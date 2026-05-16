ETV Bharat / international

पीएम मोदी का UAE दौरा; 4 घंटे का ठहराव, 7 समझौते, पेट्रोल-डीजल LPG की सप्लाई चेन होगी मजबूत, भारत में 47 हजार करोड़ का निवेश

PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) के अपने छोटे से दौरे पर बड़ा काम किया है. छोटा दौरा इसलिए क्योंकि मोदी यूएई में सिर्फ 4 घंटे ही रुके. शुक्रवार की सुबह साढ़े 8 बजे विशेष विमान से मोदी यूएई के लिए उड़े और दोपहर करीब 12 बजे (भारतीय समयानुसार) वहां पहुंच गए.

यहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान (UAE President Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan) के साथ मुलाकात की. इस छोटी सी मुलाकात में मोदी और नाहयान ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इसमें रक्षा, ऊर्जा और इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौते शामिल हैं. आईए, जानते हैं कि किन-किन मुद्दों पर यूएई और भारत में बात हुई. इनसे भारत को कितना फायदा मिलेगा.

भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ेगा: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) को लेकर पीएम मोदी ने यूएई के साथ समझौता किया है. कच्चे तेल के वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और मौजूदा मिडिल ईस्ट-पश्चिम एशिया तनावों के कारण सप्लाई में आ रही रुकावटों के बीच ये समझौता काफी अहम माना जा रहा है. यह भारत के लिए ऊर्जा की सरल आपूर्ति सुनिश्चित करता है.

इस समझौते में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) भारत के भूमिगत भंडारों में अपना तेल जमा करेगी. ऐसा करने वाली ये दुनिया में पहली कंपनी होगी. इससे यूएई को उसकी बढ़ी हुई कच्चे तेल उत्पादन क्षमता के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा. साथ ही भारत का रणनीतिक तेल भंडार बढ़ेगा. इसे करीब 5.5 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाने की योजना है.

यूएई भारत में खोलेगा 30 मिलियन बैरल तेल का समंदर: 30 मिलियन बैरल तेल भारत के मंगलोर या पादुर जैसे रिजर्व्स में सुरक्षित रहेगा. इससे होगा ये कि अगर अरब सागर में तेल के जहाजों की आवाजाही रुक भी जाए, तो भारत के पास बैकअप रहेगा. इसके अलावा मंगलौर और पादुरो के अलावा नई जगहों की पहचान भी की जा रही है, जिनमें ओडिशा का चंडीखोल भी शामिल है. समझौते के तहत यूएई के फुजैरा स्थित भंडार में भी भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी.

यूएई से भारत को मिलेगा सस्ता तेल: OPEC, जो तेल उत्पादक देशों का संघ है, उससे एक मई को यूएई अलग हो गया था. इसके बाद यूएई अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन कर सकेगा. जबकि, पहले OPEC जितना कहता था उतना ही उत्पादन किया जाता था. यूएई क्षमता होने के बाद भी OPEC के निर्देशों के चलते कम उत्पादन कर रहा था. लेकिन, जब वह OPEC से अलग हो गया है तो वह अब अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर सकेगा. जिससे वैश्विक बाजार में वह अपना तेल ज्यादा भेज पाएगा और उसके मुनाफा भी अधिक मिलेगा. अपने क्रूड ऑयल का रेट भी कम कर सकता है. यानी, भारत समेत अन्य देशों को यूएई सस्ता तेल उपलब्ध कराएगा.

युद्ध की स्थिति में भी नहीं रुकेगी एलपीजी की सप्लाई: रसोई गैस (LPG) की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने यूएई के साथ एक अहम समझौता किया है. इसके तहत भारत को स्थिर और दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी. दरअसल, वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है. इस समझौते से इसी प्रभाव को कम करने की कोशिश होगी.

यह समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) और एडीएनओसी के बीच हुआ है. बता दें कि भारत की घरेलू एलपीजी जरूरत का करीब 40% हिस्सा यूएई से आता है. इस समझौते के बाद यूएई से प्राथमिकता के आधार पर ईंधन की आपूर्ति होगी. भारत में एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी.

यूएई-भारत मिलकर बनाएंगे आधुनिक सैन्य हथियार: पीएम मोदी ने यूएई के साथ रक्षा निर्माण, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के विस्तार के लिए 'रणनीतिक रक्षा साझेदारी' (Strategic Defence Partnership) का फ्रेमवर्क भी तैयार किया. यह समझौता सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर उन्नत रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास की राह पर ले जाता है.