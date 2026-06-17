G7 समिट के दौरान PM मोदी और ट्रंप वेस्ट एशिया संकट, एनर्जी पार्टनरशिप और ट्रेड डील पर चर्चा करेंगे: सूत्र
सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील अपने आखिरी चरण में है. आने वाले हफ़्तों में एग्रीमेंट पर काम पूरा होने की उम्मीद है.
By ANI
Published : June 17, 2026 at 7:04 AM IST
एवियन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, होर्मुज, अमेरिका से ऊर्जा आयात और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर सकते हैं.
पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय बैठक का बेसब्री से इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों देश लंबे समय की एनर्जी पार्टनरशिप बनाने के इच्छुक हैं. इसमें वेस्ट एशिया में तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों की चिंताओं के बीच एनर्जी सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है.
सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील अपने आखिरी चरण में है, बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले हफ़्तों में एग्रीमेंट पर काम पूरा होने की उम्मीद है. एक साल की बातचीत के बाद फरवरी की शुरुआत में दोनों देश एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुँचे थे. व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया है कि मीटिंग प्रस्तावित इंडिया-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेगी.
यह मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और समुद्री व्यापार पर असर डाल रही है. यह संकरा समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट में से एक है, जो दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा संभालता है.
इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने 52वें जी7 समिट में नई पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल एकजुटता को फिर से बनाना पर आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए होर्मुज स्ट्रेट के जरिए समुद्री व्यापार में रुकावटों के असर पर चिंता जताई थी.
राष्ट्रपति ट्रंप समेत जी7 नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों में हुई तरक्की का स्वागत किया, लेकिन हाल के संघर्ष के मानवीय और आर्थिक नतीजों पर भी ज़ोर दिया. हम पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों में हुई तरक्की का स्वागत करते हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस लड़ाई से इस इलाके में हमारे दोस्त देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट के जरिए समुद्री व्यापार में रुकावटों ने ग्लोबल इकॉनमी पर असर पड़ा है. कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है.' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ग्लोबल लड़ाइयों का पक्का हल सिर्फ बातचीत, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल सहयोग से ही मिल सकता है.
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल समुद्री व्यापार में शामिल नाविकों की सुरक्षा पक्की करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, 'दुनिया भर के समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा पक्की करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है. हमें यह पक्का करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें.'
पीएम मोदी की यह बात ओमान की खाड़ी में हाल ही में हुए समुद्री हादसे के बाद आई है. इस हादसे में तीन भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी. बताया जा रहा है कि पलाऊ के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया था. टैंकर में कई देशों के क्रू मेंबर थे.
टैंकर पर ईरानी तेल ले जाते समय कथित तौर पर नाकाबंदी तोड़ने का आरोप था. प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि भारत समुद्री रास्तों की सुरक्षा और नई ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार है. भारत जी7 समिट में एक पार्टनर देश के तौर पर शामिल हो रहा है, जो आउटरीच प्रोसेस में उसकी 13वीं भागीदारी है.