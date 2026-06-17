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G7 समिट के दौरान PM मोदी और ट्रंप वेस्ट एशिया संकट, एनर्जी पार्टनरशिप और ट्रेड डील पर चर्चा करेंगे: सूत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार फ्रांस के एवियन में जी7 समिट 2026 में भेंट की ( ANI )

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एवियन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, होर्मुज, अमेरिका से ऊर्जा आयात और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर सकते हैं. पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय बैठक का बेसब्री से इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों देश लंबे समय की एनर्जी पार्टनरशिप बनाने के इच्छुक हैं. इसमें वेस्ट एशिया में तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों की चिंताओं के बीच एनर्जी सेक्टर में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है. सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील अपने आखिरी चरण में है, बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले हफ़्तों में एग्रीमेंट पर काम पूरा होने की उम्मीद है. एक साल की बातचीत के बाद फरवरी की शुरुआत में दोनों देश एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुँचे थे. व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया है कि मीटिंग प्रस्तावित इंडिया-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेगी. यह मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और समुद्री व्यापार पर असर डाल रही है. यह संकरा समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट में से एक है, जो दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा संभालता है. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने 52वें जी7 समिट में नई पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल एकजुटता को फिर से बनाना पर आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए होर्मुज स्ट्रेट के जरिए समुद्री व्यापार में रुकावटों के असर पर चिंता जताई थी.