊर्जा, बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), बैंकिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा.
यूएई का प्रमुख बैंक 'एमिरेट्स एनबीडी' भारतीय बैंकिंग सेक्टर में 3 बिलियन डॉलर (लगभग 28,000 करोड़ रुपए) का निवेश करेगा. इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी' (ADIA) नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के साथ मिलकर एक बिलियन डॉलर का निवेश करेगी.
ये भी पढ़ें: देश का एक व्यक्ति महीने में खर्च करता 9 लीटर तेल; पेट्रोल-डीजल में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कितना बढ़ाएगी बोझ
ये भी पढ़ें: ट्रंप का वेलकम करने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? 9 साल बाद हो रही मुलाकात
ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल, सोना बचाने की अपील; भारत से पहले 40 देश ले चुके हैं बड़ा फैसला, पाकिस्तान-श्रीलंका वर्क फ्रॉम होम मोड पर
ये भी पढ़ें: मोदी की अपील...सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश कम घूमो, जानिए कैसे सरकार के बच सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए